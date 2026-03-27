I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Recensione
"Dying Light: The Beast": eccellente azione zombie con debolezze tecniche
di Domagoj Belancic
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 21.03. al 28.03.).
Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Stranger Than Heaven», «Escape by Spoon», «Project Motor Racing: Update 2.0».
Guarda il tuo backlog. Hai davvero bisogno di nuovi giochi? Hai già troppi titoli che hai comprato in saldo e che non hai mai iniziato.
E comunque clicchi su questo articolo. «Dai solo un'occhiata a», ti dici, anche se sai che la tua wishlist crescerà. Non preoccuparti. Non c'è problema. Rilassati, scorri i migliori trailer e annunci della settimana e lasciati ispirare. Il tuo arretrato può aspettare.
Questi titoli sono stati recentemente annunciati
Esplora una colonia devastata che è stata colpita da una devastante megastorm e invasa da alieni assetati di sangue. Il titolo è stato sviluppato da Rebellion («Sniper Elite», «Atomfall»).
Data: 2027
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Serious Sam è tornato - in diverse versioni. Fino a cinque Sam uniscono le forze per salvare il mondo in questo sparatutto roguelite. Lo spin-off è stato sviluppato da Behaviour Interactive («Dead by Daylight») e non dallo studio di sviluppo croato Croteam.
Data: 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Assumi il ruolo di un robot detective in una città governata da macchine rinnegate. L'umanità è scomparsa da tempo. Il mondo di gioco si ispira allo stile neo-noir, al retro-futurismo e a vari anime. Ha un aspetto diverso e rinfrescante.
Data: 2027
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Conosci ancora i giochi «Hunter: The Reckoning» degli anni '90? Allora puoi aspettarti un nuovo spin-off, che uscirà la prossima estate. La serie di giochi è ambientata nell'universo di «World of Darkness»- il mondo immaginario in cui è ambientato anche «Vampire: The Masquerade»
Data: Estate 2027
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Microsoft annuncia il sequel del popolare spin-off RPG d'azione «Minecraft Dungeons». Il teaser non rivela molto, ma il gioco si baserà direttamente sul suo predecessore in termini di gameplay.
Data: 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Il MMORPG «Everquest», originariamente pubblicato nel 1999, ritorna in una versione rivista. Ora puoi giocare l'intera avventura da solo. Visivamente, la nuova edizione dovrebbe essere molto simile all'originale. Tuttavia, il gameplay e i menu sono stati adattati ai «moderni standard di gioco».
Data: ???
Rilasciato per: PC
Un oscuro gioco d'azione ispirato alla storia e ai miti coreani. Lo studio di sviluppo promette «brutali duelli con la spada» e «una narrazione d'atmosfera in un mondo in cui mito e storia si scontrano.»
Data: 2027
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Questo gioco horror inizia come un simulatore di pulizie in cui devi pulire un appartamento disordinato. All'improvviso ti svegli in un sottomarino maledetto. Eh? Cosa, come, dove? Non ne ho idea, ma il trailer ti fa venire voglia di saperne di più.
Data: ???
Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC
Comanda un'unità speciale di polizia e assicura l'ordine pubblico in una città cyberpunk futuristica. Spesso anche il caos, dato che l'ambiente può essere distrutto.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Che stile artistico cool. «Lost & Found» combina stili apparentemente incompatibili per creare un'immagine complessiva coerente. Personaggi 2D disegnati a mano, figure retrò pixelate e pesci PNG dall'aspetto surreale si aggirano in questo mondo bizzarro. Il tuo compito è quello di trovare gli oggetti perduti. Il gioco d'avventura e mistero è stato sviluppato da un solo sviluppatore filippino.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Devi fuggire da una prigione. Con un cucchiaio. Buona fortuna. Il trailer colpisce per le immagini che ricordano i cartoni animati degli anni Trenta. Non è l'unico gioco di questa lista che trae ispirazione da vecchi classici dell'animazione.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama
Il simulatore di battaglie «Pokémon Champions» potrebbe rivoluzionare il mondo dei «Pokémon». Il nuovo trailer offre una panoramica delle caratteristiche e delle modalità di gioco.
Ho provato il gioco free-to-play ai Campionati Europei «Pokémon» di Londra e ho parlato con il produttore e direttore dello sviluppo Masaaki Hoshino. Scopri perché questo gioco è così importante in questo articolo:
Data: 8 aprile
Rilasciato per: Switch, Switch 2, successivamente anche iOS e Android
Uno dei giochi più attesi del 2026, sempre che arrivi davvero quest'anno. Il gioco è sviluppato da «Yakuza» e «Like a Dragon» studio Ryu Ga Gotoku. Il nuovo trailer rivela dettagli interessanti. Il gioco è ambientato in un totale di cinque città in cinque diversi periodi temporali: 1915, 1929, 1943, 1951 e 1965. «I fan di Yakuza» dovrebbero riconoscere una località: Kamurocho (evviva!). Il gioco sembra molto più ambizioso di qualsiasi altro prodotto dallo studio. È anche il primo titolo non a essere rilasciato per console di ultima generazione. Ah, e Snoop Dogg è presente nel trailer. Fantastico
Maggiori informazioni saranno disponibili il 6 maggio.
Data: ???
Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC
Non ho mai visto «The Expanse». Per questo motivo non dovresti dare troppo peso alle mie impressioni sul nuovo trailer. Penso: potete farcela, sembra un'epica storia di fantascienza. Ciò che è più importante è l'opinione dei fan. E sembra che siano molto soddisfatti, almeno se si leggono i commenti sotto il video. La closed beta inizierà già il 22 aprile.
Data: inizio 2027
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Un gioco di corse con un'ambientazione fantascientifica e futuristica. I veicoli sono modulari, quindi puoi costruire la tua auto da corsa perfetta. Inoltre, tu sei la tua auto. Grazie alla moderna tecnologia, la tua coscienza si fonde con la tecnologia integrata.
Data: ???
Rilasciato per: ???
Un gioco di fuga rilassante con un meraviglioso look in pixel. Devi cliccare per attraversare vari scenari bellissimi (che vorrei scaricare come sfondo) e risolvere piccoli enigmi. Un gioco per la meditazione.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Ecco il promesso secondo gioco dall'aspetto cartoonesco. «Kalit» è un gioco di sopravvivenza a mondo aperto. Raccogli risorse, cattura creature selvagge e crea rifugi e mezzi di trasporto. Una demo è disponibile su Steam.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni
La prima grande espansione per lo sparatutto d'atmosfera. Lo studio ucraino GSC Game World scrive: «Esplora la centrale nucleare di Chernobyl e le regioni della Foresta di Ferro, affronta nuovi pericoli, testa nuove armi e scopri segreti finora nascosti all'umanità.» Il DLC offrirà a «decine di ore di gioco».
Data: Estate 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Dying Light: The Beast» sta ricevendo un aggiornamento così fondamentale che lo studio di sviluppo Techland parla di una «nuova edizione». La novità più importante: né i nemici né il bottino respawnano. Se uccidi tutti gli zombie in un'area, la mappa verrà riportata allo stato precedente all'apocalisse. Cool: L'aggiornamento è gratuito se possiedi già il gioco principale.
Nella mia recensione dello scorso anno, non ero molto convinto di questo brutale (!) thriller d'azione con gli zombie:
Data: 26 marzo
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
E il prossimo evento «Apex Legends» si avvicina. Non sono più nel giro, sono passati diversi anni dalla mia ultima partita. Ma mi piace quello che vedo nel trailer. Dovrei riprovare a fare un giro?
Data: 31 marzo
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
L'aggiornamento principale è destinato a migliorare molte critiche mosse al simulatore di corse. L'interfaccia utente è stata rivista, il sistema fisico dovrebbe essere più realistico e i controlli sono stati adattati a diverse classi di auto. Anche la modalità carriera è stata rinnovata.
Sarà sufficiente per salvare il gioco? Al momento del lancio, «Project Motor Racing» è stato aspramente criticato da molti appassionati del genere. Tra questi c'era anche il nostro esperto Simon, che nel suo resoconto del playthrough avverte: «Al momento dovresti assolutamente tenere le mani lontane da questo gioco.»
Data: al momento
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Ecco, una nuova «stagione di Call of Duty» è arrivata. In «Black Ops 7» multiplayer con nuove mappe, nuove mappe zombie, mappe riviste, nuove modalità di gioco e nuove armi, tra le altre cose. Ci sono cambiamenti anche in «Warzone» con modifiche alla mappa, nuove modalità di gioco e numerose correzioni al bilanciamento.
Se ti piace la musica del trailer: È di JVB, un duo hip-hop statunitense molto bravo. Il brano si chiama «Hooligang». Assicurati di ascoltarlo.
Data: 2 aprile
Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
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