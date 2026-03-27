Novità e trend 1 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 28.3.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 21.03. al 28.03.).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Stranger Than Heaven», «Escape by Spoon», «Project Motor Racing: Update 2.0».

Guarda il tuo backlog. Hai davvero bisogno di nuovi giochi? Hai già troppi titoli che hai comprato in saldo e che non hai mai iniziato.

E comunque clicchi su questo articolo. «Dai solo un'occhiata a», ti dici, anche se sai che la tua wishlist crescerà. Non preoccuparti. Non c'è problema. Rilassati, scorri i migliori trailer e annunci della settimana e lasciati ispirare. Il tuo arretrato può aspettare.

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Alien Deathstorm» - che nome

Esplora una colonia devastata che è stata colpita da una devastante megastorm e invasa da alieni assetati di sangue. Il titolo è stato sviluppato da Rebellion («Sniper Elite», «Atomfall»).

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Serious Sam: Shatterverse» - Roguelite shooting

Serious Sam è tornato - in diverse versioni. Fino a cinque Sam uniscono le forze per salvare il mondo in questo sparatutto roguelite. Lo spin-off è stato sviluppato da Behaviour Interactive («Dead by Daylight») e non dallo studio di sviluppo croato Croteam.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Detective artificiale» - Robo-Sherlock

Assumi il ruolo di un robot detective in una città governata da macchine rinnegate. L'umanità è scomparsa da tempo. Il mondo di gioco si ispira allo stile neo-noir, al retro-futurismo e a vari anime. Ha un aspetto diverso e rinfrescante.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hunter: The Reckoning - Deathwish» - Bluuuuuut

Conosci ancora i giochi «Hunter: The Reckoning» degli anni '90? Allora puoi aspettarti un nuovo spin-off, che uscirà la prossima estate. La serie di giochi è ambientata nell'universo di «World of Darkness»- il mondo immaginario in cui è ambientato anche «Vampire: The Masquerade»

Data: Estate 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Minecraft Dungeons 2» - via alle segrete

Microsoft annuncia il sequel del popolare spin-off RPG d'azione «Minecraft Dungeons». Il teaser non rivela molto, ma il gioco si baserà direttamente sul suo predecessore in termini di gameplay.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Everquest Legends» - una leggenda ritorna

Il MMORPG «Everquest», originariamente pubblicato nel 1999, ritorna in una versione rivista. Ora puoi giocare l'intera avventura da solo. Visivamente, la nuova edizione dovrebbe essere molto simile all'originale. Tuttavia, il gameplay e i menu sono stati adattati ai «moderni standard di gioco».

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Moosa: Dirty Fate» - il prossimo successo dalla Corea del Sud?

Un oscuro gioco d'azione ispirato alla storia e ai miti coreani. Lo studio di sviluppo promette «brutali duelli con la spada» e «una narrazione d'atmosfera in un mondo in cui mito e storia si scontrano.»

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hoarder» - horror surreale

Questo gioco horror inizia come un simulatore di pulizie in cui devi pulire un appartamento disordinato. All'improvviso ti svegli in un sottomarino maledetto. Eh? Cosa, come, dove? Non ne ho idea, ma il trailer ti fa venire voglia di saperne di più.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Arbiter 131» - Strategia fantascientifica

Comanda un'unità speciale di polizia e assicura l'ordine pubblico in una città cyberpunk futuristica. Spesso anche il caos, dato che l'ambiente può essere distrutto.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Lost & Found» - tutto in uno

Che stile artistico cool. «Lost & Found» combina stili apparentemente incompatibili per creare un'immagine complessiva coerente. Personaggi 2D disegnati a mano, figure retrò pixelate e pesci PNG dall'aspetto surreale si aggirano in questo mondo bizzarro. Il tuo compito è quello di trovare gli oggetti perduti. Il gioco d'avventura e mistero è stato sviluppato da un solo sviluppatore filippino.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Escape by Spoon» - Prison Break

Devi fuggire da una prigione. Con un cucchiaio. Buona fortuna. Il trailer colpisce per le immagini che ricordano i cartoni animati degli anni Trenta. Non è l'unico gioco di questa lista che trae ispirazione da vecchi classici dell'animazione.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Pokémon Champions» - una rivoluzione (?)

Il simulatore di battaglie «Pokémon Champions» potrebbe rivoluzionare il mondo dei «Pokémon». Il nuovo trailer offre una panoramica delle caratteristiche e delle modalità di gioco.

Ho provato il gioco free-to-play ai Campionati Europei «Pokémon» di Londra e ho parlato con il produttore e direttore dello sviluppo Masaaki Hoshino. Scopri perché questo gioco è così importante in questo articolo:

Data: 8 aprile

Rilasciato per: Switch, Switch 2, successivamente anche iOS e Android

«Stranger Than Heaven» - wow

Uno dei giochi più attesi del 2026, sempre che arrivi davvero quest'anno. Il gioco è sviluppato da «Yakuza» e «Like a Dragon» studio Ryu Ga Gotoku. Il nuovo trailer rivela dettagli interessanti. Il gioco è ambientato in un totale di cinque città in cinque diversi periodi temporali: 1915, 1929, 1943, 1951 e 1965. «I fan di Yakuza» dovrebbero riconoscere una località: Kamurocho (evviva!). Il gioco sembra molto più ambizioso di qualsiasi altro prodotto dallo studio. È anche il primo titolo non a essere rilasciato per console di ultima generazione. Ah, e Snoop Dogg è presente nel trailer. Fantastico

Maggiori informazioni saranno disponibili il 6 maggio.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«The Expanse: Osiris Reborn» - nuove impressioni sull'adattamento fantascientifico

Non ho mai visto «The Expanse». Per questo motivo non dovresti dare troppo peso alle mie impressioni sul nuovo trailer. Penso: potete farcela, sembra un'epica storia di fantascienza. Ciò che è più importante è l'opinione dei fan. E sembra che siano molto soddisfatti, almeno se si leggono i commenti sotto il video. La closed beta inizierà già il 22 aprile.

Data: inizio 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Raw Components Racing» - Correre nel futuro

Un gioco di corse con un'ambientazione fantascientifica e futuristica. I veicoli sono modulari, quindi puoi costruire la tua auto da corsa perfetta. Inoltre, tu sei la tua auto. Grazie alla moderna tecnologia, la tua coscienza si fonde con la tecnologia integrata.

Data: ???

Rilasciato per: ???

«Scenic» - Escape & Chill

Un gioco di fuga rilassante con un meraviglioso look in pixel. Devi cliccare per attraversare vari scenari bellissimi (che vorrei scaricare come sfondo) e risolvere piccoli enigmi. Un gioco per la meditazione.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Kalit» - Cartoon-Survival

Ecco il promesso secondo gioco dall'aspetto cartoonesco. «Kalit» è un gioco di sopravvivenza a mondo aperto. Raccogli risorse, cattura creature selvagge e crea rifugi e mezzi di trasporto. Una demo è disponibile su Steam.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» - ritorno alla zona

La prima grande espansione per lo sparatutto d'atmosfera. Lo studio ucraino GSC Game World scrive: «Esplora la centrale nucleare di Chernobyl e le regioni della Foresta di Ferro, affronta nuovi pericoli, testa nuove armi e scopri segreti finora nascosti all'umanità.» Il DLC offrirà a «decine di ore di gioco».

Data: Estate 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dying Light: The Beast Restored Land Edition» - Versione 2.0?

«Dying Light: The Beast» sta ricevendo un aggiornamento così fondamentale che lo studio di sviluppo Techland parla di una «nuova edizione». La novità più importante: né i nemici né il bottino respawnano. Se uccidi tutti gli zombie in un'area, la mappa verrà riportata allo stato precedente all'apocalisse. Cool: L'aggiornamento è gratuito se possiedi già il gioco principale.

Nella mia recensione dello scorso anno, non ero molto convinto di questo brutale (!) thriller d'azione con gli zombie:

Recensione "Dying Light: The Beast": eccellente azione zombie con debolezze tecniche di Domagoj Belancic

Data: 26 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Apex Legends: Aftershock Event» - ci siamo!

E il prossimo evento «Apex Legends» si avvicina. Non sono più nel giro, sono passati diversi anni dalla mia ultima partita. Ma mi piace quello che vedo nel trailer. Dovrei riprovare a fare un giro?

Data: 31 marzo

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Project Motor Racing: Aggiornamento 2.0» - è sufficiente?

L'aggiornamento principale è destinato a migliorare molte critiche mosse al simulatore di corse. L'interfaccia utente è stata rivista, il sistema fisico dovrebbe essere più realistico e i controlli sono stati adattati a diverse classi di auto. Anche la modalità carriera è stata rinnovata.

Sarà sufficiente per salvare il gioco? Al momento del lancio, «Project Motor Racing» è stato aspramente criticato da molti appassionati del genere. Tra questi c'era anche il nostro esperto Simon, che nel suo resoconto del playthrough avverte: «Al momento dovresti assolutamente tenere le mani lontane da questo gioco.»

Opinione «Project Motor Racing» è un disastro di Simon Balissat

Data: al momento

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Call of Duty: Warzone & Black Ops 7 Stagione 3» - la sparatoria continua

Ecco, una nuova «stagione di Call of Duty» è arrivata. In «Black Ops 7» multiplayer con nuove mappe, nuove mappe zombie, mappe riviste, nuove modalità di gioco e nuove armi, tra le altre cose. Ci sono cambiamenti anche in «Warzone» con modifiche alla mappa, nuove modalità di gioco e numerose correzioni al bilanciamento.

Se ti piace la musica del trailer: È di JVB, un duo hip-hop statunitense molto bravo. Il brano si chiama «Hooligang». Assicurati di ascoltarlo.

Data: 2 aprile

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







