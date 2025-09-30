Novità e trend 16 6

"I Simpson tornano al cinema nel 2027

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 30.9.2025

A 20 anni dal primo successo, Disney e 20th Century Studios annunciano una nuova avventura dei "Simpson". Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie torneranno al cinema nell'estate del 2027.

La famiglia gialla di culto sta per tornare sul grande schermo. Disney e 20th Century Studios hanno confermato ufficialmente che è in lavorazione un nuovo film «Simpsons». L'uscita nei cinema statunitensi è prevista per il 23 luglio 2027, quasi esattamente 20 anni dopo il primo film del 2007.

Un poster, una ciambella e molte domande senza risposta

L'annuncio è stato fatto in sordina e visivamente attraverso gli account dei social media di 20th Century Studios. Un primo poster teaser mostra la mano di Homer che prende una ciambella. Lo slogan è «Homer tornerà per il secondo».

Una ciambella, una promessa: I Simpson si avventurano nella seconda avventura sul grande schermo dopo 20 anni.

Fonte: 20thcenturystudios / Instagram

Per ora non c'è altro che un'immagine e una promessa, ma questo motivo da solo basta ad alimentare le speculazioni. Omero sarà di nuovo al centro della scena e manovrerà una catastrofe? Oppure ci si può aspettare un approccio completamente diverso questa volta? Non ci sono ancora indizi concreti sulla trama.

Quello che è chiaro, invece, è il ritorno delle voci iconiche: nell'originale, ad esempio, Dan Castellaneta (Homer), Julie Kavner (Marge), Nancy Cartwright (Bart) e Yeardley Smith (Lisa).

Recensione: il successo del 2007

Nel primo film di «Simpsons» del 2007, il nuovo animale domestico di Homer ha un ruolo centrale: l'ormai leggendario maiale ragno. Poiché Homer ne conserva i resti in un enorme silo e poi li scarica nel lago di Springfield, si verifica un disastro ambientale. Il lago si rovescia, l'autorità ambientale interviene e mette la città sotto una gigantesca cupola di vetro.

Da quel momento in poi, Springfield viene considerata una prigione e gli abitanti danno subito la colpa ai Simpson. Mentre la città si ribella, toccherà a Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie trovare una via d'uscita e salvare Springfield.

Homer solleva il maiale ragno: una scena assurda che ha fatto la storia dei Simpson.

Fonte: 20th Century Studios

Il film divenne un successo al botteghino. Con un budget di circa 75 milioni di dollari, incassò più di mezzo miliardo in tutto il mondo, consolidando lo status dei Simpson come fenomeno globale. Il film non solo è stato un successo al botteghino, ma è stato anche accolto in modo relativamente positivo dalla critica. Su Rotten Tomatoes, all'epoca, ottenne una valutazione positiva dell'87 percento (critica) e del 77 percento (pubblico).

Una data Marvel vacante diventa gialla

È interessante notare anche come il nuovo film dei Simpson abbia trovato posto nel calendario cinematografico. Disney ha liberato la data originariamente riservata a un film Marvel senza titolo e ha programmato al suo posto il nuovo film dei Simpson «» .

Questo significa che la data è più lunga.

Questo significa una pausa più lunga per i fan della Marvel: nessun altro film del MCU uscirà tra «Avengers: Doomsday» il dicembre 2026 e «Avengers: Secret Wars» il dicembre 2027. Questa informazione è stata confermata dalla rivista di settore Variety.

Una serie tra cult e critica

«I Simpson» è uno dei programmi televisivi più longevi di sempre. La serie è attualmente alla 37° stagione ed è già stata estesa alla 40° stagione, il che significa che la sua durata è garantita almeno fino al 2029, il che significa che Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie si avviano dritti verso il loro 40° anniversario.

Puro meta-umorismo: invece di una profezia, questa volta i Simpson mantengono una promessa - dopo 19 anni, 11 mesi e 26 giorni di pausa dal cinema.

Fonte: Fox

Non tutti i fan sono entusiasti di questa presenza permanente. Più volte c'è chi accusa la serie di usura creativa e ritiene che i tempi migliori siano finiti. Allo stesso tempo, i creatori sono riusciti a raggiungere un pubblico giovane con le nuove stagioni. Il mix di personaggi senza tempo, umorismo satirico e riferimenti alla cultura pop fa sì che i Simpson continuino a conquistare nuovi fan. Anche quando i vecchi fan abbandonano la nave.

Immagine di copertina: Volpe

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







