I ricercatori sviluppano un display con una densità di pixel estrema

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2025

LED piccoli come virus: una scoperta tecnica dovrebbe rendere possibili in futuro display estremamente nitidi. Sarebbero adatti, ad esempio, alle cuffie VR.

Ricercatori dell'Università cinese di Zhejiang in collaborazione con l'Università britannica di Cambridge hanno sviluppato una nuova tecnologia LED. I pixel "nano-PeLED" hanno una dimensione di 90 nanometri, pari a quella di un virus. Consentono una densità di pixel di 127.000 pixel per pollice (ppi). Gli attuali micro LED diventano troppo inefficienti con dimensioni inferiori a 10.000 nanometri.

Varie densità di pixel di micro e nano-PeLED.

Fonte: Zhejiang University

I display con un'alta densità di pixel sono utilizzati, ad esempio, nelle cuffie per la realtà virtuale. In futuro, i nano-PeLED potrebbero fornire immagini più nitide. Si basano sul minerale perovskite, noto per le celle solari. Secondo i ricercatori, dovrebbero essere più economici da produrre rispetto alla tecnologia dei micro-LED, che è stata finora la principale.

I ricercatori hanno pubblicato il relativo studio sulla rivista scientifica "Nature". In esso descrivono anche un nuovo processo di produzione necessario per i minuscoli semiconduttori. La fotolitografia convenzionale direttamente sulla perovskite danneggerebbe il materiale. Invece, la struttura viene impressa in un altro strato del semiconduttore.

Il processo di fabbricazione dei micro e nano-PeLED

Fonte: Zhejiang University

Come per tutte le scoperte tecniche nella tecnologia dei display, la domanda è se e quando la ricerca si trasformerà in prodotti commerciali. Gli scienziati affermano di essere già al lavoro su questo aspetto insieme all'azienda cinese LinkZill. LinkZill deve sviluppare circuiti programmabili per il funzionamento dei display. Tuttavia, è probabile che ci vorrà del tempo. Quindi non si può sperare di avere cuffie VR con 127.000 ppi così presto.

Immagine di copertina: Università di Zhejiang

