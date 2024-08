I momenti salienti del Gamescom Opening Night Live 2024

La Gamescom di quest'anno è iniziata - e come. Durante l'Opening Night Live sono stati mostrati oltre 40 trailer di giochi in uscita. Ecco i punti salienti.

L'evento ha preso il via prima della vera e propria Opening Night Live con un pre-show di 30 minuti. Tra le altre cose, ci sono state novità sul Soulslike italiano "Enotria: The Last Song". Sono stati mostrati anche nuovi giochi come il platform "Nikoderiko: The Magical World", che ricorda "Crash Bandicoot" o "Donkey Kong". Durante lo show vero e proprio, c'è stato poi un vero e proprio spettacolo pirotecnico di nuovi trailer.

"Civilisation VII"

Nell'ultimo capitolo di "Civilization" di Sid Meier, ti aspettano nuove epoche e civiltà che potrai costruire e guidare. Ora puoi mescolare epoche e leader e sperimentare imperi selvaggi. Ad esempio, Cesare Augusto potrà guidare un gruppo di guerrieri mongoli.

Data: 11 febbraio 2025

Rilasciato per: Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One e PC

"Mafia: The Old Country"

La Opening Night Live si è conclusa con un breve teaser dell'ultimo gioco "Mafia". Non c'era molto da vedere. Il gioco sembra essere ambientato all'inizio del 20° secolo e dovrebbe far luce sugli inizi della criminalità organizzata in Sicilia.

Data: Nel 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S e PC

"Indiana Jones e il grande cerchio"

Oltre a un nuovo trailer, il gioco "Indiana Jones" di Bethesda ha anche una data di uscita ufficiale: 9 dicembre 2024. Microsoft e Bethesda hanno una buona notizia per tutti coloro che possiedono una PS5: Il gioco uscirà anche sulla console Sony in primavera.

Data: 9 dicembre 2024

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC e Playstation 5 (non prima della primavera 2025)

"Borderlands 4"

Il nuovo "Borderlands" uscirà il prossimo anno. Questo è chiaro dal teaser trailer. Ma a parte questo? C'è poco da vedere nel trailer.

Data: Qualche tempo nel 2025

Rilasciato per: Xbox Series X/S e PC

"Kingdom Come Deliverance 2"

Nella seconda parte di "Kingdom Come Deliverance", ti calerai ancora una volta nei panni di Henry. Scoprirai esattamente dove lo porterà il suo viaggio nel febbraio 2025, data di uscita del gioco.

Data: 11 febbraio 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S e PC

"Batman: Arkham Shadow"

Per gli appassionati di VR c'è finalmente del nuovo materiale, almeno se hai le cuffie giuste. L'ultimo capitolo della serie "Arkham" verrà rilasciato in esclusiva per Meta Quest 3 e potrai indossare l'armatura del pipistrello diventato umano già a ottobre. skin

Data: Qualche giorno di ottobre 2024

Rilasciato per: Meta Quest 3

"Herdling"

Il nuovo gioco degli sviluppatori di "Far: Lone Sails" è un po' più tranquillo. Come suggerisce il titolo, si tratta di un gioco di pastorizia. Devi accompagnare gli animali, simili a yak, su alte montagne e oltre. Sembra bellissimo.

Data: Nel 2025

Rilasciato per: Console (non specificate) e PC

"Starfield: Shattered Space"

Dall'inizio dell'estate si sa che è in arrivo la prima grande espansione di "Starfield" chiamata "Shattered Space". Ora ha anche una data di uscita: il 30 settembre è la data di inizio. Sembra che sia più oscura della maggior parte del gioco principale.

Data: 30 settembre 2024

Rilasciato per: Xbox Serie X/S e PC

"Monument Valley 3"

Annunciato anni fa, l'ultimo capitolo della serie Monument Valley ha finalmente una data di uscita. Il gioco uscirà in esclusiva su Netflix il 10 dicembre 2024. Anche le prime due parti del puzzle game arriveranno sul colosso dello streaming.

Data: 10 dicembre 2024

Rilasciato per: Netflix (Android e iOS)

"Lost Records: Bloom &; Ramp"

Il nuovo gioco dello studio Don't Nod di "Life is Strange" promette un'altra emozionante storia in più episodi. Il primo verrà rilasciato il 18 febbraio 2025, il secondo un mese dopo.

Data: dal 18 febbraio 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S e PC

"Call of Duty: Black Ops 6"

L'ultimo trailer del thriller d'azione e spionaggio offre uno sguardo alla campagna "Most Wanted". I fan della serie avranno pane per i loro denti con questo trailer. Il trailer presenta le classiche ambientazioni di "Call of Duty".

Data: 25 ottobre 2024

Rilasciato per: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC

"Reanimal"

Si capisce subito chi ha creato questo nuovo gioco di Tarsier Studios, creatore di "Little Nightmares". Corri e salta via da mostri dall'aspetto meravigliosamente grottesco.

Data: non specificata

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PS5 e PC

Gli altri trailer

Ovviamente non è tutto. Ecco tutti i link agli altri giochi mostrati: