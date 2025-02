Novità e trend 9 3

I laptop con la serie RTX 50 di Nvidia sono disponibili per il pre-ordine dal 25 febbraio

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 12.2.2025

I laptop con schede grafiche della serie RTX 50 saranno in vendita dal 25 febbraio. Questo è stato confermato ufficialmente da Nvidia.

In un breve post su X, Nvidia annuncia che i laptop con l'ultima generazione di schede grafiche possono essere preordinati a partire dal 25 febbraio. Con la nuova serie RTX-50, l'azienda promette un aumento significativo delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo la stessa efficienza, soprattutto in termini di prestazioni di ray tracing e accelerazione AI. Le schede grafiche per laptop hanno anche più VRAM. Grazie alla maggiore efficienza energetica, non sono pensate solo per il gioco, ma anche per il lavoro, come la creazione di contenuti.

Sono già stati annunciati diversi laptop di vari produttori, come Asus, MSI e Lenovo, che offrono le ultime tecnologie e prezzi nel segmento superiore. Le spedizioni dovrebbero iniziare a marzo. Nvidia ha presentato le nuove GPU per dispositivi mobili al CES 2025. Puoi trovare una buona panoramica dei diversi modelli su Tom's Hardware.

Immagine di copertina: Nvidia

