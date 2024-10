I cortometraggi di YouTube si allungano

YouTube ha annunciato un ampio aggiornamento per i cortometraggi. Dal 15 ottobre i video brevi potranno durare fino a tre minuti. Ci sono anche nuove funzioni per migliorare la presentazione e l'interazione.

I cortometraggi di YouTube stanno ricevendo un aggiornamento completo. Lo ha annunciato YouTube il 3 ottobre in un post ufficiale sul blog. A partire dal 15 ottobre, i creatori di contenuti potranno caricare cortometraggi della durata massima di tre minuti. In precedenza, questi video potevano avere una lunghezza massima di 60 secondi. Secondo YouTube, questa modifica è stata la funzione più richiesta dai creatori di contenuti. Il formato verticale, che distingue i cortometraggi dai classici video di YouTube, rimane invariato.

Inoltre, l'aspetto dei corti di YouTube sarà leggermente ottimizzato. Secondo YouTube, il contenuto dei creatori dei video sarà messo più in primo piano in modo che lo spettatore possa concentrarsi meglio sul contenuto. Le icone visualizzate saranno ora solo trasparenti. Inoltre, i commenti verranno visualizzati in una forma inedita, anche senza cliccare sul pulsante dei commenti.

A sinistra puoi vedere il vecchio design, a destra il nuovo look di YouTube Shorts.

Fonte: YouTube

Inoltre, ci sono ulteriori cambiamenti: La piattaforma video sta introducendo una funzione di template che consente ai creatori di video di riutilizzare i formati di altri cortometraggi. Se ti piace un video, puoi cliccare su "Remix" e "Seleziona questo modello" per dare al video il tuo stile personale o seguire una tendenza. Il nuovo aggiornamento consente inoltre ai creatori di cortometraggi di accedere direttamente ai contenuti esistenti di YouTube e di incorporarli nei loro video.

C'è anche un cambiamento molto interessante per gli utenti. Presto sarà disponibile un'opzione per visualizzare un minor numero di cortometraggi nel feed. YouTube sembra quindi consapevole del fatto che ci sono anche utenti che preferiscono video più lunghi e classici e che si sentono disturbati dai cortometraggi presenti nel feed.