Hue offre finalmente il supporto multi-bridge - con alcune limitazioni

Finalmente è possibile gestire più Bridge con un unico account Hue. Puoi anche controllare i dispositivi Hue della tua seconda casa dallo stesso account.

All'inizio del 2024, Philips Hue ha annunciato che avrebbe implementato il supporto multi-bridge nell'app Hue entro la fine dell'anno. Hue ha finalmente mantenuto la promessa: A partire dalla versione 5.31, è possibile gestire più ponti tramite un unico account.

Cosa significa multi-bridge?

Fino ad ora potevi integrare un solo bridge Hue nel tuo account. Con più di 50 dispositivi Hue o, ad esempio, una seconda casa con illuminazione Hue, era necessario creare più account. Passare da un account all'altro e gestire i dispositivi era quindi complicato e frustrante.

Grazie all'aggiornamento, ora puoi anche creare diverse "case" nell'app, ad esempio per la tua casa principale e la tua seconda casa. Nell'app, crei le diverse stanze della casa e le assegni le lampade. Una casa può contenere più ponti, ma al contrario un ponte può essere assegnato a una sola casa.

Il diagramma mostra quali combinazioni account-Casa-Ponte sono ora possibili.

Fonte: Philips Hue

Come gestire Ponti e Case nell'app

Per gestire case o ponti aggiuntivi con il tuo account, devi avere un account Hue e la tua app Hue deve essere aggiornata alla versione 5.31. A questo punto dovresti vedere il banner "Usa un account per tutti" nelle Impostazioni. Toccalo per avviare la configurazione iniziale. Secondo la guida Hue, che al momento è disponibile solo in inglese, puoi unire account separati e combinare i tuoi Bridge in un'unica casa o distribuirli in case diverse.

Usa il banner blu incorniciato sotto Impostazioni per avviare la configurazione multi-bridge.

Fonte: Debora Pape

I ponti associati a un abbonamento, come quelli per i sistemi di sicurezza Hue o per la Sync TV, attualmente non possono essere spostati. In questo caso, Hue consiglia di rendere l'account su cui gira l'abbonamento l'account principale e di integrare gli altri account. Secondo Hue, se hai abbonamenti su più account, tutto rimarrà invariato "per il momento" perché non è possibile unirli.

Dopo la configurazione, troverai la gestione delle case in Impostazioni, quindi "Le mie case". Qui puoi passare da una casa all'altra e aggiungerne altre, come la seconda casa o l'appartamento dei figli. Le stanze e le lampade visualizzate nella scheda "Casa" dipendono dalla Casa attiva. Per gestire i ponti e i membri di una casa, clicca sul pulsante i. Per aggiungere altri ponti o membri, tocca "Impostazioni avanzate".

Quello che non è (ancora) possibile fare con Multi-Bridge

Anche con Multi-Bridge, tutti i tuoi dispositivi, le automazioni e le zone di intrattenimento sono collegati al ponte definito per loro. I bridge possono controllare solo i dispositivi ad essi assegnati. Le automazioni, come l'accensione di più luci a un orario prestabilito, non funzionano tra i bridge. Secondo Hue, l'app visualizza la selezione del ponte quando crei nuovi dispositivi, automazioni o zone.

In altre parole, devi pensare a quali luci e stanze costituiscono un'unità significativa in modo da poterle controllare in modo efficiente. Ad esempio, potresti dividere la tua casa per piani. Nelle zone di passaggio, questo potrebbe rappresentare una sfida amministrativa, ad esempio con i sensori di movimento che controllano la luce nel corridoio del piano inferiore, sulle scale e nel corridoio del piano superiore.

La cosa fastidiosa è che non è ancora possibile spostare semplicemente i dispositivi e le loro impostazioni su un altro Bridge. Questo rende la riorganizzazione del tuo sistema Hue inutilmente dispendiosa in termini di tempo.

Al momento, tra gli assistenti vocali, solo Apple Home supporta il Multi-Bridge. Google e Alexa vengono abbinati al primo bridge che viene loro collegato. Tutti i dispositivi assegnati agli altri bridge non possono essere controllati con la voce.

In alternativa, puoi far sì che il controllo dei bridge venga gestito da altri sistemi per la casa intelligente, come il progetto open source "Home Assistant". Home Assistant non si preoccupa di quale sia il bridge a cui sono assegnati i tuoi dispositivi.