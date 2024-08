Huawei sta lavorando a uno smartphone bi-fold

Uno smartphone finora sconosciuto di Huawei può essere piegato e diventare un tablet. Ha due cerniere e rimane comunque sorprendentemente sottile.

Yu Chengdong, il CEO di Huawei Consumer Group, è già stato beccato due volte in pubblico con il nuovo smartphone bi-fold. Le immagini invitano alla speculazione. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni concrete sul dispositivo.

Smontato in aereo, piegato in mano

La prima volta che Yu Chengdong è stato fotografato con il nuovo smartphone è stato il 9 maggio. In quell'occasione, era seduto in un aereo e aveva dispiegato il dispositivo in tutte le sue dimensioni. A prima vista, potrebbe avere in mano anche un tablet da 10 pollici.

Dispiegato, lo smartphone raggiunge il formato tablet.

Fonte: X / faridofanani96

L'ipotesi che non si tratti di un tablet ma di uno smartphone è suggerita da una foto apparsa qualche giorno dopo sul servizio cinese di messaggistica breve Weibo. In questa foto, l'uomo tiene lo smartphone piegato. I tre elementi che lo compongono sono chiaramente riconoscibili.

Quando è piegato, lo smartphone Huawei sembra avere lo stesso spessore di altri smartphone pieghevoli.

Fonte: Weibo/@whylab

Nelle foto, lo smartphone senza nome sembra simile nello spessore ad altri smartphone pieghevoli, come il Galaxy Fold 6 - anche se il dispositivo di Samsung ha solo una cerniera e due elementi.

Solo un prototipo o quasi pronto per il mercato?

Huawei non ha ancora commentato lo smartphone. Non c'è un nome e non ci sono dettagli tecnici. Non è nemmeno chiaro se il capo stia solo alla prova di un prototipo o se abbia in mano un dispositivo quasi pronto per il mercato che sarà presto presentato ufficialmente.

Huawei non è l'unica a cercare di massimizzare le dimensioni del display di uno smartphone. TCL, Samsung e LG, tra gli altri, hanno già mostrato dispositivi corrispondenti. Tuttavia, questi tendono a lavorare con display a rotolo piuttosto che con due cerniere e non sono ancora andati oltre lo stadio di prototipo in una fiera.