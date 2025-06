Novità e trend 20 4

Huawei Pura 80 Ultra: un sensore per due fotocamere

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.6.2025

Con Huawei Pura 80 Ultra, due teleobiettivi condividono un unico sensore di immagine. Gli elementi mobili assicurano che la luce passi attraverso entrambi gli obiettivi sullo stesso sensore.

Sul retro del Huawei Pura 80 Ultra sono visibili tre cerchi. A un'analisi più attenta, si possono notare due lenti nel cerchio più grande. Quello che non si vede dall'esterno è che utilizzano lo stesso sensore di immagine. Un prisma mobile assicura che la luce di entrambi gli obiettivi colpisca la stessa superficie del sensore.

Due obiettivi condividono un sensore

I suoi quattro obiettivi coprono lunghezze focali di 13, 22,5, 83 e 212 millimetri nel formato 35 mm. Gli 83 e 212 millimetri condividono il sensore e corrispondono a uno zoom ottico di 3,7x e 9,4x. Il fatto che gli obiettivi abbiano aperture diverse, f/2,4 e f/3,6, non è insolito. Ciò che colpisce, tuttavia, sono le diverse risoluzioni specificate da Huawei. Huawei mostra esattamente le risoluzioni del sensore.

Huawei mostra esattamente come funziona il meccanismo in un video:

Il teleobiettivo più piccolo ha a disposizione 50 megapixel, quello più grande solo 12,5 megapixel. La mia ipotesi è che la lunghezza focale maggiore fa sì che la luce non riesca a raggiungere l'intera superficie del sensore. Per questo motivo Huawei utilizza solo una parte del sensore. La qualità dell'immagine dovrebbe comunque essere migliore rispetto all'utilizzo dello zoom digitale.

A differenza del suo predecessore, l'obiettivo del Pura 80 Ultra non si estende più.

Fonte: Huawei

Ma perché Huawei sta facendo questo? Le ragioni potrebbero essere diverse. Ad esempio, perché vuole dimostrare di essere in grado di farlo e di avere innovazioni che altri produttori non offrono. Inoltre, rinunciando a un quarto sensore di immagine si risparmiano i costi di un componente non proprio economico e si crea spazio per altri componenti.

Camera principale con ampia superficie del sensore

Le altre caratteristiche del Huawei Pura 80 Ultra sono caratterizzate dall'ampio sensore della fotocamera principale e dall'elevata capacità della batteria. I dati chiave più importanti a colpo d'occhio:

Fotocamera principale: 50 megapixel, 1 pollice, apertura meccanica da f/1.6 a f/4.0

Camera ultragrandangolare: 40 megapixel, f/2.2

Camera frontale: 13 megapixel, f/2.0

Display: OLED da 6,8 pollici, 2848 × 1276 pixel

Batteria 5700 mAh, ricarica fino a 100 watt

Memoria: 16 gigabyte

Spazio di archiviazione: 512 gigabyte o 1 terabyte

Protezione dall'acqua: IP68

Sistema operativo: Harmony OS 5.1

Come al solito, Huawei non fornisce alcuna informazione sul chipset utilizzato. Negli ultimi tempi, si trattava principalmente di modelli Kirin di produzione propria. Ora sono al passo con gli ottimi chipset di Qualcomm o Mediatek.

Il Pura 80 Ultra è disponibile in due colori.

Fonte: Huawei

Oltre al Pura 80 Ultra, il produttore ha introdotto anche un Pura 80 Pro e un Pura 80 come modelli più economici con meno funzioni. Al momento non è chiaro se e quando tutti o uno dei nuovi smartphone arriverà in Europa.

Immagine di copertina: Huawei

Mi piace questo articolo! A 20 persone piace questo articolo