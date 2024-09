Huawei Matepad Pro 12.2 e 12 X presentati in Europa

I due nuovi tablet Matepad Pro 12.2 e Matepad 12 X con l'app "GoPaint" preinstallata e il display opaco sono interessanti per gli artisti.

Huawei presenta due tablet per l'Europa. Il Matepad Pro 12.2 offre un OLED opaco in tandem, 16 gigabyte di RAM e una grande batteria che può essere ricaricata fino a 100 watt.

Huawei presenta due nuovi tablet per l'Europa. Questo è il Matepad Pro 12.2.

Il Matepad Pro 12.2 in dettaglio

Il nuovo Matepad Pro 12.2 è abbastanza simile all'altrettanto nuovo Matepad Pro 12 X, che puoi vedere nell'Immagine di copertina. La differenza principale rispetto al 12 X è il display LCD invece di un OLED in tandem. La batteria ha le stesse dimensioni del Matepad Pro 12.2 (10100 mAh), ma si ricarica con 66 watt invece di 100 watt.

Design e display: emozionante tandem OLED

Il Huawei Matepad Pro 12.2 misura 27 × 18 × 0,6 cm e pesa 508 grammi. Offre quindi un formato 3:2. La diagonale del display da 12,2 pollici del tablet è già nel suo nome. Per il resto, offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hertz e una risoluzione di 2800 × 1840 pixel.

La tecnologia che sta alla base del cosiddetto "display da 12,2 pollici" è già nel suo nome.

La tecnologia che sta alla base del cosiddetto tandem OLED richiede una quantità di energia leggermente inferiore rispetto a un display OLED convenzionale e si dice che sia anche più resistente. Apple utilizza questa tecnologia anche negli ultimi iPad Pro. Il collega Samuel ne è letteralmente entusiasta.

Il Matepad Pro 12.2 ha un tandem OLED con finitura opaca e quindi non presenta fastidiosi riflessi.

Huawei offre il tablet con o senza display opaco. La cosiddetta finitura opaca in carta significa che non c'è quasi nessun riflesso quando la luce cade su di esso. È ideale per scrivere e disegnare. Con il suo predecessore, il Matepad 11.5 S, ho criticato l'imprecisione delle linee, che potrebbe essere causata dal display opaco. Ora che ho testato brevemente il tablet in occasione della presentazione a Barcellona, non noto più questo difetto.

Hardware: chip HiSilicon a bordo

Il cuore del Matepad Pro 12.2 è il chip HiSilicon Kirin 9000S. Il SoC (system on a chip) a 8 core può essere paragonato al soC Snapdragon 888 di fascia alta del 2020. I due chip sono altrettanto forti nei benchmark della CPU. Per quanto riguarda la GPU e l'efficienza energetica, lo Snapdragon è teoricamente in vantaggio. Le prestazioni pratiche del chip del nuovo tablet saranno rivelate solo alle prove successive.

Il Matepad Pro 12.2 è dotato di tre fotocamere. C'è una fotocamera principale da 13 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel sul retro. Per i selfie e le videochiamate, sono disponibili 16 megapixel sulla parte anteriore.

Per sostituire il laptop o per disegnare e scrivere, Huawei offre anche uno stilo chiamato M-Pencil (3rd gen) e una tastiera.Gen) e una custodia con tastiera per il tablet.

Software: Huawei rimane senza Google

Huawei fornisce ancora il Matepad Pro 12.2 in Europa basato su Android con HarmonyOS 4, il che significa che mancano i servizi di Google. Puoi trovare un workaround per questo problema qui:

L'app di disegno GoPaint, lanciata lo scorso anno, è entusiasmante. È disponibile gratuitamente per i dispositivi Huawei. Huawei ha introdotto l'aggiornamento di GoPaint anche con i nuovi tablet. Tra le altre cose, il produttore ha aggiunto alcuni pennelli e impostazioni e ha migliorato il motore. Ora puoi utilizzare oltre 150 pennelli nell'app e creare oltre 100 livelli con una risoluzione della tela di 6K.

L'app artistica GoPaint è tornata anche sul tablet di Huawei e questa volta è anche gratuita. L'illustrazione è stata creata con questa app.

Prezzo e disponibilità

Huawei offre il Matepad 12.2 con finitura opaca in oro o nero, 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna. Compresa la tastiera, costerà 999 euro (RRP) in entrambe le varianti di memoria.

Il Matepad 12 X è disponibile in bianco o verde con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Compreso di tastiera e display opaco, costa 649 euro (RRP).

Il Matepad 12 X è disponibile in bianco o verde con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

I tablet saranno consegnati a partire dall'11 ottobre 2024. Non appena saranno disponibili da noi, li troverai linkati qui; da quel momento in poi vedrai anche i nostri prezzi svizzeri ed europei dei dispositivi. <p