Huawei Mate X6: lo smartphone pieghevole arriva in Europa

Lo smartphone pieghevole di Huawei è ancora molto sottile. Questo non comporta alcuno svantaggio, dovuto più che altro al boicottaggio in corso negli Stati Uniti.

Huawei ha presentato il Mate X6 e il Mate 70 per il mercato cinese alla fine di novembre e ora li sta portando in Europa. A differenza del mercato nazionale, in questo paese il dispositivo continua a funzionare con HarmonyOS e utilizza applicazioni Android. Il 5G non è ancora disponibile al di fuori della Cina.

Sottile smartphone pieghevole con cinque fotocamere

Il Mate X6 è relativamente sottile. È spesso solo 9,85 millimetri quando è piegato e appena 4,6 millimetri quando è aperto. Questo lo rende leggermente più spesso dell'Honor Magic V3 ma più stretto del Pixel 9 Pro Fold o il Samsung Galaxy Z Fold 6. Quest'ultimo misura 12,1 millimetri quando è chiuso e 5,6 millimetri quando è aperto.

Ecco quanto è sottile il Huawei Mate X6.

Fonte: Jan Johannsen

Lo smartphone di Huawei è impermeabile IPX8. Ciò significa che ha resistito 30 minuti in 2 metri d'acqua senza subire danni. Tuttavia, l'acqua deve essere limpida. La X dichiara che il dispositivo non è stato testato per la protezione contro la polvere, che include le particelle in sospensione nei laghi e nei fiumi.

Una delle quattro fotocamere sul retro è responsabile solo della riproduzione dei colori.

Fonte: Jan Johannsen

Il corpo sottile del Mate X6 ospita un totale di sei fotocamere. Due fotocamere selfie da 8 megapixel ciascuna si trovano nei due display. Sul retro, c'è una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera con teleobiettivo a periscopio da 48 megapixel (zoom ottico 4x) e una fotocamera ultra-grandangolare da 40 megapixel. È presente anche una cosiddetta chroma camera, il cui unico compito è quello di garantire una riproduzione naturale dei colori.

Il display esterno è grande la metà di quello interno.

Fonte: Jan Johannsen

Entrambi gli schermi sono display OLED con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Il touchscreen flessibile all'interno misura 7,93 pollici di diagonale e ha una risoluzione di 2440 × 2240 pixel. Raggiunge un picco massimo di luminosità di 1800 nit. Il display esterno da 6,45 pollici è più luminoso con 2500 nit e offre una risoluzione dimezzata di 2440 × 1080 pixel.

La batteria da 5110 mAh dello smartphone si ricarica fino a 66 watt. La ricarica wireless fino a 50 watt è possibile con un caricabatterie adeguato.

Il meglio che è possibile

Huawei si affida al Kirin 9020 di propria produzione. Il produttore non può utilizzare chipset di Qualcomm o Mediatek a causa delle sanzioni statunitensi. Per questo motivo lo sviluppo e la produzione di chip Kirin sono stati nuovamente intensificati. Con i suoi otto core e la GPU Maleoon 920, dovrebbe essere adatto all'uso quotidiano. Il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 non sembrano perfetti sulla scheda tecnica, ma al momento non dovrebbero rappresentare un grave svantaggio. La mancanza del supporto 5G è un'altra storia. Non dovrebbe più mancare in uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Il Mate X6 è disponibile in rosso e nero.

Fonte: Jan Johannsen

Anche l'uso di HarmonyOS non è del tutto volontario. Sebbene il sistema operativo sia basato sulla versione open-source di Android, non ha alcun legame con Google. Ciò significa che non solo mancano le app di Google, ma anche il Play Store come fonte per l'installazione di nuove app. Huawei compensa questa mancanza con le proprie applicazioni, in particolare con l'App Gallery, il proprio negozio di applicazioni, e con l'integrazione di altre fonti di applicazioni. Tuttavia, alcune app importanti potrebbero ancora mancare.

In Europa, Huawei vende il Mate X6 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Il prezzo di vendita consigliato in Germania è di 1999 euro. Non è previsto un prezzo per la Svizzera. Non è ancora stato chiarito quando lo smartphone sarà disponibile.