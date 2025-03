Novità e trend 1 0

Ho provato il prototipo di Lenovo: Utilizzo l'anello per navigare nei mondi 3D

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2025

Invece di usare un mouse o un controller, puoi controllare le nuove applicazioni 3D di Lenovo con un anello da dito. Anche se un prototipo può essere visto alla fiera tecnologica MWC, è molto promettente.

Dopo le spiegazioni iniziali degli sviluppatori Lenovo, mi è stato permesso di indossare l'anello. È appena più grande di altri anelli intelligenti, come l'anello recentemente testato, Oura Ring 4. Il modello di Lenovo si indossa sul dito indice in modo da poterlo toccare con il pollice.

Sullo schermo del laptop di fronte a me, posso notare una seconda caratteristica speciale: la vista sullo schermo è tridimensionale. Posso vedere la profondità spaziale senza dover indossare occhiali speciali. Tuttavia, come l'anello, anche questo schermo è solo un prototipo che Lenovo presenterà al Mobile World Congress di Barcellona.

Scorrere e cliccare con l'anello sul dito

Ora posso scorrere verso l'alto e verso il basso sull'anello con il pollice e scorrere le varie voci del menu. Se clicco due volte sul punto rosso dell'anello, è come fare doppio clic. È molto intuitivo e naturale.

Cliccare sul punto rosso con il pollice è come fare clic con il mouse.

Fonte: Lorenz Keller

Apro una vista con oggetti 3D e posso provare un'altra funzione dell'anello. Se ruoto il polso, posso ruotare il dinosauro tridimensionale su tutti i lati e su tutti gli assi.

Esco di nuovo dall'app premendo a lungo sul punto rosso. E con un tocco del dito posso passare dall'interfaccia 3D a quella normale di Windows e viceversa. L'anello può essere utilizzato ovunque come controller. Alla prova, lo uso per passare con discrezione da una diapositiva all'altra in una presentazione.

L'anello può essere utilizzato per controllare tutte le applicazioni.

Fonte: Lorenz Keller

Non ancora un sostituto del mouse a tutti gli effetti

Al primo impatto, il funzionamento sembra molto intuitivo e ben studiato. L'anello è così compatto e leggero che non lo percepisco come un elemento fastidioso. Tuttavia, sono anche abituato a indossare anelli.

Questa versione non è ancora pensata come un sostituto del mouse, in quanto posso solo scorrere, cliccare, sfogliare e girare. La navigazione del cursore sullo schermo non funziona ancora. Lenovo non ha ancora rivelato se si tratta di un'evoluzione prevista.

Ma il prototipo ha già dimostrato che gli anelli hanno sicuramente un potenziale come controller alternativo - almeno in applicazioni speciali come i programmi 3D o in combinazione con gli occhiali VR.

Gli anelli di Lenovo sono persino dotati di una custodia per la ricarica.

Fonte: Lorenz Keller

Anche la start-up svizzera Padrone sta lavorando a un anello per sostituire il mouse. In questo caso, la tecnologia con fotocamera integrata è molto più complessa e l'anello ha quindi molte più funzioni. La versione di Lenovo è molto più piccola e si concentra su compiti specifici. Sono curioso di vedere quale approccio prevarrà e arriverà prima sul mercato come versione di serie.

Retroscena Start-up svizzera lancia un anello che sostituisce mouse e trackpad di Lorenz Keller

Immagine di copertina: Lorenz Keller

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.