HBO ordina la terza stagione di "The Last of Us" e noi apriamo la fabbrica degli spoiler

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 10.4.2025

La seconda stagione di "The Last of Us" non è ancora uscita e la HBO sta già progettando la terza. E noi? Stiamo organizzando un gruppo di auto-aiuto in forma di podcast: anche la fabbrica degli spoiler avrà un'altra stagione.

Prima ancora che inizi la seconda stagione di "The Last of Us", HBO si è messa al lavoro: l'acclamato adattamento del videogioco avrà ufficialmente una terza stagione. Gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann lo hanno annunciato alla rivista di settore Deadline - e hanno subito lasciato intendere che anche una quarta stagione non è da escludere. La storia è semplicemente troppo grande per essere racchiusa in due o addirittura tre stagioni.

C'è però una piccola restrizione: la seconda stagione sarà più breve della prima: sono previsti solo sette episodi. All'inizio sembra un taglio, ma è l'esatto contrario. Secondo Mazin e Druckmann, questa volta sarà ancora più profonda, più complessa e a volte più lunga: almeno un episodio sarà quasi un lungometraggio.

"Vogliamo che ogni episodio si senta come un blockbuster", dice Mazin - e chiunque abbia visto la prima stagione sa che non si tratta di una promessa vuota.

Più corti, ma più stretti

La decisione di realizzare sette episodi non è stata presa per motivi di budget, sottolineano i due, ma per necessità narrative. "Il materiale del secondo gioco è molto più vasto di quello della prima parte", spiega Druckmann. Per questo motivo la storia è stata divisa in fasi sensibili, la prima delle quali si conclude dopo sette episodi.

E sì, il gioco rimarrà il modello. La serie, come "Game of Thrones", non andrà oltre il materiale conosciuto, chiarisce Mazin. Anche se nella seconda stagione ci saranno nuovi personaggi e percorsi secondari che non esistevano nel gioco, la struttura di base rimarrà la stessa. La serie è strettamente legata all'originale, sottolinea Druckmann, che è dietro la macchina da presa come co-creatore del gioco.

"Abbiamo già pianificato a grandi linee le stagioni", rivela Mazin. "Ma una cosa è chiara: dopo la seconda stagione, c'è ancora così tanta storia che la terza sarà più estesa. "E probabilmente dovrà andare oltre", afferma.

Stagione 2: volti nuovi, abissi familiari

Oltre a Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey in quello di Ellie, tornano anche Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Tra i nuovi membri del cast figurano Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse e Catherine O'Hara in un ruolo ospite ancora non rivelato. Deadline ha anche potuto dare una prima occhiata alle nuove scene: L'atmosfera è enorme, il set è enorme, le ambizioni sono altissime.

Druckmann descrive il film come un'opera d'arte, ma non solo.

Druckmann descrive la seconda stagione come un sequel ancora più cupo della prima: "Se la prima stagione parlava dell'amore incondizionato, ora parla di cosa succede quando quell'amore si trasforma in vendetta". Sembra che ci siano zone d'ombra morali, abissi emotivi e molto materiale di discussione.

E questo è esattamente lo scopo della fabbrica degli spoiler

Perché cosa c'è di meglio che guardare un episodio di "The Last of Us"? Esatto: scervellarsi per ore dopo, elaborare teorie, analizzare scene o semplicemente cadere nel silenzio collettivo perché è stato ancora una volta troppo intenso dal punto di vista emotivo. Ecco perché stiamo lanciando la prossima stagione del nostro podcast in concomitanza con la seconda stagione di "The Last of Us": la fabbrica degli spoiler.

Questo è per tutti coloro che hanno bisogno di un podcast.

Questo è per tutti coloro che non si limitano a consumare film, serie e giochi, ma li vivono. Qui non ci limitiamo a raccontare, ma classifichiamo, analizziamo, celebriamo o critichiamo. E sì, ci sono spoiler. In modo spietato. Puoi abbonarti a noi tramite qualsiasi app per podcast come Spotify, Apple Podcast o Youtube Music. Puoi anche cliccare su "Segui l'autore" qui sotto per essere sicuro di non perdere mai un nuovo episodio. Al seguente link troverai i nostri apparati per il podcast.

Il podcast inizia il 15 aprile, ogni martedì sera, ovvero il giorno successivo al nuovo episodio di "The Last of Us". Parleremo di ciò che abbiamo visto, di ciò che ci fa pensare, di ciò che significa - o semplicemente del motivo per cui eravamo nel nostro magazzino centrale in posizione fetale. Forse sarà un'analisi, forse una terapia di gruppo.

Probabilmente entrambe le cose.

Probabilmente entrambe le cose.

Immagine di copertina: "The Last of Us", stagione 2 / HBO

