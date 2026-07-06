Novità e trend 9 0

Hasselblad e Capture One seppelliscono l'ascia di guerra

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 6.7.2026

Chi possiede una fotocamera medio formato Hasselblad delle ultime due generazioni può ora sviluppare le immagini anche con Capture One. Il nuovo supporto non è generico, ma personalizzato per modelli specifici.

Capture One ora supporta i file RAW delle fotocamere Hasselblad. Dopo l'aggiornamento 16.8.3, è possibile elaborare le foto della X2D, della X2D II e del dorso digitale CFV 100C. Questo elimina una barriera artificiale di lunga data nel mondo del medio formato.

Il supporto dei file RAW di Hasselblad è il risultato di una nuova partnership e di molto lavoro, afferma Rafael Orta, CEO di Capture One, a «DPReview». «Ogni produttore ha il proprio approccio alla scienza del colore e all'elaborazione dei dati del sensore. Ci teniamo molto che gli utenti vedano colori che soddisfano i nostri standard.» I file Hasselblad non vengono semplicemente letti in modo generico, ma con profili colore dedicati per i rispettivi modelli. Il tethered shooting seguirà più avanti nel corso dell'anno.

Capture One

La rivalità era da tempo superata

La mancanza di supporto finora ha le sue radici in una vecchia rivalità tra Hasselblad e Phase One, la società madre originale di Capture One. Poiché entrambi i produttori producevano costose fotocamere di medio formato per lo stesso segmento di clientela, il software proprietario era un argomento di vendita. Infatti, Capture One è sempre stato più facile da usare rispetto al Phocus, lo sviluppatore RAW di Hasselblad.

Test del prodotto Capture One: un'ottima alternativa a Lightroom senza obbligo di abbonamento David Lee 101 58

Hasselblad si è nel frattempo in gran parte ritirata dal mercato del medio formato di fascia alta. L'ultima fotocamera «grande» è stata la H6D del 2016. Invece, il produttore svedese si concentra sulla serie X mirrorless. Phase One continua a costruire fotocamere reflex modulari con dorsi digitali che costano diverse decine di migliaia di franchi. In questo modo, servono di fatto applicazioni diverse.

Nel 2019, Phase One e Capture One si sono inoltre scisse in aziende separate. Nonostante ciò, ci sono voluti altri sette anni per supportare i file Hasselblad. Le foto delle fotocamere di tutte le altre marche popolari, invece, possono essere aperte da tempo. «Ci vuole solo un attimo per distruggere un ponte, ma molto tempo per ricostruirlo», spiega Rafael Orta il lungo ritardo.

Immagine di copertina: Hasselblad

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







