Hai acquistato un e-reader da Weltbild? Come salvare i tuoi e-book ora

Il tempo è fondamentale! A causa dell'insolvenza del Gruppo Weltbild, i clienti rischiano di perdere gli e-book acquistati. Gli interessati devono reagire entro il 31 agosto.

La Weltbild si sta spegnendo. All'inizio di agosto, la casa madre di Augusta ha presentato istanza di fallimento; pochi giorni dopo, anche la Weltbild in Svizzera non poteva più essere salvata. Il 21 agosto l'azienda ha annunciato l'insolvenza e la chiusura immediata di tutte le filiali. Weltbild è ancora raggiungibile online, ma il negozio online non funziona più e anche il servizio clienti non è più disponibile.

Weltbild informa sul suo sito web che i clienti che hanno acquistato un e-reader da Tolino ad un certo punto devono agire. Soprattutto se hanno acquistato opere digitali per i dispositivi con registrazione Weltbild, ovvero se hanno scaricato e-book o audiolibri. A causa della cessazione delle attività di Weltbild, il login non è più disponibile. Gli utenti devono quindi spostare la loro biblioteca digitale verso un altro fornitore. Chiunque in Svizzera voglia passare a Orell Füssli, ad esempio, può già trovare le relative istruzioni su come collegare la propria biblioteca.

Scaricare i contenuti sul proprio computer

Se non vuoi ancora impegnarti con un nuovo fornitore, puoi scaricare le opere acquistate sul tuo computer. Il modo più veloce per farlo è il lettore web Tolino. Sono necessari i seguenti passaggi:

Apri il lettore web nel browser. Seleziona il paese di riferimento Seleziona "Weltbild" dall'elenco dei rivenditori Tolino e accedi alla pagina. Nella sezione "I miei libri" e "I miei audiolibri", troverai una panoramica dei contenuti che hai acquistato. Scarica cliccando sui tre puntini sotto la copertina; seleziona "Scarica" come opzione.

Il link alla libreria o il download possono essere completati entro il 31 agosto. In termini puramente legali, gli utenti hanno ancora il diritto di utilizzare le opere acquistate dopo questa scadenza, come scrive la rivista dei consumatori "Beobachter". Tuttavia, non è chiaro come questo possa funzionare in pratica perché nessuno alla Weltbild è ancora in servizio e potrebbe occuparsene. In questo caso, chiunque voglia riavere almeno il denaro per gli e-book perduti dovrà presentare un reclamo all'ufficio fallimenti, con scarse possibilità di successo.