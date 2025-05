Novità e trend 8 8

Gruppi di schede: Gli altri browser li hanno avuti per anni, ora anche Firefox

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 30.4.2025

Il caos delle schede aperte è terminato anche in Firefox: il browser ti permette finalmente di organizzare le tue schede in gruppi.

Gli utenti di Firefox che hanno notoriamente molte schede aperte hanno un motivo per festeggiare: ora puoi organizzare le tue schede in gruppi. Sebbene la concorrenza del browser offra da anni la possibilità di raggruppare le schede, in precedenza questo era possibile solo in Firefox grazie a dei componenti aggiuntivi.

Come funzionano i gruppi di schede in Firefox

Usa i gruppi di schede per organizzare le tue schede aperte in modo tematico e risparmiarti lunghi scorrimenti nella barra delle schede. In Firefox funzionano come negli altri browser. Clicca su una scheda a destra e seleziona «Aggiungi scheda a nuovo gruppo» per creare il tuo primo gruppo di schede. In alternativa, trascina una scheda sopra un'altra e attendi mezzo secondo affinché entrambe le schede abbiano una cornice comune.

Fonte: Mozilla

Puoi dare un nome ai gruppi di schede e assegnare loro dei colori per renderli facilmente individuabili. Clicca sul nome del gruppo per chiuderlo e aprirlo per creare spazio nella barra delle schede. Mentre puoi sincronizzare le schede con gli altri dispositivi, i gruppi di schede rimangono salvati localmente.

Insight sul processo di sviluppo

Mozilla, l'organizzazione che si occupa dello sviluppo del browser open source, sfrutta il completamento del rollout globale come occasione per un lungo blog post. Il post fornisce informazioni su come il team di sviluppo gestisce le richieste di funzionalità da parte degli utenti.

I gruppi di tab sono stati per anni la funzione più richiesta da Firefox. A quanto pare, il team stesso è rimasto sorpreso dalla passione degli utenti per questo argomento. Le prime versioni alfa nascoste della funzione sono state immediatamente scoperte, condivise e discusse dagli utenti.

Il team sta ora lavorando alla possibilità di organizzare automaticamente le schede in gruppi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il browser dovrebbe riconoscere i cluster tematici nelle schede aperte non raggruppate e fornire automaticamente suggerimenti per gruppi significativi.

Immagine di copertina: Debora Pape

