GPMI sostituirà l'HDMI in Cina

9.4.2025

Da quest'anno in Cina verranno venduti televisori con connessioni GPMI anziché HDMI. Il nuovo standard può trasmettere fino a 192 gigabit al secondo e fino a 480 watt. Inoltre, consente di risparmiare sui costi di licenza.

L'amministratore delle licenze HDMI, Inc. in California, non dovrebbe essere contento: un nuovo standard di trasmissione e nuovi cavi e connessioni sono dietro l'angolo. Da quest'anno offrirà una maggiore velocità di trasmissione dei dati e una maggiore potenza. Inoltre, garantirà una riduzione dei costi delle licenze per l'"Interfaccia multimediale ad alta definizione" (HDMI) dalla Cina agli Stati Uniti. Le licenze GPMI, infatti, saranno gratuite per le aziende cinesi.

Il nuovo standard di visualizzazione e alimentazione "General Purpose Media Interface" (GPMI) è stato sviluppato a partire dal 2019 dalla Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), composta da oltre 50 aziende cinesi, e ora è stato finalizzato. La cooperazione include aziende famose del settore come Hisilicon, TCL, Hisense, Huawei e Tencent, che vogliono utilizzare il GPMI nei loro prodotti futuri.

Un solo cavo per video, audio, rete e alimentazione

La nuova interfaccia è disponibile in due versioni. Una leggermente più debole con connettore USB-C e una più robusta con un connettore di tipo B più largo. Tuttavia, quest'ultima ricorda più una connessione HDMI piatta che una porta USB-B - non ha nulla a che vedere con la tipica connessione per le stampanti. La connessione larga ha il vantaggio che molti televisori saranno in grado di utilizzarla senza un cavo di alimentazione aggiuntivo. Oltre al video, all'audio e alla rete, la potenza è sufficiente per la maggior parte dei televisori fino a 480 watt.

Sulla carta, entrambe le varianti di GPMI sono superiori all'HDMI:

GPMI Tipo-B supporta fino a 192 gigabit al secondo (= 24 gigabyte) e 480 watt.

GPMI Type-C supporta fino a 96 gigabit al secondo (= 12 gigabyte) e 240 watt.

In confronto, la velocità di trasmissione dei dati e la potenza di GPMI superano tutti gli standard attuali. Dopotutto, Thunderbolt con Bandwidth Boost attivo è in grado di tenere il passo con la più piccola Type-C:

HDMI 2.1 può trasferire dati fino a 48 gigabit al secondo (Gbps)

Con DisplayPort 2.1 sono possibili fino a 80 Gbps e 240 watt

Con USB 4 Gen 3×2, è possibile erogare fino a 40 Gbps e 100 watt di potenza

Anche Thunderbolt 5 normalmente eroga fino a 80 Gbps, ma può arrivare fino a 120 Gbps con Bandwidth Boost. Come per GPMI Type-C, Thunderbolt 5 offre 240 watt di potenza.

Compatibile con lo standard USB, ha alternative all'HDMI-CEC e all'HDCP

Siccome l'industria cinematografica chiede sempre a gran voce una protezione anticopia, GPMI ha implementato un'alternativa alla High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Questa alternativa si chiama ADCP. Affinché i telecomandi possano continuare a controllare diversi dispositivi, esiste anche un'alternativa HDMI CEC chiamata Cableinfo Link.

Inoltre, GPMI ha implementato un sistema di protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP).

Inoltre, la versione più debole di GPMI non solo ha l'USB-C all'esterno, ma è anche compatibile con l'USB sotto altri aspetti. A parte la spina, questo vale anche per la versione più robusta. Secondo un rapporto di HKEPC Hardware, l'approvazione USB corrispondente è già stata concessa. La licenza USB è gratuita per quanto riguarda la tecnologia stessa. Tuttavia non è insolito che altri standard utilizzino la connessione USB-C. Anche le porte Thunderbolt 5 hanno il formato USB-C e sono compatibili con esso.

Visto il supporto ampiamente annunciato, è probabile che il GPMI prevalga sull'HDMI nel settore delle TV in Cina nei prossimi anni. È difficile prevedere se il nuovo standard possa avere una chance anche al di fuori del paese. A causa della mancanza di contenuti con una velocità di trasmissione altrettanto elevata nel settore cinematografico, una maggiore velocità di trasmissione dei dati è attualmente poco utile. Da questo punto di vista, vedo maggiori opportunità per la versione GPMI più debole con connettore USB-C. Questa è più adatta al settore informatico, dove l'esigenza di una maggiore velocità di trasmissione dei dati sta aumentando più rapidamente. Thunderbolt potrebbe essere affrontato direttamente come concorrente. Se un giorno GPMI dovesse essere lanciato al di fuori della Cina, anche il tipo di licenza sarebbe decisivo per le sue possibilità di successo.

Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance

