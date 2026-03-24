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Govee lancia le luci intelligenti con gli steroidi

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 24.3.2026

Vivi una meraviglia colorata con la nuova catena di luci per esterni di Govee. Invece di semplici cambi di colore, ogni singola lampadina ha le sue animazioni.

Le luci intelligenti per il giardino offrono una bella illuminazione grazie alla varietà di colori e alle opzioni di animazione. Sono anche un ottimo spunto di conversazione per i visitatori di zum Angeben . Le lanterne mostrano esattamente un'impostazione di colore in qualsiasi momento. I colori mutevoli e l'interazione coordinata con le altre lampadine creano effetti colorati per tutta la lunghezza della catena luminosa.

Il produttore di illuminazione intelligente Govee fa un ulteriore passo avanti e lancia il prodotto ufficialmente chiamato «Chromatic outdoor fairy lights di Govee». Il filo di luci lungo dieci metri utilizza lampadine che animano singolarmente diversi colori contemporaneamente. Forse conosci la lampada da tavolo di Govee, che presenta graziosi colori sotto la sua superficie lattiginosa.suona dei graziosi effetti-luce. Immagina di appenderne dieci a testa in giù su un cavo e di stenderlo lungo il tuo patio. Questa è la catena luminosa cromatica.

Ogni lampadina ha 109 LED

Puoi animare ogni lampadina delle dimensioni di un pugno singolarmente e creare una sorta di meta-animazione insieme. Questo è possibile grazie ai 55 LED RGB installati in ogni singola lampadina. Secondo Govee, i LED «danno vita a un arcobaleno fluente e multicolore». Ci sono anche 54 LED bianchi che forniscono un'illuminazione bianca pura. Le dieci sorgenti luminose RGBICW della catena raggiungono una luminosità combinata di 2400 lumen. Abbastanza per rendere un patio davvero luminoso.

Cosa significa RGBICW? Questa abbreviazione non molto accattivante indica che i LED non solo hanno diodi RGB colorati, ma anche un diodo aggiuntivo di luce bianca. Questo permette di ottenere una luce bianca più chiara. IC sta per «controllo indipendente» e significa che i singoli segmenti della striscia possono essere controllati individualmente. Questo permette al nastro di visualizzare più colori contemporaneamente e quindi di visualizzare gradienti e animazioni.

Se vuoi orientarti nella confusa applicazione, sono disponibili più di 111 scene animate predefinite. Puoi anche creare scene ed effetti personalizzati. Con dodici modalità musicali, puoi trasformare la tua area esterna in una zona di festa. Le modalità musicali determinano il modo in cui le luci reagiscono al ritmo della musica.

Ogni lampadina contiene 55 LED RGB e 54 LED bianchi.

Fonte: Govee

Un'altra caratteristica speciale è la struttura a due strati: un secondo guscio trasparente è attaccato intorno alla superficie lattiginosa a una leggera distanza. Gli effetti di luce si riflettono su di esso, creando una sorta di aura ottica intorno alle lampadine.

Impermeabile e adatta alla materia

Con la classe di protezione IP67, anche un forte acquazzone non può danneggiare le lampadine. È compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. Puoi anche integrarla nella tua casa intelligente tramite Matter, indipendentemente dal produttore. Tuttavia, non è possibile controllare le singole sorgenti luminose tramite Matter, ma solo l'intera catena. Non è ancora stato deciso.

Non è ancora chiaro se e quando aggiungeremo la nuova catena luminosa al nostro assortimento. Il mio collega ha chiesto informazioni ai nostri fornitori e ti farò sapere non appena ne saprò di più.

Immagine di copertina: Govee

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