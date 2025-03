Novità e trend 7

Google ora mostra testi generati dall'intelligenza artificiale in risposta alle tue domande

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2025

Google ora fornisce anche testi generati dall'intelligenza artificiale nei risultati di ricerca in Europa. I testi sono pensati per aiutarti ad avere una prima panoramica dell'argomento.

Fai una domanda a un chatbot AI e lui ti offre informazioni più o meno utili in risposta. Se hai a che fare con gli assistenti AI, probabilmente ne sei già a conoscenza. L'anno scorso, Google ha annunciato che il suo modello linguistico AI Gemini sarebbe stato integrato anche in Google Search. La nuova funzione era inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Google sta portando la cosiddetta "Panoramica con l'AI" anche nei paesi europei, tra cui Germania e Svizzera. Puoi vedere le risposte generate dall'intelligenza artificiale in Google Search se hai effettuato l'accesso con il tuo account Google e hai più di 18 anni. La funzione sembra essere già stata diffusa su larga scala.

Cosa fa "Panoramica con l'AI"?

Il modello di business di Google come motore di ricerca si basa sul fornire come risultati di ricerca i siti web che rispondono in modo più accurato alla tua richiesta. "Overview with AI" fa un passo avanti e fornisce semplicemente la risposta stessa. La funzione genera un testo AI che mette in evidenza gli aspetti importanti dell'argomento richiesto.

Il testo AI appare sotto gli annunci e sopra i normali risultati di ricerca. Ulteriori fonti, ovvero i siti web definiti rilevanti, sono collegati al testo.

Risultato della ricerca per una query sulla cura delle piante: la panoramica dell'IA viene visualizzata in alto, mentre i normali risultati della ricerca con i siti web pertinenti si trovano sotto.

Quando Google mostra la "Panoramica con AI"?

Secondo Google, la panoramica con l'AI appare quando "i nostri sistemi stabiliscono che è la risposta più utile". Si tratta di una sfida per i gestori dei siti web, che in genere cercano di fornire essi stessi informazioni utili per posizionarsi il più in alto possibile nei risultati di ricerca di Google.

In ogni caso, non è del tutto chiaro quando la panoramica dell'AI appare e quando non appare. Nei miei primi test, la panoramica è apparsa, come si può vedere qui sopra, per una ricerca su Google posta come domanda ("Perché le piante hanno le foglie gialle?"). L'interrogazione "pianta foglie gialle", invece, non ha prodotto una panoramica dell'intelligenza artificiale. Forse Gemini non è riuscito a riconoscere il contesto: L'interrogazione si riferisce a generi di piante con foglie gialle o a piante malate?

La query "misurare la frequenza respiratoria del gatto", anch'essa formulata con parole chiave, ha un chiaro contesto medico. Di conseguenza, Google mi ha fornito informazioni utili tramite una panoramica dell'intelligenza artificiale su come misurare la frequenza respiratoria, su cosa sia una frequenza normale e su quando dovrei consultare un veterinario. Sono stati forniti altri sei siti web, che corrispondono essenzialmente ai primi risultati della ricerca nella panoramica dell'intelligenza artificiale.

Hai visto la panoramica AI di Google e cosa ne pensi delle risposte?

