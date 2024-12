Google offre ai Pixel 6 e 7 gli aggiornamenti Android per due anni in più

Google sta fornendo a tutti gli smartphone Pixel 6 e 7 e al Pixel Fold gli aggiornamenti di Android per due anni in più rispetto a quanto inizialmente previsto.

Google inizialmente voleva fornire aggiornamenti solo per le serie Pixel 6 e 7 e per il suo primo smartphone pieghevole, il Pixel Fold, per tre anni. Per il Pixel 6, questo avrebbe dovuto terminare dopo l'attuale aggiornamento ad Android 15. Secondo l'ultimo annuncio, invece, continuerà fino ad Android 17.

Estensione del periodo di aggiornamento

L'esperto di Android Mishaal Rahman ha dato un'occhiata approfondita al sito di supporto di Google. Egli ha notato che il produttore ha esteso il periodo di aggiornamento del sistema operativo per un totale di sette smartphone da tre a cinque anni. Nello specifico, si tratta dei seguenti smartphone:

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Per il Pixel 6 questo significa aggiornamenti fino ad Android 17 e per il Pixel 7 e il Fold fino ad Android 18. Google ha poi confermato che l'estensione del supporto non è un refuso.

Anche se gli aggiornamenti di Android sono diventati meno rilevanti, l'annuncio rende più piacevole l'utilizzo dei dispositivi per un periodo più lungo. Il fatto che Google distribuisca sempre più spesso nuove funzioni tramite i cosiddetti Pixel Drops o gli aggiornamenti del Play Framework non cambia le cose.

Aggiornamento di Android con piccole novità

Google ha appena annunciato diverse nuove funzioni per Android che non richiedono dispositivi specifici, ma piuttosto Android 14. In alcuni casi, anche Android 5 è sufficiente o il dispositivo deve disporre di almeno tre gigabyte di RAM.

Ad esempio, ora le foto e i video possono essere condivisi anche tramite Quick Share utilizzando un codice QR. I sottotitoli automatici dei video hanno elementi descrittivi e Spotify può essere controllato tramite Gemini. Le descrizioni delle immagini di Lookout ora accedono anche a Gemini e l'app di tastiera Gboard ha nuove combinazioni di adesivi nella Cucina Emoji.