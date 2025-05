Novità e trend 8 4

Google I/O: Gemini diventa più personale, camerino virtuale e Android per gli occhiali

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 21.5.2025

L'intelligenza artificiale è destinata a migliorare sempre di più: Questo è il riassunto degli annunci di Google all'inizio della conferenza I/O per gli sviluppatori. Tuttavia, vale la pena dare un'occhiata più da vicino.

Gli annunci del keynote di apertura del Google I/O possono essere suddivisi in tre aree: Innovazioni che raggiungeranno il maggior numero di persone, nuovi e migliori strumenti di intelligenza artificiale per un pubblico pagante e Android XR, il nuovo software per occhiali e cuffie.

Google riassume le innovazioni sotto le parole chiave «Personal, Proactive, Powerful». Ciò significa che l'IA è in grado di memorizzare più cose su di te con i cosiddetti agenti e di avere più contesto per le interazioni. Inoltre, l'IA è in grado di svolgere compiti più complessi, come la ricerca e la prenotazione di biglietti o appuntamenti.

Gemini vede il mondo intorno a te

Un anno fa, «Project Astra» era ancora un progetto di ricerca. Ora è talmente avanzato da essere disponibile come nuova fotocamera e condivisione dello schermo per Gemini su Android e iOS. In parole povere, l'assistente AI è ora in grado di vedere cosa c'è intorno a te o sullo schermo e di rispondere alle domande di conseguenza.

Modalità AI per la Ricerca Google

Google sta aggiungendo una modalità AI alla sua funzione di ricerca. La cosiddetta modalità «AI» ha una propria scheda, con la quale puoi utilizzare il chatbot Gemini per avviare ricerche che possono essere molto più complesse di quelle tradizionali di Google. Lo stesso vale per la preparazione dei risultati. La funzione sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da questa settimana. Non si sa ancora quando verranno aggiunti altri Paesi. Sono in preparazione anche estensioni per includere dati finanziari e sportivi.

Con la modalità Deep Search, l'AI offre una funzione in grado di collegare centinaia di query di ricerca e diversi tipi di informazioni. La ricerca richiede alcuni minuti.

Prova virtuale

Google ha sviluppato un camerino virtuale per la parte di ricerca dedicata allo shopping. Si carica una foto di se stessi e l'intelligenza artificiale adatta il capo di abbigliamento selezionato al proprio corpo. Questo funziona anche con altri oggetti, come ad esempio un tappeto in salotto.

L'IA ha bisogno solo di una tua foto per la prova virtuale.

Traduzioni in diretta in Google Meet

Le traduzioni effettuate da un'intelligenza artificiale esistono già da tempo. Google l'ha integrata in Google Meet, ma non funziona più con i sottotitoli o con una voce di computer che ripete ciò che è stato detto in un'altra lingua. Al contrario, la persona che parla è sincronizzata, con un leggero ritardo. La funzione è inizialmente disponibile solo per i clienti Enterprise a pagamento.

Android XR: AI per gli occhiali

Con Android XR, Google vuole offrire il nuovo sistema operativo per cuffie e occhiali. Il clamore che ha circondato l'Apple Vision Pro si è già spento, ed è probabilmente per questo che gli occhiali tradizionali sono al centro dell'attenzione. Google vuole fornire la piattaforma software che altri possono utilizzare per i loro dispositivi. Samsung, ad esempio, ha mostrato un auricolare con Project Moohan e Google ha i suoi primi partner per gli occhiali con Gentle Monster e Warby Parker.

Fino ad ora, le cuffie Samsung sono state solo mostrate. Non sono disponibili ulteriori informazioni.

Sul palco c'è stata una dimostrazione di come Gemini funziona sugli occhiali e può vedere l'ambiente circostante. C'è anche una funzione livestream e traduzioni in diretta per le conversazioni. Ulteriori dettagli su Android XR e sulle cuffie e gli occhiali corrispondenti saranno rilasciati nel corso dell'anno.

Creare video, immagini e musica ancora meglio

Google ha migliorato ulteriormente i suoi strumenti per la creazione di immagini, video e musica. «Ad esempio, Imagen 4», lo strumento per la creazione di immagini a partire dal testo, dovrebbe essere in grado di generare testo e offre nuovi formati di immagine in formato quadrato e orizzontale.

«Veo 3» ora crea anche suoni coordinati per i video, compreso il parlato. Il modello precedente «Veo 2» permette di controllare i movimenti della telecamera e di rimuovere gli oggetti. Con «Flow», entrambi i modelli hanno un nuovo strumento che può essere utilizzato per creare interi film e non più solo singole scene. Ogni inquadratura è seguita da un nuovo prompt, grazie al quale l'IA può assumere il controllo dei personaggi e delle immagini della scena.

Con Lyria 2, Google aggiorna anche il suo strumento AI per la creazione di musica. È disponibile per Youtube Shorts, Vertex AI e Music AI Sandbox.

Gli ultimi strumenti costano un sacco di soldi

Non tutti gli strumenti di intelligenza artificiale di Google sono gratuiti. In particolare, devi pagare per gli strumenti creativi, ma anche per Gemini in Chrome. Hai bisogno almeno di Google AI Pro per 21,99 euro al mese. Se vuoi creare video con Veo 3 e Flow, devi prenotare Google AI Ultra per 249,99 euro al mese. Tuttavia, alcuni degli ultimi strumenti sono disponibili solo negli Stati Uniti per il momento e non ho ancora trovato prezzi per la Svizzera.

Youtube Premium è addirittura incluso per 250 dollari al mese.

