Google integra la Wayback Machine nella ricerca

La funzione di ricerca di Google è stata sostituita dalla funzione di cache rimossa. Ora ci sono dei link alle pagine salvate nella Wayback Machine di Internet Archive (archive.org).

Nel febbraio del 2024 Google ha confermato su X che i link alla cache della sua ricerca saranno interrotti. Si trattava di una delle funzioni più antiche che mostrava al navigatore una versione di un sito web memorizzata nella cache di Google. In altre parole, mostrava una pagina come la "vedeva" Google stesso.

Prima del 2024, una versione in cache dei siti web poteva essere richiamata nei risultati di ricerca.

Fonte: seroundtable.com

Questo è stato utile in diverse situazioni: Ad esempio, se (in passato) una pagina non poteva essere aperta (abbastanza velocemente) a causa di un server lento. Oppure per scoprire cosa un'azienda ha aggiunto o rimosso dal proprio sito web. Era anche possibile utilizzarlo per accedere a siti web bloccati nella propria regione.

Accesso diretto all'internet archiviato

Il referente pubblico di Google Search, Danny Sullivan, ha già chiarito nel già citato post di febbraio che la sua azienda sta flirtando con archive.org per sostituire la funzione di cache. Non è quindi del tutto sorprendente che la loro Wayback Machine sia ora ufficialmente introdotta come sostituto.

Wayback Machine ti ha permesso di recuperare i backup dei siti web salvati in determinati momenti fin dagli albori di Internet. Puoi vedere com'era internet 20 anni fa. È anche possibile richiamare siti web che non esistono più.

Questo articolo del 2018 sullo streaming gratuito è stato cancellato pochi giorni dopo la pubblicazione. È comunque accessibile tramite archive.org e la loro Wayback Machine.

Fonte: Screenshot / Martin Jud

Come utilizzare la nuova funzione Wayback Machine

La nuova partnership tra Google e l'Internet Archive Wayback Machine si traduce in un valido sostituto della funzione di cache. E può anche fare di più: a differenza della funzione precedente, non mostra solo l'ultima versione di un sito web, ma innumerevoli istantanee a seconda del contenuto.

Come accedere alle copie del sito web del passato.

Fonte: Screenshot / Martin Jud

Per accedere alle copie del sito web del passato, devi cliccare sui tre puntini di un risultato e selezionare "Maggiori informazioni su questa pagina". Potrebbe anche essere necessario un po' di tempo prima che Google diffonda la nuova funzione in tutto il mondo. Al momento della pubblicazione di questo articolo non è ancora visibile.