Google Earth integra le immagini storiche di Street View per il 20° anniversario

25.6.2025

In Google Earth, ora puoi seguire lo sviluppo di luoghi reali nel corso degli anni: con le immagini di Street View dall'archivio di Google, direttamente nel browser o nell'applicazione desktop.

In occasione del 20° anniversario di Google Earth, Google introduce una nuova funzione che ti permette di dare uno sguardo al passato: puoi accedere alle immagini storiche di Street View e del satellite nella versione desktop e web del globo virtuale. Google Earth amplia così le sue prospettive e porta per la prima volta sul grande globo una funzione che prima era riservata a Google Maps.

Viaggiare nel tempo a livello stradale

La nuova funzione ti permette di selezionare luoghi specifici e di seguirne lo sviluppo nel corso degli anni. Ad esempio, puoi vedere come sono cambiati i quartieri, gli edifici o i paesaggi. Street View Time Travel è integrato direttamente nell'interfaccia utente di Google Earth. Non appena selezioni un luogo con i dati di Street View, appare una linea del tempo che puoi utilizzare per passare da un anno all'altro.

La nuova funzione timeline di Google Earth utilizza l'esempio di West Street a New York per mostrare lo sviluppo della scena stradale tra il 2018 e il 2024.

Fonte: Kim Muntinga

Questa funzione si basa sul vasto archivio di Google Street View, che è stato continuamente ampliato dal 2007. Sono disponibili milioni di immagini di oltre 100 paesi, molte delle quali ora sono disponibili anche in Google Earth. La funzione verrà ampliata sempre di più.

Viaggiare nel tempo con le immagini satellitari

Oltre alla nuova linea del tempo di Street View, puoi anche utilizzare le immagini satellitari per seguire i cambiamenti della superficie terrestre. Ciò è reso possibile dalla funzione «Google Earth Timelapse».

Timelapse combina milioni di immagini satellitari di oltre 30 anni: a partire dal 1984 e in alcuni casi anche prima. Puoi utilizzarlo per vedere come:

Le città si sono espanse,

le foreste sono state abbattute,

i ghiacciai si sono ritirati,

le coste si sono spostate

Il viaggio nel tempo del satellite in Google Earth Pro mostra Hoheluft-West ad Amburgo il 17 ottobre 2006.

Fonte: Kim Muntinga

Google sta inoltre lavorando a ulteriori strumenti di analisi per gli utenti di Pro che visualizzano, ad esempio, la densità delle chiome degli alberi e le zone di calore urbano. Questi saranno disponibili nelle prossime settimane

Uno sguardo indietro a 20 anni di viaggi digitali nel mondo

Google Earth è stato rilasciato il 28 giugno 2005 dopo che Google ha acquisito la società Keyhole. Il software, originariamente conosciuto come «Earth Viewer», è diventato rapidamente popolare, con oltre 100 milioni di download nella prima settimana dal lancio. Da allora, Google Earth si è evoluto da un'applicazione desktop a un servizio web completo che combina immagini satellitari, modelli 3D, fotografie aeree e ora anche vedute stradali storiche.

Nel corso degli ultimi anni, Google Earth ha sempre avuto un ruolo di primo piano.

Negli ultimi due decenni, Google Earth non è stato utilizzato solo per l'esplorazione privata, ma anche per la scienza, l'istruzione e gli aiuti umanitari. I ricercatori hanno utilizzato la piattaforma per scoprire nuovi sistemi di barriera corallina, analizzare i cambiamenti ambientali e individuare i siti fossili.

Immagine di copertina: CL Media / Shutterstock

