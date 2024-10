Google deve aprire il Play Store agli app store alternativi - negli USA

Google ha acquistato un monopolio con il denaro e deve quindi aprire il Play Store. Questa è la sentenza di un tribunale statunitense.

Epic Games, la società dietro a "Fortnite", ha già fatto causa a Google nel 2020. L'accusa: l'azienda detiene il monopolio su Android con il Play Store e lo ha comprato con pagamenti in contanti, tra le altre cose. Gli app store alternativi non avrebbero alcuna possibilità e dovrebbero rispettare le condizioni di Google, ad esempio per quanto riguarda i metodi di pagamento. Secondo la sentenza emessa, Google dovrà aprire il Play Store per tre anni a partire da novembre e non potrà consolidare la sua posizione attraverso pagamenti in denaro. Tuttavia, è già stato annunciato un ricorso in appello.

Installazione di app store dal Play Store

A differenza di iOS, da tempo è possibile utilizzare app store alternativi su Android. Finora, però, era necessario installarli manualmente tramite sideloading. Secondo la sentenza, questa situazione deve cambiare e Google deve mostrarle nel Play Store. Gli utenti dovranno quindi essere in grado di installarli da lì.

Inoltre, gli app store di Epic, Samsung e di chiunque altro dovranno avere accesso all'intero catalogo del Play Store. Questo dovrebbe impedire a Google di proteggere il suo monopolio attraverso contratti di esclusiva e simili.

Non più un solo metodo di pagamento

A Google è inoltre vietato autorizzare "Google Play Billing" come unico metodo di pagamento. Gli sviluppatori di app possono fare riferimento ad altre opzioni di pagamento e di download al di fuori del Play Store e stabilire i propri prezzi. Fino ad ora, sono stati vincolati ai livelli di prezzo specificati da Google. Inoltre, Google ha vietato di autorizzare "Google Play Billing" come unico metodo di pagamento.

Inoltre, Google non è autorizzata a fornire denaro o altri vantaggi agli sviluppatori di app che pubblicano le loro applicazioni esclusivamente o per primi sul Play Store. Lo stesso vale nel caso in cui le app non vengano fornite negli app store concorrenti. A Google è anche vietato utilizzare denaro o altri vantaggi per convincere i produttori di dispositivi o i provider di telefonia mobile a installare il Play Store sui dispositivi e a non installare app store alternativi.

La giudizio del giudice James Donato si applica però solo agli Stati Uniti. Le reazioni di Google ed Epic Games suggeriscono inoltre che, indipendentemente dall'esito dell'appello, le modifiche al Play Store saranno applicate solo negli Stati Uniti. Il processo vero e proprio contro Google si è concluso nel dicembre 2023 con un verdetto di colpevolezza. La sentenza è arrivata un anno dopo.

Epic Games è soddisfatta, Google vede pericoli involontari

Anche se molte domande rimangono senza risposta - in particolare per quanto riguarda i dettagli tecnologici o la sicurezza delle app in offerta - e l'appello è ancora pendente, Tim Sweeney è fiducioso. L'amministratore delegato di Epic Games ha postato su X che negli Stati Uniti non ci sarà più una "tassa sulle app del 30%" a partire dal 2025. Si riferisce alla percentuale che Google trattiene da ogni pagamento nel Play Store.

Google, nel frattempo, si preoccupa in una dichiarazione delle "conseguenze indesiderate che danneggiano i consumatori americani, gli sviluppatori e i produttori di dispositivi". L'azienda fa anche riferimento alla dura concorrenza con Apple per i clienti e gli sviluppatori di app. Inoltre, Google è aperta e il Play Store non è l'unico modo per ottenere le app.

Tuttavia, questo non tiene conto del fatto che la sentenza afferma, tra le altre cose, che nemmeno Amazon è riuscita a creare un app store di successo oltre al Play Store. Inoltre, l'azione legale di Epic Games riguardava principalmente il monopolio di Google all'interno di Android e non tutti gli smartphone.

Al contrario, Epic Games ha fallito in una causa contro Apple nel 2021. All'epoca, l'azienda produttrice di iPhone era stata dichiarata non monopolista con un margine molto ristretto.