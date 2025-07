Novità e trend 19 8

Gmail ti semplifica il taglio delle newsletter inutili

Debora Pape 9.7.2025

Gmail dichiara guerra alle newsletter con una nuova funzione. Questa funzione ti permette di visualizzare un elenco di tutti gli abbonamenti alle newsletter e di cancellarli direttamente.

Nel corso della vita online, la maggior parte delle persone accumula sempre più iscrizioni alla newsletter. In questo modo le caselle di posta elettronica vengono bombardate da notizie, offerte, campagne e altre informazioni. Le newsletter possono anche essere cancellate, ma per farlo devi avere davanti a te l'email corrispondente. Google ha ora annunciato una nuova funzione per la sua app di posta Gmail che potrebbe aiutare ad arginare l'ondata di email: la visualizzazione «Gestisci gli abbonamenti».

Una migliore panoramica e una semplice funzione di cancellazione

La trovi nel menu a tre trattini dell'app Gmail. La vista elenca i tuoi abbonamenti attivi alla newsletter. Più sono le email inviate da un fornitore, più l'abbonamento è in alto nella lista. Gmail ti mostra anche il numero di email che hai ricevuto nelle ultime settimane.

Ecco come puoi trovare la nuova panoramica non appena sarà disponibile.

Fonte: Google

Puoi cancellarti dalla newsletter toccando l'icona della posta accanto a ciascun fornitore. Potresti essere reindirizzato al sito web di cancellazione del fornitore. Se invece tocchi il mittente, l'applicazione ti mostrerà tutte le email associate. Questo potrebbe aiutarti a prendere una decisione.

Gmail rende più difficile l'invio di newsletter

Google ha già introdotto un pulsante «Unsubscribe» per le newsletter nel 2024, che viene visualizzato nell'intestazione dell'email. In questo modo si evita di dover scorrere l'email verso il basso e cercare il link di cancellazione, solitamente difficile da riconoscere. In alcuni casi funziona. Non tutte le newsletter hanno il pulsante Gmail: di solito manca se non c'è il classico link di cancellazione. Ad esempio con Google Alerts.

Il problema di base rimane comunque: se vuoi davvero ridurre le spese, devi cercare in modo specifico le newsletter nella tua casella di posta. Potresti perdere le newsletter che vengono inviate con minore frequenza. La gestione degli abbonamenti alle newsletter in Gmail potrebbe quindi essere un vero e proprio aiuto per i consumatori. La nuova funzione è attualmente in corso.

La nuova funzione è attualmente in fase di implementazione per l'interfaccia web di Gmail e per l'applicazione per Android e iOS. Potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che sia disponibile per te. Secondo Google, la gestione degli abbonamenti direttamente in Gmail sarà inizialmente possibile solo in una selezione di paesi. L'annuncio non chiarisce quali siano questi paesi. Probabilmente la funzione apparirà ovunque sia disponibile il pulsante «unsubscribe».

Immagine di copertina: Debora Pape

