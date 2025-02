Novità e trend 6 3

Gli smartphone e i tablet Android hanno accesso ad Apple TV Plus

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 13.2.2025

Apple sta espandendo la sua applicazione a smartphone e tablet Android. L'app Apple TV offre l'accesso ad Apple TV Plus e all'MLS Season Pass.

Apple ha annunciato che l'app Apple TV è ora disponibile anche per smartphone, tablet e tablet pieghevoli Android. Era già disponibile per i TV box Android e per la Google TV. L'app può essere scaricata dal Google Play Store. L'applicazione offre agli utenti Android un nuovo modo per accedere al servizio di streaming senza doversi affidare alla versione web tv.apple.com. Apple TV Plus offre un'ampia gamma di programmi televisivi e film originali, tra cui serie pluripremiate come "Shrinking" e "Ted Lasso" o film come "Coda".

Quali funzioni offre l'applicazione

Apple afferma di aver sviluppato l'app da zero per offrire agli utenti Android un'interfaccia utente familiare e intuitiva. L'app offre funzioni come "Continua a guardare" per continuare a guardare dove hai lasciato e una "Watchlist" per tenere d'occhio i contenuti futuri. L'app ti permette di guardare in streaming tramite Wi-Fi o connessione al cellulare. Inoltre, offre la possibilità di scaricare i contenuti per l'utilizzo offline.

Oltre ad Apple TV Plus, l'app offre anche l'accesso all'MLS Season Pass, un servizio in abbonamento che comprende l'intera stagione regolare e i playoff della Major League Soccer. Gli utenti Android possono accedere con il proprio account Apple o acquistare un abbonamento direttamente attraverso il sistema di fatturazione di Google Play. Tuttavia, non è possibile noleggiare o acquistare film o spettacoli tramite l'app Android.

Vecchia app per nuova compatibilità

A questo punto è importante ricordare che nel Google Play Store esiste già un'app chiamata "Apple TV+". Attualmente conta più di 50 milioni di download e una valutazione di 1,6 stelle. L'applicazione è stata originariamente sviluppata per le TV Android. La data di rilascio è indicata come 16/02/2021. A quanto pare, Apple ha semplicemente reso l'app esistente compatibile con gli smartphone. Tuttavia, gli utenti Android hanno bisogno di un account Apple attivato per visualizzare i contenuti. Senza di esso, non è possibile avviare nemmeno l'abbonamento di prova di sette giorni. Con l'introduzione dell'app, Apple ha reso compatibile l'applicazione esistente con gli smartphone.

Con l'introduzione dell'app Apple TV su Android, Apple sta espandendo la disponibilità dei suoi servizi a una base di utenti più ampia. L'app è già disponibile su diverse piattaforme, tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple TV, PlayStation, Xbox, Roku e Amazon Fire TV.

L'app è già disponibile su Android.

Apple TV Plus è stato lanciato il 1° novembre 2019. Il servizio di streaming si concentra esclusivamente sugli originali, ovvero serie e film prodotti appositamente. Questi hanno ricevuto numerosi premi fino ad oggi. In totale, i film, i documentari e le serie originali di Apple sono stati premiati con 538 premi e 2.553 nomination.

Immagine di copertina: Debora Pape

