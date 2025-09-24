Novità e trend 9 4

Gioite, discepoli di "Yakuza" - RGG Studio ci benedice con nuovi giochi

Lo studio giapponese "Ryu Ga Gotoku" (RGG in breve) chiede devozione. I fan sono stati benedetti con nuovi giochi in livestream. I fan di "Yakuza" in particolare possono gioire.

Non è un segreto: sono un devoto seguace della chiesa di RGG. Ad ogni occasione utile, cerco di diffondere la buona novella dello studio di culto giapponese. Perché? RGG è uno dei team di sviluppo più affascinanti e cool in circolazione. Nessun'altra azienda produce così tanti giochi fantastici in un lasso di tempo incredibilmente breve.

In occasione del 20° anniversario della serie «Yakuza», il boss dello studio Masayoshi Yokoyama ti invita nelle sacre sale dello studio per un sermone dal vivo: il «RGG Summit». In quell'occasione verranno annunciati i nuovi titoli con cui RGG benedirà presto i suoi discepoli.

Preghiamo e combattiamo.

«Yakuza Kiwami 3»: un «remake aggressivo»

«Yakuza 3» è stato originariamente rilasciato su PS3 nel 2009. Nel terzo capitolo del dramma criminale giapponese, l'ex yakuza Kazuma Kiryu si ritrova sulla pittoresca isola di Okinawa. Lì apre l'orfanotrofio «Morning Glory», sperando di lasciarsi per sempre alle spalle il suo oscuro passato. Tuttavia, attraverso una catena di eventi, i demoni del passato lo raggiungono di nuovo.

Con «Yakuza Kiwami 3», RGG annuncia ora una nuova versione dell'avventura sull'isola. Secondo il direttore del gioco Ryosuke Horii, il titolo non è un remaster. Si tratta di un «remake aggressivo», quasi un gioco completamente nuovo. I primi due giochi della serie, «Yakuza Kiwami» e «Yakuza Kiwami 2», hanno già ricevuto un trattamento di remake simile ma meno radicale.

Torna al paradiso tropicale di Okinawa.

Il gioco è stato sviluppato da zero - nell'ultima versione del motore interno «Dragon Engine». La presentazione visiva appare di conseguenza fresca.» L'ambientazione del gioco, Ryukyu, basata sulla «città reale di Naha, è appena riconoscibile.

I modelli dei personaggi sono stati realizzati con la tecnologia del Dragon Engine.

Anche i modelli dei personaggi sono stati aggiornati, compresa la cattura in movimento delle espressioni facciali dei personaggi principali. E a proposito di personaggi: anche la storia è stata rielaborata. Ci sono nuove scene, missioni aggiuntive e persino personaggi completamente nuovi.

Lo studio non ha badato a spese per il remake.

Anche il gameplay sembra essere rinato. Fortunatamente, perché l'originale era noto per i suoi avversari a volte molto noiosi, che bloccavano tutti gli attacchi senza problemi. Le nuove sequenze di combattimento appaiono relativamente più dinamiche e veloci.

Kazuma ottiene anche una nuova versione del gioco.

Kazuma ha anche un nuovo stile di combattimento: il «Ryukyu Style». Questo stile si basa sulle vere arti marziali di Okinawa e si concentra sull'uso di armi da mischia.

Il nuovo stile di combattimento sembra promettente.

Il gioco sarà inoltre ampliato con due minigiochi. Per cui «Mini» è probabilmente un enorme eufemismo in questo contesto.

«Life at Morning Glory» è un simulatore di papà progettato per aggiungere varietà al gameplay ricco di azione e sculacciate. Kazuma deve occuparsi dei bambini del suo orfanotrofio. Cucina per loro, coltiva verdure, pesca e cattura insetti.

In «Legendary Baddie», Kazuma diventa il capo di una banda di motociclisti donna con il compito di proteggere Okinawa dalle «malvagie bande di motociclisti». Qui ti aspettano caotiche battaglie di squadra che ricordano un po'«Pirate Yakuza in Hawaii».

In «Life at Morning Glory» puoi facilmente trascorrere innumerevoli ore di gioco.

«Yakuza Kiwami 3» uscirà il 12 febbraio 2026 per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC.

«Dark Ties»: nuovo prequel, nuovo protagonista

Anche con un «aggressivo remake» di «Yakuza 3», RGG non è soddisfatto. Parallelamente a «Yakuza Kiwami 3», «viene rilasciato Dark Ties» - uno spin-off che tratta la storia del cattivo del terzo capitolo.

E la cosa migliore è che questo gioco completo è disponibile praticamente gratis in un bundle con «Yakuza Kiwami 3». Te lo dico io: RGG è lo studio di sviluppo più cool. Sia santificato il suo nome.

Puoi vedere un trailer generale con «Yakuza Kiwami 3» e «Dark Ties» qui:

Si gioca nei panni di Yoshitaka Mine, che rende la vita difficile a Kazuma in «Yakuza 3». Il gioco non è ambientato a Okinawa, ma nella città di Kamurocho, già conosciuta dai predecessori, basata su Kabukicho a Tokyo.

La storia si svolge prima dell'inizio della guerra.

La storia si svolge prima degli eventi di «Yakuza 3» e ha lo scopo di mostrare la discesa di Mine da amministratore delegato di un'azienda di successo a criminale clandestino.

Torna a Kamurocho.

I combattimenti di «Dark Ties» differiscono da quelli di «Yakuza Kiwami 3». Lo stile di combattimento di Mine è ispirato alla boxe. A differenza di Kazuma, Mine combatte in modo più sporco. Non ha una bussola morale e cammina letteralmente sui cadaveri.

Può far volare i suoi pugni in un epico torneo di combattimento illegale, tra le altre cose. Lo spin-off è ricco di altre attività collaterali.

Nel mini-gioco «Kanda Damage Control», devi salvare la reputazione del tuo amico yakuza Kanda aiutando le persone di Kamurocho.

«Dark Times» uscirà insieme a «Yakuza Kiwami 3» il 12 febbraio 2026 per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC.

Mini-film d'azione in diretta per «Yakuza Kiwami 3»

Per facilitare l'approccio dei nuovi fan alla longeva serie di giochi, prima del remake verrà rilasciato un progetto di collaborazione con la serie giapponese «Nihontouitsu».

In Occidente, questo titolo significherà ben poco per la maggior parte delle persone. In Giappone, invece, la storia della yakuza è estremamente popolare. Tra l'altro, è servita al boss di RGG Yokoyama come ispirazione per «Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name».

Il cast di «Nihontouitsu» potrebbe provenire dai giochi di «Yakuza».

Gli attori di «Nihontouitsu» assumeranno i ruoli dei protagonisti di «Yakuza» per il progetto. L'attenzione si concentrerà sulla trama del primo gioco.

Yasukaze Motomiya interpreta l'ex-Yakuza Kazuma Kiryu. Yoshiyuki Yamaguchi incarna lo psicopatico Goro Majima. Kazuhiro Nakaya si cala nel ruolo del traditore Akira Nishikiyama e Kenji Matsuda veste i panni dell'agente di polizia Makoto Date.

Quando il progetto sarà avviato, il gioco si farà.

Non si sa ancora quando uscirà il progetto.

Yoshiyuki Yamaguchi appare nel livestream come Goro Majima.

«Yakuza 0: Director's Cut» passa da Switch 2 ad altre piattaforme

L'ex esclusiva Switch 2 «Yakuza 0: Director's Cut» verrà presto rilasciata su altre piattaforme. Tuttavia, il gioco non è stato praticamente rivisto rispetto ai «remake di Kiwami». Oltre a una risoluzione più alta e a un frame rate più fluido, ci sono alcune nuove sezioni della storia e scene tagliate da scoprire.

«Yakuza 0: Director's Cut» uscirà l'8 dicembre per PS5, Xbox Series X/S e PC.

I fan di Switch hanno già potuto giocare, ora tocca agli altri.

«Yakuza Kiwami» & «Yakuza Kiwami 2» riceve un aggiornamento

I due remake precedenti, «Yakuza Kiwami» e «Yakuza Kiwami 2» ricevono un aggiornamento per PS5, Xbox Series X/S e Switch 2. Questo include, tra le altre cose, opzioni linguistiche aggiuntive. Verrà rilasciata anche una «Yakuza Series: 20th Anniversary Edition» che include «Yakuza 0» nel bundle.

L'aggiornamento verrà rilasciato l'8 dicembre per PS5, Xbox Series X/S, PC e il 13 novembre per Switch 2.

«Stranger Than Heaven» e «New Virtua Fighter Project»

Pensi che sia tutto? RGG ha altri due progetti nella manica.

Un nuovo trailer dietro le quinte per il già annunciato «Stranger Than Heaven» è disponibile al «RGG Summit», accompagnato da una colonna sonora meravigliosamente jazz.

Il gioco ha qualcosa a che fare con il mondo di «Yakuza»? Vista la splendida grafica, si tratta del primo progetto di RGG solo per la next-gen? Lo studio non vuole ancora rivelare molto. Tuttavia, lo sviluppo sta procedendo bene.

Nello stesso periodo, RGG sta lavorando anche a un nuovo gioco «Virtua Fighter». Lo studio sta rivelando ancora meno su questo gioco. Non ci sono nemmeno nuove immagini. Solo l'assicurazione che ci stanno ancora lavorando. Almeno: un gioco di Virtua Fighter.

Almeno: il mese scorso è stato rilasciato un nuovo trailer che rivela dettagli sul sistema di combattimento:

L'articolo ha stuzzicato la tua curiosità e ora vuoi convertirti all'unica vera fede della chiesa di RGG?

In questo articolo, diffondo il vangelo dei giochi «Yakuza» e ti spiego come iniziare a giocare a questa grande serie di giochi:

