Novità e trend 11 6

Gemini sostituisce completamente Google Assistant

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2025

Google rilascerà presto il suo Assistente - Gemini assumerà i suoi compiti sulla maggior parte dei dispositivi entro la fine dell'anno. Questo solleva dubbi sulle prestazioni dei dispositivi più vecchi, ma anche sulle difficoltà di Gemini.

Il tempo dell'Assistente Google sta per finire. Il gigante tecnologico ha annunciato che sta gradualmente sostituendo l'assistente vocale con Gemini.

Gemini è già preinstallato sugli smartphone più recenti.

Gemini è già preinstallato sugli smartphone più recenti. Tuttavia, gli utenti potevano ancora scegliere se utilizzare Gemini o l'Assistente Google. Questa opzione verrà presto rimossa. Secondo il blog 9to5Google, questo riguarda principalmente gli smartphone Android da Android 10 in poi.

L'Assistente sarà sostituito da Gemini.

Fonte: Shutterstock

L'app Google Assistant è destinata a scomparire dal Play Store entro la fine del 2025. Mentre il passaggio agli smartphone è già stato finalizzato, non si sa come l'aggiornamento del firmware arriverà su altri dispositivi collegati in rete, come tablet, smart speaker o televisori con Android TV. Fino ad allora, l'Assistente Google classico rimarrà disponibile.

Gemini è ancora in fase di espansione

In futuro, Gemini non si limiterà a rispondere alle domande, ma offrirà anche il suo supporto AI nella vita di tutti i giorni, proprio come fa attualmente l'Assistente. Tuttavia, gli utenti hanno ancora dei dubbi sul fatto che la nuova tecnologia possa sostituirlo. Alcune prove hanno dimostrato che Gemini non funziona con la stessa precisione dell'Assistente Google in alcuni casi. Le attività quotidiane, come l'impostazione di sveglie o il controllo di dispositivi domestici intelligenti, non sempre si svolgono senza problemi.

Google sta cancellando alcune funzioni

Anche prima dell'addio definitivo a Google Assistant, Google sta cancellando alcune funzioni del suo predecessore Gemini. Google ha già pubblicato un elenco delle funzioni che verranno rimosse dall'Assistente in futuro, tra cui:

Favorire, condividere e interrogare le foto da Google Foto La funzione di traduzione in modalità interprete Impostazioni per la cornice digitale e la modalità ambiente su smart display e altoparlanti Alcune routine automatiche, come l'aggiornamento dei messaggi personalizzati o la lettura ad alta voce

promemoria per i compleanni Il comando vocale per gli aggiornamenti quotidiani su notizie, meteo e appuntamenti

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo