Garmin Venu X1: smartwatch sottile con ampio display

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 13.6.2025

Con il Venu X1, Garmin propone uno smartwatch particolarmente sottile con un ampio display. Come si addice al produttore, il wearable si concentra sullo sport e sulla salute.

Il Garmin Venu X1 ha un display AMOLED rettangolare da due pollici. Sembra molto ingombrante, ma non lo è. Per fare un confronto: la superficie di 1304 mm² corrisponde quasi esattamente a un display rotondo con un diametro di 1,6 pollici. La cassa dello smartwatch è anche molto sottile, con i suoi otto millimetri, più sottile del modello Huawei Watch Fit 4 Pro - e l'orologio pesa solo 34 grammi.

Grande smartwatch con un'attenzione particolare allo sport

L'alloggiamento del Venu X1 è realizzato in polimero fibrorinforzato, una plastica molto robusta. Garmin utilizza il titanio per il retro e il vetro zaffiro per il display. Con una resistenza all'acqua di 5 ATM, è adatto per il nuoto.

In totale, il Venu X1 può tracciare oltre 100 sport. Per molti di essi sono disponibili funzioni di allenamento. Grazie ai suoi sensori, monitora la frequenza cardiaca e respiratoria, misura lo stress e la temperatura della pelle, tra le altre cose. Visualizza lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e fornisce varie panoramiche sullo stato di forma e di salute con Body Battery e Health Snapshot. L'orologio utilizza il GPS e altri sistemi satellitari per determinare la sua posizione. Sono integrati anche una bussola e un barometro.

Sport e salute sono al centro del Venu X1.

Fonte: Garmin

Per essere considerato uno smartwatch, il Venu X1 offre notifiche intelligenti, una tastiera sul display, un lettore musicale, una torcia a LED, una calcolatrice, un calendario e un editor di facce dell'orologio, oltre al pagamento mobile con Garmin Pay. Le applicazioni possono essere scaricate dal Connect IQ Store. È inoltre possibile effettuare chiamate via Bluetooth utilizzando lo smartphone collegato o il suo assistente vocale. Se hai smarrito il tuo telefono, puoi ritrovarlo tramite lo smartwatch.

La batteria agli ioni di litio dovrebbe durare fino a otto giorni in modalità smartwatch. Con il GPS attivo e tutti i sistemi in uso, la durata della batteria si riduce a un massimo di 14 ore. Il Venu X1 si ricarica tramite una clip di ricarica proprietaria Garmin.

Smartwatch con torcia.

Fonte: Garmin

Garmin offre il Venu X1 in nero o verde muschio. Il prezzo di vendita consigliato è di 799,90 franchi svizzeri o euro. Non appena lo smartwatch sarà disponibile, verrà visualizzato qui.

Smartwatch Garmin Venu X1 Smartwatch Garmin Venu X1

Immagine di copertina: Garmin

