Garmin Fēnix 8 e Enduro 3: gli smartwatch multisport funzionano più a lungo grazie all'energia solare

I display solari estendono in modo significativo la durata della batteria di Fēnix 8 ed Enduro 3. Si parla di 48 giorni o 13 giorni con il GPS attivo.

Mentre il Fēnix 8 è disponibile in diverse dimensioni e varianti di display, esiste un solo modello di Enduro 3. Questo ha caratteristiche aggiuntive per l'uso all'aperto. Questo modello presenta caratteristiche aggiuntive per l'utilizzo all'aperto.

Fēnix 8: seleziona il display ed effettua chiamate con lo smartwatch

Garmin ha installato nel Fēnix 8 un altoparlante e un microfono. Questo lo rende il secondo smartwatch del produttore dopo il Venu 2 Plus che puoi utilizzare per effettuare chiamate. Capisce anche i comandi vocali, come l'impostazione di un timer. A differenza delle chiamate telefoniche, non è necessaria la connessione allo smartphone. Una nuova funzione è l'app Garmin Messenger, che puoi utilizzare per inviare messaggi tramite il microfono. Piccola limitazione: funziona solo se anche il destinatario utilizza l'app Garmin Messenger.

Il Fēnix 8 è disponibile con due diversi display.

Fonte: Garmin

Il Fēnix 8 è disponibile in due versioni. Con un display AMOLED più luminoso o con un display MIP meno luminoso che ricarica la batteria utilizzando i raggi del sole. Il 50 percento in più rispetto al suo predecessore. Secondo Garmin, questo si traduce nei seguenti tempi di autonomia della batteria a seconda delle dimensioni dell'orologio:

43 mm AMOLED: 10 giorni

47 mm AMOLED: 16 giorni

51 mm AMOLED: 29 giorni

47 mm MIP: 29 giorni

51 mm MIP: 48 giorni

A seconda del modello, il Fēnix 8 ha anche una cornice in titanio o acciaio inossidabile e una protezione dello schermo in vetro zaffiro o Gorilla Glass. La protezione del sensore montata lateralmente e i pulsanti in metallo impermeabile sono progettati per garantire una maggiore robustezza.

I pulsanti in metallo impermeabile sono stati progettati per rendere il Fēnix ancora più robusto.

Fonte: Garmin

Il Fēnix 8 ha ereditato la torcia LED e l'ECG dai modelli Fēnix 7 Pro ed Epix Pro dello scorso anno. Le precedenti funzioni sportive e di fitness, così come i sensori di movimento e di frequenza cardiaca, sono ancora presenti. Le novità includono il supporto per le immersioni con o senza bombole fino a 40 metri di profondità e piani di allenamento personalizzati per sport specifici. Questi ultimi sono pensati per migliorare la forza e la resistenza, ad esempio per il trail running, e ridurre così il rischio di infortuni. Le mappe Topo preinstallate sono state dotate di una nuova interfaccia e possono essere ampliate tramite Wi-Fi con mappe aggiuntive, alcune delle quali sono a pagamento. Il Garmin Fēcke è un dispositivo di navigazione a pagamento. Il Garmin Fēnix 8 costa 999 franchi o euro nella versione più economica. Il prezzo aumenta a seconda delle dimensioni o del display.

Enduro 3: stare a contatto con la natura

Il display MIP da 1,4 pollici del Garmin Enduro 3 è progettato per raccogliere il doppio dell'energia solare rispetto al suo predecessore. Questo dovrebbe aumentare la durata della batteria in modalità GPS fino a 320 ore, ovvero oltre 13 giorni. In modalità smartwatch, il produttore dichiara un'autonomia fino a 90 giorni.

La lunetta dell'Enduro 3 misura 51 mm ed è realizzata in titanio. Il vetro zaffiro antigraffio protegge il display. Il cinturino in nylon è progettato per adattarsi comodamente a tutte le condizioni atmosferiche e a tutti gli sport.

Il Garmin Enduro 3 viene fornito con una scelta di braccialetti di diversi colori.

Fonte: Garmin

L'Enduro 3 ha anche un nuovo ECG, l'app Garmin Messenger e una torcia a LED. C'è anche una luce rossa lampeggiante per una migliore visibilità in natura.

Ci sono ancora le funzioni fitness, i numerosi sensori e le mappe, ma anche queste hanno un nuovo layout. Sono inoltre disponibili piani di allenamento per la forza della durata di quattro o sei settimane e allenamenti specifici per varie attività come la corsa, il ciclismo e l'escursionismo.

Il Garmin Enduro 3 dovrebbe costare 899 franchi svizzeri o euro.