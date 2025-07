Novità e trend 6 6

Galaxy Watch8 e Watch8 Classic: Gemelli al polso

Il Galaxy Watch8 è progettato per adattarsi meglio grazie al suo nuovo design e porta Gemini al polso. Il Watch8 Classic dovrebbe piacere a tutti coloro che vogliono utilizzare lo smartwatch con la ghiera girevole.

Le funzioni del Galaxy Watch8 e del Watch8 Classic sono identiche. Le differenze risiedono nel design e nel funzionamento degli smartwatch. Il modello Classic ha una ghiera girevole, è più grande e ha un pulsante rapido per le azioni selezionate.

Samsung Galaxy Watch8: design moderno

Samsung ha dato al Galaxy Watch8 un nuovo design che dovrebbe portare anche vantaggi pratici. La base rettangolare offre all'orologio una nuova chiusura rapida per i cinturini. In questo modo l'orologio dovrebbe adattarsi più comodamente e muoversi meno al polso. Anche i sensori dovrebbero funzionare in modo più preciso grazie alla migliore vestibilità.

Il Galaxy Watch8 si utilizza tramite il touchscreen e due pulsanti sul lato destro.

Il Galaxy Watch8 ha una cassa in alluminio e, con i suoi 8,6 millimetri, è più sottile dell'undici percento rispetto al suo predecessore. L'orologio è disponibile in 40 e 44 millimetri. Il display da 1,3 o 1,5 pollici ha sempre una luminosità di 3000 nit, il che lo rende più luminoso del 50 percento rispetto al Watch7. La batteria sembra essere più grande dell'8 percento. Samsung dichiara una durata della batteria fino a 30 ore con il display always-on acceso. Se viene disattivato, la durata sale a 40 ore.

I sensori sul retro.

Samsung Galaxy Watch8 Classic: look da orologio classico

L'anno scorso non esisteva una versione Classic del Galaxy Watch7. Quest'anno, i fan della ghiera girevole avranno di nuovo il loro tornaconto. Questa può essere utilizzata per navigare nell'interfaccia del Watch8 Classic. È inoltre presente un pulsante rapido «» , che può essere utilizzato per richiamare o attivare direttamente un'azione da un piccolo elenco.

Galaxy Watch8 Classic con lunetta e Quick Button.

Samsung ha dotato la versione Classic del Watch8 di una cassa in acciaio inossidabile. È anche più grande - 46 millimetri - e ha un display da 1,34 pollici. Anche la lunetta occupa spazio. La durata della batteria e gli altri componenti hardware (Exynos W1000, due gigabyte di RAM) sono identici. Il Classic offre solo il doppio dello spazio di archiviazione della versione standard, con 64 gigabyte.

Con la chiusura a sgancio rapido, i braccialetti possono essere scambiati rapidamente e senza attrezzi.

Allenatore di corsa, compagno di sonno e Gemelli

Entrambi i nuovi smartwatch sono dotati di WearOS 6.0 e sono i primi modelli a portare al polso Gemini, l'assistente AI di Google. Tuttavia, questo vale solo per le versioni LTE degli orologi. Potrai quindi utilizzare l'orologio per registrare note e promemoria, porre domande a Gemini o fargli eseguire delle offerte.

Traccia le attività.

Sport e salute non dovrebbero mancare in uno smartwatch. Samsung continua a puntare sul doppio GPS e ha migliorato ulteriormente i suoi sensori. Oltre a tracciare numerose attività, «Advanced Health Tracking» include il monitoraggio del sonno, compresa la misurazione dell'apnea notturna, che è stata recentemente certificata per l'Europa, la misurazione dello stress vascolare e un allenatore di corsa. Quest'ultimo dovrebbe essere in grado di valutare il livello di forma fisica individuale dopo una corsa di 12 minuti. Tuttavia, saranno inclusi più dati rispetto alla prova di Cooper. In base a questi dati e ai tuoi obiettivi, lo smartwatch o l'app «Samsung Health» crea un programma di allenamento personalizzato per la corsa.

Prenditi cura della tua salute.

L'indice antiossidante è una novità assoluta. Misura il contenuto di carotenoidi nella pelle. Questo dovrebbe fornire informazioni su quanto sia sana la tua dieta. Tuttavia, per misurarlo devi togliere l'orologio e mettere il pollice sul sensore. Questo non è possibile al polso.

Maggiore memoria e un nuovo colore per il Galaxy Watch Ultra

Il più robusto smartwatch da esterno Galaxy Watch Ultra riceve un mini aggiornamento nella versione 2025: Samsung raddoppia la memoria a 64 gigabyte e offre una nuova variante di colore blu.

Prezzo e disponibilità

Tutti e tre gli orologi sono ora disponibili per il pre-ordine, l'inizio ufficiale delle vendite è il 25 luglio.

Il Galaxy Watch8 è disponibile a partire da 349 franchi svizzeri o 379 euro, con supplementi per il display più grande o la versione LTE. Il Watch8 Classic è più costoso a 499 franchi o 529 euro. Tuttavia, è disponibile solo in un'unica taglia, ma si paga anche di più per la versione LTE. Il Galaxy Watch Ultra (2025) costa 649 franchi o 699 euro.

Galaxy Watch8, WLAN

Smartwatch Nuovo CHF 349.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 40 mm, Solo WiFi Smartwatch Nuovo CHF 349.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 40 mm, Solo WiFi Smartwatch Nuovo CHF 379.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 44 mm, Solo WiFi Smartwatch Nuovo CHF 349.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 44 mm, Solo WiFi

Galaxy Watch8, LTE

Smartwatch Nuovo CHF 349.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 40 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 399.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 40 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 429.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 44 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 379.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 44 mm, 4G

Galaxy Watch8 Classic

Smartwatch Nuovo CHF 549.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 499.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46 mm, Solo WiFi

Galaxy Watch Ultra (2025)

Smartwatch Nuovo CHF 649.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) 47.10 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 649.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) 47.10 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 649.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) 47.10 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 649.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) 47.10 mm, 4G

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo