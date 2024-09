Galaxy Tab S10: i nuovi tablet di punta di Samsung offrono poche novità, a parte tanta intelligenza artificiale

Samsung presenta i suoi ultimi tablet di punta con tanta AI. Tuttavia, la dimensione del display più piccolo è passata in secondo piano. Non ci sono innovazioni spettacolari.

Allora ce n'erano solo due. Nell'ultima generazione di Galaxy Tab, Samsung ha offerto tre varianti. Ora c'è solo il Galaxy Tab S10+ e un Tab S10 Ultra, ma non più una versione normale. Secondo Samsung, in passato non era molto richiesta. Cosa puoi aspettarti dai nuovi dispositivi?

La nuova serie Galaxy Tab S10 con tanta AI. E per il resto?

Fonte: Michelle Brändle

Le dimensioni fanno la differenza

La differenza principale tra i due nuovi tablet è la loro dimensione. Il Galaxy Tab S10 Ultra ha un display da 14,6 pollici. Con il suo bordo stretto, il tablet è leggermente più grande di un DIN A4. Il Galaxy Tab S10+ ha una dimensione di 12,4 pollici. Per il resto, il tablet più piccolo ha anche una batteria leggermente più piccola e una delle due fotocamere frontali è stata omessa.

Le specifiche più importanti in sintesi:

Rispetto ai due modelli precedenti, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, le specifiche rimangono pressoché identiche. L'innovazione più rilevante riguarda l'hardware. Samsung ha installato un nuovo chip. Al posto dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, i coreani utilizzano ora il Mediatek Dimensity 9300. Questo è paragonabile all'attuale SoC (system on a chip) di punta Snapdragon 8 Gen 3.

La nuova serie Tab S10 di Samsung è disponibile in due dimensioni invece di tre.

Fonte: Michelle Brändle

I punti di forza dei tablet Samsung Galaxy: accessori impermeabili e pratici

Una caratteristica speciale della serie Tab S di Samsung è la compatibilità con la penna. Una S-Pen adatta è inclusa nella confezione. La più economica serie Tab A di Samsung, invece, non è compatibile con le penne. Inoltre, i tablet di punta sono impermeabili IP68 dallo scorso anno. Ciò significa che puoi immergerli in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. La nostra collega Siri ha testato la praticità di questa caratteristica con il modello precedente all'aperto.

Test del prodotto Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: per azione e creatività di Michelle Brändle

L'articolo menziona anche una serie di accessori. Ad esempio, c'è una cover rigida per esterni oppure una cosiddetta Note Paper Screen Cover. Con quest'ultima, una pellicola opaca e spessa può essere attaccata magneticamente al display. In questo modo il disegno è più comodo e si evitano fastidiosi riflessi

La S-Pen di Samsung è inclusa in questi modelli per scrivere e disegnare.

Fonte: Michelle Brändle

Secondo Samsung, il fattore di forma dei nuovi tablet rimane lo stesso. Ciò significa che anche i vecchi accessori sono compatibili con i nuovi dispositivi e viceversa. Questo vale anche per la nuova tastiera, che include un nuovo "tasto AI". Questo ti permette di richiamare le funzioni AI di Samsung con la semplice pressione di un tasto. Puoi accedere alle funzioni anche tramite il tasto della S-Pen.

Samsung offre diverse funzioni AI. Queste possono essere richiamate rapidamente con la pressione di un pulsante utilizzando la tastiera o lo stilo.

Fonte: Michelle Brändle

Una delle funzioni AI è "sketch-to-image". Se disegni uno schizzo, puoi chiedere al software di convertirlo in un'immagine dettagliata e colorata. Puoi anche eseguire operazioni pratiche come traduzioni e riassunti sul tablet grazie a "Galaxy AI" di Samsung.

Novità e trend Galaxy AI: Samsung aggiorna la serie Galaxy S24 con queste funzioni di intelligenza artificiale di Jan Johannsen

Novità e trend Ecco le migliori nuove funzioni AI di Samsung di Lorenz Keller

Prezzo e disponibilità

I tablet sono ora in vendita nel nostro negozio. Puoi trovare il Samsung Galaxy Tab S10+ a partire da 1000 franchi o euro e il Galaxy Tab S10 Ultra a partire da 1200 franchi o euro. Entrambi i modelli sono disponibili in argento o grigio scuro.

Samsung Galaxy Tab S10+

Nuovo Tablet Disponibilità sconosciuta CHF 999.– Samsung Galaxy Tab S10+ Solo WiFi, 12.40", 256 GB, Grigio pietra di luna

Tablet Disponibilità sconosciuta Nuovo CHF 999.– Samsung Galaxy Tab S10+ Solo WiFi, 12.40", 256 GB, Grigio pietra di luna

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Nuovo Tablet disponibile in pochi giorni CHF 1199.– Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Solo WiFi, 14.60", 256 GB, Grigio pietra di luna

Tablet disponibile in pochi giorni Nuovo CHF 1199.– Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Solo WiFi, 14.60", 256 GB, Grigio pietra di luna

I modelli precedenti Galaxy Tab S9+ e Ultra sono attualmente più economici di circa 200 franchi o euro presso di noi. Se stai pensando di acquistare un tablet della serie Galaxy S e non hai bisogno dell'ultima versione, questi dispositivi sono un ottimo modo per risparmiare senza fare grandi sacrifici.

Tutte le informazioni sulla vendita, compresi gli accessori, sono disponibili qui:

Ue