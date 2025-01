Galaxy S25: per ora le fughe di notizie accennano solo ad alcune nuove funzionalità

Il prossimo "Unpacked Event" di Samsung si terrà il 22 gennaio 2025. Non si sa ufficialmente cosa verrà svelato in quell'occasione, ma qualsiasi cosa diversa dalla serie Galaxy S25 sarebbe una grande sorpresa. Dopotutto, ci sono già state fughe di notizie sui nuovi smartphone in vista dell'evento.

Sono già emerse numerose immagini che mostrano presumibilmente tutti i dispositivi della serie S25. Esistono anche schede tecniche dei nuovi dispositivi, che contengono pochi cambiamenti. Se queste immagini sono corrette, è probabile che Samsung introduca delle innovazioni, in particolare nel software e quindi nel Galaxy AI.

Snapdragon per tutti, poche altre novità in termini di hardware

Di recente, ad esempio, androidheadlines.com ha messo le mani sulle schede tecniche di Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. Secondo queste schede, non ci sono molti cambiamenti rispetto alla serie S24. I display rimangono invariati in termini di tecnologia, risoluzione e dimensioni - solo il Galaxy S25 Ultra sarà più grande di 0,1 pollici.

La selezione dei colori per il Galaxy S25 sembra essere piuttosto poco appariscente.

Fonte: Samsung

La configurazione della fotocamera rimane invariata in termini di numero di obiettivi e risoluzioni. Lo stesso vale per la capacità della batteria e la velocità di ricarica. Le dimensioni degli smartphone cambiano solo in modo millimetrico.

Ci colpisce il fatto che i modelli di smartphone non siano stati modificati per quanto riguarda il numero di obiettivi e le risoluzioni.

Ci colpisce il fatto che, secondo quanto trapelato, tutti e tre i modelli saranno equipaggiati con lo Snapdragon 8 Elite. Si tratterebbe di un cambio di rotta, almeno in Europa. In questo paese, l'S24 monta l'Exynos 2400 dell'azienda, che, a differenza dei suoi predecessori, fa un buon lavoro.

D'altra parte, ci sono solo notizie negative sul successore Exynos 2500 - soprattutto per quanto riguarda la produzione. Questo potrebbe essere il motivo per cui Samsung distribuisce la serie S25 in tutto il mondo e non solo in alcuni paesi con il chipset di Qualcomm. Negli ultimi anni, Samsung ha ricevuto lo Snapdragon in una versione con clock più elevato per distinguersi dalla concorrenza. Questo potrebbe essere il caso anche in questo caso.

Più AI, ma per il resto?

In termini di software, invece, ci sono poche fughe di notizie. Samsung potrebbe quindi annunciare qualche nuova funzionalità, soprattutto per quanto riguarda il Galaxy AI. Finora, però, sono trapelate solo indiscrezioni sul rilevamento degli incidenti durante i viaggi in auto. Qualsiasi cosa diversa da Android 15 e One UI 7 sui dispositivi sarebbe una grande sorpresa.

Inoltre, si dice che lo Snapdragon 8 Elite offra più potenza AI rispetto al suo predecessore. Ciò significa che più strumenti potrebbero essere eseguiti direttamente sullo smartphone. Si dice anche che i dispositivi Galaxy S25 riceveranno Gemini Advanced da Google. I dispositivi verranno forniti con un periodo di prova gratuito di tre mesi per il servizio a pagamento.

Una panoramica dei punti chiave

Al momento circolano i seguenti dati relativi ai tre modelli della serie Galaxy S25:

Galaxy S25

6,2 pollici, 2340 × 1080 pixel, 120 Hertz

Snapdragon 8 Elite

12 GB di RAM

128/256/512 GB di spazio di archiviazione

4000 mAh, 25 watt via cavo, wireless

Camera principale da 50 megapixel

12 megapixel di fotocamera ultra grandangolare

Telefotocamera da 10 megapixel, zoom 3x

Camera frontale da 12 megapixel

146,9 × 70,5 × 7,2 mm

162 grammi

Galaxy S25+

6,7 pollici, 3120 × 1440 pixel, 120 Hertz

Snapdragon 8 Elite

12 GB di RAM

256/512 GB di spazio di archiviazione

4900 mAh, 45 watt via cavo, wireless

Camera principale da 50 megapixel

12 megapixel di fotocamera ultra grandangolare

Telefotocamera da 10 megapixel, zoom 3x

Camera frontale da 12 megapixel

158,4 × 75,8 × 7,3 mm

190 grammi

Galaxy S25 Ultra