Galaxy AI impara il turco e altre tre lingue

L'intelligenza artificiale Galaxy AI di Samsung potrà essere utilizzata in altre quattro lingue a partire dalla fine di ottobre: Turco, olandese, svedese e rumeno.

Samsung aggiungerà altre quattro lingue alle 16 già esistenti del Galaxy AI a partire dalla fine di ottobre. L'attenzione si concentrerà sull'Europa.

Nuove lingue: non solo per le traduzioni

Le nuove lingue possono essere utilizzate non solo per le traduzioni dal vivo di telefonate e chat, ma anche per le conversazioni dirette tramite la funzione di interprete. Se il turco, l'olandese, lo svedese o il rumeno sono la lingua di sistema dello smartphone, sbloccano le seguenti funzioni:

L'assistente di scrittura, che suggerisce diversi toni per i tuoi testi

L'assistente per le note, che crea riassunti, modelli e copertine

L'assistente di trascrizione che converte le registrazioni vocali in testo, riassume i contenuti e può tradurre tutto

L'assistente di navigazione che riassume i siti web e gli articoli di notizie

Le quattro nuove lingue non arrivano automaticamente sui dispositivi Samsung. Devi scaricare i language pack nelle impostazioni, proprio come per le lingue precedenti.

Nuovi dialetti

Samsung ha anche annunciato che presto saranno disponibili nuovi dialetti per le lingue già disponibili, il portoghese e il cinese tradizionale, tramite un aggiornamento.

Dopo il lancio di Galaxy AI nel gennaio 2024, Samsung aveva già aggiunto altre tre lingue ad aprile con l'arabo, l'indonesiano e il russo e altri tre dialetti con l'inglese australiano, il cantonese e il francese canadese.

Galaxy AI è disponibile - a volte con limitazioni funzionali - su tutti gli smartphone delle serie S23 e S24, sui modelli pieghevoli e clamshell dal 2023 e su tutte le varianti di Galaxy Tab S9 e S10.