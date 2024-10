Galaxy A16 5G: ecco il nuovo smartphone entry-level di Samsung

Samsung ha presentato il suo nuovo smartphone entry-level, il Galaxy A16 5G. Si tratta di un prodotto che supera i confini della fascia media.

Il Galaxy A16 5G ha un display Super AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2340 × 1080 pixel, quindi non dovrai scendere a compromessi. L'unica differenza rispetto a dispositivi più costosi è la luminosità di 800 nit e la frequenza di aggiornamento di 90 hertz.

Custodia in plastica a prova di schizzi

I materiali utilizzati garantiscono anche un prezzo vantaggioso. Il retro e la cornice del Galaxy A16 5G sono realizzati in plastica. Tuttavia, lo smartphone è comunque protetto da polvere e spruzzi d'acqua secondo la normativa IP54

Samsung utilizza il proprio chipset Exynos 1330 nel Galaxy A16 5G. Il produttore offre due varianti di memoria: 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione oppure 8 e 256 gigabyte. In entrambi i casi, è possibile aumentare la capacità di archiviazione con una scheda microSD. In alternativa, una seconda scheda SIM / SIM può prendere il posto della scheda di memoria. Per quanto riguarda le tre fotocamere, il modello è stato progettato per essere utilizzato con un'unica fotocamera.

Delle tre fotocamere, solo quella principale da 50 megapixel (f/1.8) promette immagini presentabili. In base alla mia precedente esperienza con questo tipo di fotocamere, non mi aspetto una buona qualità delle immagini dalla fotocamera ultragrandangolare da 5 megapixel (f/2.2) e dalla fotocamera macro da 2 megapixel (f/2.4). Tuttavia, la fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.0) dovrebbe garantire ancora una volta dei selfie utilizzabili.

La grande batteria si carica lentamente

La batteria del Galaxy A16 5G ha una capacità di 5000 mAh, tipica degli smartphone di tutte le fasce di prezzo. Rispetto ai dispositivi più costosi, devi accettare una riduzione della velocità di ricarica. Lo smartphone accetta solo fino a 25 watt via cavo. Se vuoi trasferire dati, la porta USB-C con USB 2.0 si rivela più lenta rispetto a quella degli smartphone più costosi che utilizzano USB 3.x.

Con il Bluetooth 5.3, il Galaxy A16 5G è quasi all'avanguardia. Il Wi-Fi 5, invece, sembra superato come standard Wi-Fi, ma dovrebbe essere ancora del tutto sufficiente per molti scopi.

Il Galaxy A16 5G è dotato di Android 14. Samsung fornisce il sistema operativo di Google con la sua interfaccia utente One UI nella versione 6.1, ma dovrai fare a meno degli strumenti di intelligenza artificiale di Galaxy AI sullo smartphone economico. Il produttore prevede di distribuire gli aggiornamenti di sicurezza entro il 31 ottobre 2030. Gli aggiornamenti Android "fino a sei" sono meno specifici.

Prezzo e disponibilità

A seconda della variante di memoria, il prezzo consigliato per il Galaxy A16 5G è compreso tra 229 e 309 euro in Germania. Samsung non ha ancora annunciato i prezzi per la Svizzera. Le vendite inizieranno nella settimana che inizia il 28 ottobre e lo smartphone sarà disponibile nei colori nero, verde e grigio chiaro.

