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Full HD senza fango: l'aggiornamento porta una migliore qualità dell'immagine per il Playstation Portal

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2026

Il nuovo aggiornamento del software di sistema per Playstation Portal consente di ottenere un bit rate significativamente più elevato sulla console portatile grazie alla modalità "1080p High Quality".

Se giochi ai videogiochi sul portale Playstation, potresti aver già avuto esperienze dolorose con la qualità delle immagini. I giochi non sono installati localmente sul dispositivo, ma vengono trasmessi in streaming dalla Playstation - o, esclusivamente per i membri di PlayStation Plus Premium, dal cloud. Una connessione internet veloce è quindi un requisito fondamentale per giocare senza problemi e con una qualità dell'immagine nitida. Secondo Sony, è necessario avere almeno 5 Mbit/s per giocare. Tuttavia, il bit rate, cioè la velocità di trasferimento, è limitato. Anche a velocità più elevate, non vedrai un'immagine migliore.

Un aggiornamento del software di sistema porta sul tuo portale la nuova modalità «1080p High Quality» oltre alla risoluzione 1080p. Sony raccomanda una velocità di almeno 15 Mbit/s per questa modalità. In questo modo è possibile trasferire una quantità significativamente maggiore di dati al secondo: La qualità dell'immagine trae vantaggio dalla maggiore velocità di trasmissione a parità di risoluzione. Vedrai meno artefatti di compressione e quindi un'immagine più nitida con maggiori dettagli. Inoltre, l'immagine dovrebbe essere più stabile durante i movimenti veloci del gioco.

La nuova modalità è disponibile sia per il gioco remoto che per lo streaming su cloud dal 18 marzo. Tuttavia, devi attivarla tu stesso. Puoi trovare l'impostazione nel menu rapido all'indirizzo «Risoluzione massima».

Per la modalità «1080p High Quality» è necessaria una velocità di download di almeno 15 Mbit/s.

Fonte: Sony

L'aggiornamento include anche alcuni piccoli miglioramenti all'interfaccia utente nelle sessioni di streaming cloud.

Ora vedrai un overlay ben visibile quando giocherai ai videogiochi. Se sblocchi un trofeo, ora puoi riconoscere meglio quale: il messaggio mostra il nome del trofeo e l'immagine corrispondente. Le informazioni su un trofeo di platino vinto sono accompagnate da un'animazione speciale. Nell'interfaccia di ricerca, la tastiera su schermo dovrebbe ora aprirsi immediatamente e quando apri un bundle, puoi selezionare quale dei giochi inclusi vuoi giocare.

Immagine di copertina: Shutterstock/PJ McDonnell

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