FritzOS 7.9 Beta: migliore panoramica della rete e maggiore sicurezza per la trasmissione dei dati IP6

FritzOS, il sistema operativo per il Fritzbox, si sta avvicinando alla versione 8.0. Una nuova versione di laboratorio indica quali funzioni saranno disponibili. Puoi anche provare la beta 7.90.

AVM, l'azienda dietro i popolari router Fritzbox, sta attualmente lavorando a un importante aggiornamento del firmware per i Fritzbox attuali. Puoi già scaricare una versione beta dell'aggiornamento e metterla alla prova. Si tratta di una serie di miglioramenti che vengono eseguiti con la versione 7.90 e che alla fine porteranno al rilascio di FritzOS 8.0 dopo un'approfondita fase di prove. Non si sa ancora quando.

La versione 7.90 del Lab si concentra sulla facilità d'uso, sia nella configurazione del router che nell'interfaccia del FritzOS. Ci sono anche alcune nuove funzioni per il controllo delle case intelligenti.

La versione Lab 7.9 è disponibile per questi dispositivi Fritzbox 5590, 5530 Fibra | Fritzbox 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530 | Fritzbox 6690, 6670, 6660, 6591 Cavo | Fritzbox 6850 5G, 6850 LTE | Fritzbox 4060. La versione beta non è disponibile per i modelli Fritzbox 5690 Pro e 7690.

Nuove funzionalità per la facilità d'uso e la sicurezza

L'aggiornamento dovrebbe anche permetterti di rinominare i dispositivi di rete nella vista Mesh del tuo Fritzbox. La vista Mesh ti mostra chiaramente a quale punto di accesso sono collegati i tuoi dispositivi, quale banda di frequenza o porta LAN stanno utilizzando e quale larghezza di banda è disponibile per loro. Tuttavia, se vuoi cambiare i nomi dei dispositivi, spesso criptici, devi passare alla panoramica della rete e cercare i dispositivi lì. Con l'aggiornamento puoi anche rinominare i dispositivi della tua WLAN ospite. Puoi anche assegnare un'icona di classe a tutti i dispositivi, migliorando così la panoramica.

L'aggiornamento include anche un monitor grafico online. Dovrebbe mostrarti i dettagli sull'utilizzo della tua connessione Internet da parte dei singoli dispositivi di rete. Questo potrebbe essere interessante per le famiglie più numerose, ad esempio, dove diverse persone condividono una larghezza di banda piuttosto ridotta. In questo modo è più facile individuare i colli di bottiglia. Anche l'aumento del numero di chiamate DECT simultanee da tre a cinque è particolarmente rilevante per le comunità più numerose.

I dati IPv6 vengono trasmessi attraverso un tunnel VPN sicuro Wireguard come risultato dell'aggiornamento. Wireguard è un protocollo VPN noto per l'elevata velocità di connessione e i bassi requisiti di larghezza di banda. Il tunnel VPN sicuro significa che i tuoi dati vengono trasmessi in forma criptata e garantisce che i dati non vengano manipolati durante il processo.

Nuove funzioni per la casa intelligente

Se utilizzi il Fritzbox per controllare i tuoi dispositivi smart home, potrai beneficiare di alcune ottimizzazioni. Ora puoi impostare una temperatura target per i termostati intelligenti. È possibile regolare il colore, la saturazione e la luminosità delle lampade e impostare la posizione in percento per l'automazione delle tapparelle. Inoltre, è in arrivo la possibilità di attivare le routine in base a un orario prestabilito o all'alba e al tramonto.

Oltre a queste nuove funzioni del FritzOS, ci sono numerose ottimizzazioni di quelle già esistenti. Puoi trovare una panoramica completa di tutti i cambiamenti qui](https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/neues-und-verbesserungen/). Se vuoi provare tu stesso la versione di laboratorio, puoi scaricarla qui.

Se non hai un Fritzbox, ma vuoi cambiare: puoi consultare il nostro negozio qui.