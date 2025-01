"Forza Horizon 5" uscirà per Playstation 5 nella primavera del 2025

Il racer open-world "Forza Horizon 5" sfreccerà sulla Playstation 5 nella primavera del 2025, a conferma dell'annuncio di Phil Spencer, boss dei videogiochi di Microsoft. Nessun gioco deve rimanere un'esclusiva Xbox.

"Forza 5" diventa PS5. Microsoft ha annunciato che il racer open-world "Forza Horizon 5" sarà rilasciato per PlayStation 5 nella primavera del 2025. Questa decisione pone fine all'esclusività Xbox del gioco e rappresenta un passo significativo nella strategia di Microsoft di rendere i suoi giochi disponibili su più piattaforme. Questa strategia è già in corso.

Questa strategia sta già dando i suoi frutti: Xbox è ora il più grande editore al mondo, mentre i maggiori ricavi provengono da Playstation come piattaforma.

"Forza Horizon 5", sviluppato da Playground Games e Turn 10 Studios, è stato originariamente rilasciato nel novembre 2021 per Xbox e PC. L'uscita su PlayStation 5 conferma le parole di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, che aveva già rivelato a "Bloomberg" in un'intervista dello scorso novembre.

Non vedo linee rosse nel nostro portfolio che dicano: 'Non possiamo toccare questo gioco'.

Questo mi fa anche pensare a quali giochi vedremo presto: non solo per la Playstation 5, ma forse anche per la Nintendo Switch 2.

Contenuto e sviluppatore del port

Il port di "Forza Horizon 5" per PlayStation 5 è sviluppato da Panic Button in collaborazione con Turn 10 Studios e Playground Games. Panic Button è nota per i suoi porting di successo di giochi AAA su Switch, tra cui titoli come "Wolfenstein II: The New Colossus" e "DOOM Eternal".

Secondo il settore, il porting di "Forza Horizon 5" per PlayStation 5 è stato sviluppato da Panic Button in collaborazione con Turn 10 Studios e Playground Games.

Secondo l'esperto del settore extas1s, anche il racer open-world potrebbe trovare spazio su Nintendo Switch 2. Potremmo scoprirlo il 2 aprile 2025. In questa data, infatti, Nintendo presenterà i primi giochi ufficiali per lo Switch 2. La versione per PS5 di Nintendo Switch 2 è stata presentata il 2 aprile 2025.

La versione PS5 di "Forza Horizon 5" includerà tutti i contenuti e i DLC delle versioni Xbox e PC. Questo include quasi 900 auto, un mondo aperto in Messico e due espansioni. È supportato anche il cross-play tra PS5, Xbox e PC. Si ipotizza anche che la versione PS5 possa utilizzare le caratteristiche uniche del controller a doppio senso.

Rumors su "Halo"

In parallelo a questo annuncio, circolano voci secondo cui l'iconica serie di "Halo" potrebbe essere presto disponibile anche su PlayStation 5: in particolare, si parla della "Halo: The Master Chief Collection", uscita nel 2014 per Xbox One e nel 2019 per PC. Contiene diversi spin-off della serie "Halo": "Halo: Combat Evolved Anniversary", "Halo 2", "Halo 3", "Halo 3: ODST" e "Halo 4". Questa collezione potrebbe anche rumore fare il salto su Switch 2.