Fondello in madreperla e variazioni di colore: ogni Realme 14 Pro è unico

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2025

Non ho mai visto un retro di smartphone come questo: un design a guscio in madreperla, che cambia colore quando è freddo e ogni dispositivo ha una texture individuale. Il Realme 14 Pro offre molto anche per il prezzo.

Realme è oggi uno dei 4 principali marchi di smartphone in Europa. E la rapida ascesa è destinata a continuare. Non solo con gli smartphone entry-level a basso costo, che stanno vendendo un gran numero di esemplari, ma anche con quelli di fascia media. L'obiettivo è quello di raddoppiare il numero di utenti in tre anni.

I nuovi Realme 14 Pro e 14 Pro Plus fanno parte di questa strategia di successo. Il produttore cinese ha presentato i due modelli al Mobile World Congress di Barcellona. E nel primo hands-on, i modelli si distinguono sicuramente dalla massa.

Ogni retro è unico

Il retro dello smartphone, color madreperla, colpisce per la sua piacevolezza e qualità grazie alla sua texture. Il motivo, che ricorda una conchiglia, è diverso su ogni dispositivo. Questo rende unico ogni 14 Pro e 14 Pro Plus.

Il motivo sul retro non è lo stesso su ogni dispositivo.

Fonte: Lorenz Keller

E c'è di più: non appena la temperatura scende sotto i 16 gradi, il colore del retro dello smartphone cambia. Tuttavia, non devi immaginare un cambiamento di colore estremo: è quasi impossibile da catturare in foto o video. Al contrario, il disegno complessivo passa leggermente dal bianco all'azzurro: puoi vederlo a occhio nudo, ma solo a una seconda occhiata. In altre parole, un sottile colpo d'occhio.

Nell'acqua a meno di 16 gradi, il dorso diventa leggermente blu - devi guardare più attentamente nella foto che nella realtà.

Fonte: Lorenz Keller

In alternativa è disponibile un retro grigio scuro. È meno appariscente dal punto di vista visivo, ma è un punto di forza dal punto di vista tattile. È infatti realizzato in pelle artificiale, che assomiglia di più all'Alcantara: morbida, coccolosa, davvero piacevole.

Nonostante l'inusualità del dorso, il modello non è stato mai utilizzato.

Nonostante i materiali insoliti, i modelli Realme sono impermeabili. E non solo con grado di protezione IP68, come la maggior parte dei concorrenti (anche molto più costosi), ma addirittura con grado di protezione IP69. Il modello 14 Pro può quindi resistere a una pulizia ad alta pressione o a vapore. Il dispositivo dovrebbe anche sopravvivere indenne a una caduta da 1,5 metri.

La finta pelle grigia può sembrare noiosa, ma è eccellente.

Fonte: Lorenz Keller

Le fotocamere come secondo punto di forza

Un secondo punto di forza è rappresentato dalle fotocamere: la fotocamera principale è il sensore IMX896 da 50 megapixel di Sony. C'è anche un altro sensore da 50 megapixel del produttore giapponese per la fotocamera a periscopio con triplo zoom ottico. La selfie cam ha una risoluzione di 32 megapixel. Dovrai fare delle concessioni rispetto alla classe superiore con la fotocamera grandangolare da soli otto megapixel.

La fotocamera grandangolare ha una risoluzione di 32 megapixel.

Una nuova caratteristica del Realme è il triplo flash, che non illumina i volti nei ritratti, ad esempio, ma li schiarisce ad arte. Alla prova dovremo vedere se è convincente.

Il triplo flash non illumina i volti nei ritratti, ma li illumina in modo artistico.

Lo schermo da 6,83 pollici raggiunge una luminosità massima di 1.200 nit e ha una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Nel primo hands-on, lo schermo sembra molto buono e non manca di nulla.

Sebbene il peso sia molto basso, lo schermo è molto più leggero.

Nonostante il peso inferiore ai 200 grammi, il 14 Pro e il 14 Pro Plus hanno una batteria da 6.000 mAh. Può essere ricaricata con un massimo di 80 watt - ma solo con un cavo, non in modalità wireless.

Il Realme 14 Pro Plus ha uno zoom ottico triplo.

Fonte: Lorenz Keller

Prezzi equi per grandi prestazioni

Quali sono le differenze tra le due varianti, che probabilmente arriveranno entrambe nel nostro negozio nel secondo trimestre?

Il 14 Pro Plus costa 530 franchi o euro con Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. 580 franchi o euro è il prezzo della variante con il doppio della memoria.

Il 14 Pro è leggermente più economico, con un prezzo compreso tra 430 e 480 franchi o euro. Utilizza il processore Mediatek Dimensity 7300 Energy, lo schermo è leggermente più piccolo, manca la fotocamera con periscopio e la batteria può essere ricaricata meno rapidamente.

Il 14 Pro è leggermente più economico, da 430 a 480 franchi o euro.

Immagine di copertina: Lorenz Keller

