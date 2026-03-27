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Fine delle chiamate spam: Il Parlamento incarica il Consiglio federale di prendere provvedimenti

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2026

I numeri svizzeri falsi permettono le frodi. Le nuove regole dovrebbero obbligare i fornitori a implementare controlli più severi e una maggiore sicurezza.

Le frodi telefoniche con numeri svizzeri manipolati sono diventate una vera e propria piaga. Tanto che ora dovrebbe esistere un catalogo vincolante e concreto di misure per combatterle. La scorsa settimana, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato una mozione di Martin Candinas, membro del Consiglio nazionale di centro. Questa mozione obbliga il Consiglio federale ad adottare ulteriori misure contro il cosiddetto spoofing. L'obiettivo è quello di colmare le lacune normative e, soprattutto, tecniche che i truffatori stanno attualmente sfruttando.

Che cos'è lo spoofing?

A differenza della tipica chiamata anonima da call center, lo spoofing prevede che i chiamanti cambino deliberatamente il numero di telefono visualizzato. Di conseguenza, sul tuo display appare un numero diverso, presumibilmente affidabile. Spesso si tratta di numeri di rete fissa o mobile svizzeri, a volte anche di numeri reali di aziende o privati. Tuttavia, questi numeri non hanno nulla a che fare con la chiamata (un esempio spaventoso è stato riportato dalla Luzerner Zeitung a gennaio). Dietro a tutto questo ci sono dei truffatori o dei call center particolarmente aggressivi.

Come è possibile? Tecnicamente, il problema si basa sulle debolezze della telefonia internazionale, in particolare delle connessioni VoIP. I numeri di telefono trasmessi possono essere manipolati con relativa facilità se non vengono verificati in modo costante. Poiché molte chiamate vengono effettuate attraverso reti estere, i meccanismi di protezione svizzeri sono efficaci solo in misura limitata.

Il risultato: i truffatori possono impersonare la polizia, la banca o le autorità e creare così fiducia. L'obiettivo è solitamente quello di convincerti a effettuare pagamenti o ottenere dati di accesso.

Diversi milioni di chiamate filtrate in Svizzera: troppo poche

I fornitori di telecomunicazioni in Svizzera filtrano già una gran parte di queste chiamate. Secondo le loro stesse informazioni, bloccano ogni mese milioni di chiamate che vengono classificate come sospette o chiaramente fraudolente.

Nonostante questi filtri, i fornitori di servizi di telecomunicazione in Svizzera sono già in grado di filtrare una buona parte di queste chiamate.

Nonostante questi filtri, gli utenti continuano a ricevere numerose chiamate. Uno dei motivi è che i numeri utilizzati cambiano continuamente e vengono utilizzati nuovi metodi tecnici per aggirare i meccanismi di protezione esistenti.

Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati sono d'accordo sullo spoofing.

Fonte: Shutterstock

Con la mozione approvata, il Parlamento chiede ora misure aggiuntive e vincolanti. Al centro di queste misure c'è l'obbligo per i fornitori di utilizzare sistemi di autenticazione dei numeri di telefono. Questi dovrebbero garantire che un numero visualizzato provenga effettivamente dalla rete a cui è assegnato. Se tale conferma manca o è negativa, le chiamate devono essere bloccate o almeno etichettate in modo chiaro.

Un'altra misura è già in vigore dal 1° gennaio: il cosiddetto filtro spoofing. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono riconoscere sistematicamente quando, ad esempio, una chiamata da un numero svizzero proviene da una rete estera. Tali chiamate non dovrebbero essere consegnate in primo luogo. Per rendere più semplice questo processo, è stato introdotto il filtro spoofing.

Per facilitare il compito, i cosiddetti fornitori di transito devono identificare le chiamate provenienti dall'estero ma con un numero svizzero. Solo allora possono inoltrarle all'operatore telefonico locale. L'Ufficio Federale delle Comunicazioni (UFCOM) riporta i risultati positivi dell'Austria, dove questa misura è già in vigore da tempo e pare abbia portato a un netto calo di questo tipo di chiamate.

Transit provider Un transit provider è un fornitore che scambia connessioni telefoniche tra reti diverse senza essere necessariamente il fornitore diretto del cliente finale. Questo vale anche per le chiamate internazionali, ad esempio.

Il Consiglio Federale deve ora agire

Con la chiara approvazione di entrambe le camere, l'attuazione spetta ora al Consiglio federale. Dovrà elaborare proposte concrete su come implementare gli standard tecnici e gli adeguamenti normativi richiesti.

Questo comporta anche l'armonizzazione con gli standard internazionali e la cooperazione con gli operatori di rete stranieri. Poiché gran parte delle chiamate fraudolente provengono dall'estero, l'efficacia delle misure dipende in larga misura da questa cooperazione. Probabilmente passeranno diversi mesi prima che venga presentata una proposta concreta da sottoporre a consultazione.

Immagine di copertina: Shutterstock

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