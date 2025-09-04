Novità e trend 3 1

Famiglia Galaxy Tab S11: i tablet di Samsung saranno ancora più leggeri, sottili e luminosi

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 4.9.2025

Con il Tab S11 e il Tab S11 Ultra, i tablet di Samsung sono ancora più leggeri e sottili. Quasi più importanti, tuttavia, sono i display più luminosi e la nuova S Pen.

Le nuove caratteristiche dei due Galaxy Tab S11 sono minori rispetto ai modelli precedenti. Un po' di peso in meno, un po' di memoria in più o una batteria leggermente più grande non si notano. Tuttavia, la maggiore luminosità dei display si nota immediatamente e rappresenta un forte argomento a favore dei nuovi tablet.

I tablet diventano utilizzabili all'aperto

Le dimensioni del display, la larghezza e l'altezza dei Galaxy Tab S11 e S11 Ultra rimangono invariate rispetto ai loro predecessori. Tuttavia, i tablet saranno più sottili di 0,4 e 0,3 millimetri e più leggeri di 29 grammi. È più evidente che Samsung ha reso più luminosi i display AMOLED da 11 e 14,6 pollici. La luminosità massima è stata aumentata da 600 a 1000 nit per il Tab S11 e da 650 a 1000 nit per il Tab S11 Ultra. Samsung ha così migliorato notevolmente la riconoscibilità alla luce del sole. Al massimo, entrambi raggiungono anche i 1600 nits con i contenuti HDR.

I tablet sottili possono nascondersi.

Samsung continua a utilizzare «Armor Aluminium» per il telaio. Entrambi i tablet sono resistenti alla polvere secondo lo standard IP68 e dovrebbero sopravvivere 30 minuti in 1,5 metri d'acqua senza subire danni.

Nuovo processore per entrambi e batteria più grande per un tablet

Samsung sta installando un nuovo processore, il Mediatek Dimensity 9400+, in entrambi i Tab S11. Rispetto al Dimensity 9300 del Tab S10 Ultra, Samsung promette un notevole aumento delle prestazioni: Il 38 percento delle prestazioni della GPU, il 28 percento di potenza di calcolo in più della CPU e la NPU, responsabile delle applicazioni AI, si dice che offra il 21 percento di prestazioni in più.

Il Tab S11 Ultra ha due fotocamere sul retro, mentre il Tab S11 ne ha solo una.

L'aumento di 400 mAh nella capacità della batteria del Galaxy Tab S11 Ultra è appena percettibile, con un totale di 11600 mAh. Il Tab S11 rimane a 8400 mAh. Anche la velocità di ricarica è rimasta invariata. I tablet accettano fino a 45 watt.

S Pen con nuova forma e accesso rapido

Samsung presenta una nuova S Pen insieme ai due Galaxy Tab S11. Non è più rotonda, ma ha un design esagonale. Secondo Samsung, questo dovrebbe migliorare la presa. Tuttavia, la nostra collega Michelle Brändle non è soddisfatta, vista la sua esperienza con altre penne esagonali. Per lei le penne rotonde sono più comode da impugnare.

La nuova S Pen è esagonale.

Inoltre, la S Pen, impermeabile e conforme allo standard IP68, dispone di nuove funzioni rapide che possono essere richiamate utilizzando il pulsante laterale. Ad esempio, consentono di selezionare più rapidamente le punte della penna o i colori.

Lungo periodo di aggiornamento e visualizzazione sul desktop

Samsung equipaggia entrambi i Galaxy Tab S11 con Android 16 e l'interfaccia utente One UI 8 ex works. I tablet riceveranno sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza.

La visualizzazione desktop Dex può essere utilizzata direttamente sui tablet.

DeX, la visualizzazione desktop di Samsung per Android, può essere utilizzata direttamente sui tablet - e non solo su schermi esterni. Samsung offre anche alcune personalizzazioni per i grandi display. Queste includono una visualizzazione pop-up con finestre di app che possono essere spostate e ridimensionate liberamente. Puoi anche creare fino a quattro desktop diversi, ad esempio per separare le app di lavoro da quelle di svago. Se vuoi, puoi anche attaccare note adesive virtuali sul touchscreen.

Quattro diverse custodie

Oltre alla S Pen, Samsung offre anche quattro diverse cover come accessori per la serie Galaxy Tab S11. La «Frame Cover» è una semplice cornice, mentre la «Book Cover» offre una copertura protettiva. Se vuoi una tastiera per il tablet, puoi scegliere tra la «Book Cover Keyboard» e la «Book Cover Keyboard Slim», più sottile.

Il Galaxy Tab S11 Ultra con una Book Cover Keyboard.

Prezzo e disponibilità

Una tastiera Book Cover è disponibile gratuitamente con il tablet in Svizzera fino a ottobre.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

