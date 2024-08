Ex fabbrica di carte da gioco, ora museo Nintendo: viaggi nel tempo e giochi interattivi

In un video, Shigeru Miyamoto, il "padre di Super Mario", presenta il Museo Nintendo. Aprirà i battenti a ottobre e offrirà uno sguardo sulla storia dell'azienda e dei videogiochi.

Il mondo deve ringraziare Nintendo per alcuni dei videogiochi più famosi di sempre. Personaggi decennali come Super Mario e Donkey Kong e serie di giochi come "The Legend of Zelda", che hanno reso grande Nintendo, deliziano ancora oggi milioni di fan. E per questi fan, ora potrebbe esserci un motivo per fare un viaggio in Giappone. Il Museo ufficiale di Nintendo aprirà a Kyoto il 2 ottobre 2024. Il 19 agosto, l'azienda ha annunciato l'apertura di un nuovo museo. Il 19 agosto l'azienda ha pubblicato un video. Il video mostra la leggenda di Nintendo, Shigeru Miyamoto, che dà un'occhiata al museo. Il 71enne lavora per Nintendo dal 1977 ed è il creatore dei più famosi giochi Nintendo.

Il museo si trova nell'edificio in cui Nintendo produceva carte da gioco prima di entrare nel settore dei videogiochi. Secondo Miyamoto, in questo edificio si svolgevano i test di qualità durante l'epoca del Famicom. Il Famicom è la versione giapponese del Nintendo Entertainment System (NES).

Questo è l'aspetto dell'attuale edificio del museo alla fine degli anni '80.

Fonte: Nintendo

Credo che sia un bel gesto utilizzare il sito, che è stato a lungo associato a Nintendo, per il museo e quindi far rivivere la storia di Nintendo proprio dove è avvenuta. È anche giusto che Miyamoto, che ha avuto un'influenza decisiva sull'azienda per quasi 50 anni, presenti il museo. Si è certamente guadagnato un posto nella hall of fame di Nintendo.

Al posto del grande parcheggio, ora c'è una Mario Plaza.

Fonte: Nintendo

Piccola sorpresa: storia dell'azienda e dei videogiochi

Secondo Miyamoto, lo scopo del Museo Nintendo è quello di rappresentare i due valori che l'azienda ha sempre sostenuto: creatività e giochi. Le innovazioni nel settore dell'intrattenimento si possono vedere più volte nella storia dell'azienda, che risale al 1889. Anche se oggi Nintendo è conosciuta per le console e i videogiochi, ha prodotto carte da gioco e altri giocattoli per quasi 100 anni prima di allora. Molti di questi oggetti sono esposti nel museo.

Il fatto che l'ultimo mezzo secolo di storia dell'azienda riceva maggiore attenzione non deve sorprendere. Il museo presenta tutte le console e alcuni giochi associati. Sono esposte anche le differenze tra le console per il mercato giapponese e per quello occidentale. Il Famicom, ad esempio, aveva un aspetto completamente diverso dal NES per l'America e l'Europa. Non puoi provare i giochi, ma puoi vedere e ascoltare il gameplay di alcuni di essi.

Il Famicom (a sinistra) era molto diverso dal NES (a destra).

Fonte: Nintendo

La mostra mostra mostra anche come i giochi di movimento e i controlli di movimento sono cambiati nel tempo. Inoltre, non può mancare un confronto diretto tra la grafica e il gameplay di famose serie di giochi come "Super Mario" e "The Legend of Zelda".

Giochi ed esperienze interattive

Tuttavia, Nintendo non sarebbe Nintendo se non ci fosse qualcosa di più di una semplice mostra sulla storia dell'azienda. Miyamoto spiega che ogni visitatore riceve una chip card con monete virtuali che possono essere utilizzate in otto postazioni di gioco. Ad esempio, ci sono sale da gioco che ricalcano i salotti giapponesi degli anni Ottanta. Qui i visitatori possono provare uno dei primi giochi sportivi elettronici di Nintendo, la "Ultra Machine". Il dispositivo spara palline che devono essere colpite a loro volta. Alcuni degli oggetti sullo sfondo reagiscono ai colpi.

Miyamoto si cimenta con la

Miyamoto presenta altre due postazioni di gioco che fanno riferimento a prodotti precedenti o utilizzano controlli insoliti. Nel video si vede Miyamoto in piedi davanti a un controller Famicom sovradimensionato che usa il pad direzionale per controllare Super Mario su uno schermo, mentre un dipendente usa il tasto A per saltare. Il museo assomiglia quindi in parte a una grande sala giochi del mondo Nintendo. E se non sei appassionato di videogiochi, puoi prenotare un laboratorio per colorare le carte da gioco.

Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito web del Museo Nintendo.