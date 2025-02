Novità e trend 67 25

Errore di produzione nella RTX 5090: solo poche unità interessate

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 24.2.2025

Nvidia ammette un errore di produzione con le RTX 5090 e RTX 5070 Ti. In alcuni modelli manca una partizione ROP completa. Sebbene siano coinvolte solo poche unità, si tratta di un altro errore della serie RTX 50.

Le schede grafiche della serie RTX 50 hanno avuto un inizio difficile. Sono ancora poco disponibili, hanno problemi di fusione dei cavi di alimentazione e di stabilità - per saperne di più. E ora Nvidia deve ammettere gli errori di produzione.

Solo poche unità interessate

Techpowerup ha scoperto il caso. Secondo il rapporto, alcune Geforce RTX 5090 e RTX 5070 Ti hanno una partizione ROP in meno rispetto a quanto specificato. ROP è l'acronimo di Raster Operations Pipeline Units. Più unità sono disponibili, più pixel possono essere elaborati per ciclo di clock. Si dice che la partizione mancante comporti un calo delle prestazioni del percento. Aggiornamento: Nel frattempo, è emerso anche il caso di una RTX 5080 affetta da questo problema, che ha solo 104 invece di 112 ROPs.

Nel frattempo, NSA ha comunicato che il problema è stato risolto.

Nel frattempo, Nvidia ha preso posizione (via TheVerge) e ha ammesso l'errore di produzione. Il problema riguarda meno dello 0,5 percento delle schede. L'errore, che secondo le attuali conoscenze riguarda i prodotti di Gigabyte, MSI, Manli e Zotac, dovrebbe essere corretto nei nuovi lotti.

Come scoprire se sei affetto dal problema

Non essendo possibile risalire alle unità interessate, dovrai scoprirlo da solo. Il modo migliore per farlo è utilizzare il software GPU-Z, che mostra le ROP. Importante: il driver della scheda grafica deve essere installato. Confronta il numero specificato con le specifiche della tua GPU. Per la RTX 5090 dovrebbe essere 176 ROPs e per la RTX 5070 Ti 96 ROPs. Se noti una differenza, devi contattare il produttore secondo le indicazioni di Nvidia.

I problemi di stabilità causano ulteriore frustrazione

Oltre a questo errore di produzione, Nvidia ammette indirettamente che ci sono anche problemi di stabilità con la serie RTX 50. Secondo Techpowerup, sono in corso le relative indagini, secondo le quali gli utenti hanno riscontrato schermate nere e crash di sistema diffusi dal lancio del ramo 572 dei driver.

Le indagini preliminari indicano che il problema potrebbe andare oltre il driver software. Potrebbe essere necessario un aggiornamento del VBIOS per risolvere completamente i problemi di stabilità.

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / Techtesters

