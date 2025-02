Novità e trend 11 2

e/OS è disponibile per i tablet: Tablet Pixel senza Google

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 20.2.2025

La variante Android e/OS è disponibile anche per i tablet. Se non vuoi installare il software da solo, Murena offre un tablet Pixel di Google senza servizi Google.

Nel dicembre 2024, e/OS è stato rilasciato per i tablet. La versione "degoogata" di Android, incentrata sulla protezione dei dati, è attualmente disponibile per il tablet Pixel di Google, per lo Xiaomi Pad 5 e per diversi Galaxy Tab di Samsung del 2019 e 2020. Tuttavia, l'installazione è più complessa rispetto a quella degli smartphone. Murena fa il lavoro per te e vende il tablet Pixel di Google dopo avervi installato e/OS.

Acquista e/OS preinstallato o installalo da solo tramite linea di comando

Il tablet Pixel con e/OS preinstallato è ora disponibile tramite il sito web di Murena proprio al prezzo di 539 euro, più le spese di spedizione. La docking station con altoparlante integrato non è inclusa nella fornitura. L'offerta di Murena è quindi inferiore di 60 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato da Google per il normale tablet Pixel, inclusa la docking station con altoparlante.

Questo rende poco attraente l'installazione di e/OS da parte tua, a meno che tu non abbia già un tablet Pixel a portata di mano. Anche in questo caso, l'"Easy Installer" di e/OS basato su browser non è attualmente disponibile per i tablet. Devi invece attenerti al documento "Offical Install Doc" ed eseguire l'installazione tramite la riga di comando. La e Foundation che sta dietro a e/OS raccomanda questo tipo di installazione solo agli utenti esperti.

Senza la connessione a Google, e/OS non dovrebbe trasmettere alcun dato all'azienda e raccogliere meno dati in generale. Tuttavia, tutte le app Android dovrebbero funzionare, almeno se sono disponibili in un app store diverso dal Google Play Store o come file APK. Per utilizzare appieno la versione Android è necessario un account Murena gratuito.

Immagine di copertina: Murena

