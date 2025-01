Elon Musk si vanta di giocare ai videogiochi e viene immediatamente smascherato

Se Elon Musk mostrasse ai suoi fan i suoi progressi in campo videoludico e commettesse degli errori, tutto andrebbe bene. Ma lui finge di essere un grande giocatore di "Path of Exile 2". Tuttavia, commette errori da principiante. Il suo strano spettacolo è stato commentato da altri giocatori.

Elon Musk ha un sacco di cose da fare, essendo a capo di diverse grandi aziende come Tesla, SpaceX e X, oltre a piccole iniziative collaterali. Non c'è da stupirsi che, come molti altri, nel tempo libero usi mouse e tastiera per distrarsi con i videogiochi. A differenza di altri, però, Musk vanta un personaggio di alto livello che molto probabilmente non ha livellato lui stesso. In "Path of Exile 2" ("PoE2"), ha involontariamente dimostrato di avere una scarsa conoscenza del gioco.

Si tratta di un gioco che non ha mai avuto successo.

Qualche giorno fa, Musk ha giocato al gioco di ruolo d'azione "PoE2" in un livestream. Ha superato diverse mappe hardcore e ha messo in mostra l'equipaggiamento superiore del suo personaggio, che al livello 95 è uno dei migliori al mondo.

Il fatto è che: raggiungere il livello 95 non è un problema.

Il fatto è che raggiungere un tale livello richiede molto tempo. Secondo l'editore del gioco, Grinding Gear Games, ci vogliono centinaia di ore per passare dal livello 65 al livello 100. Poiché la modalità hardcore esiste solo da dicembre, i giocatori che hanno raggiunto un livello così alto devono aver trascorso la maggior parte del loro tempo a giocare da allora. Persino Elon Musk, che gestisce diverse aziende contemporaneamente.

Dopo l'endgame, livellare diventa molto dispendioso in termini di tempo.

Fonte: Grinding Gear Games

Elon Musk gioca duro e si comporta come un principiante

Lo stream di Musk dimostra che non ha dedicato molto tempo all'apprendimento delle meccaniche di PoE2. Qui puoi vedere un riassunto dello stream che include le reazioni dello streamer "PoE2" Quin69TV:

Musk cerca di entrare in un portale che è grigio e quindi non accessibile. I giocatori esperti lo sanno bene. Prima di entrare in una mappa, non svuota l'inventario per fare spazio al nuovo bottino. Durante un combattimento, non reintegra le sue scorte di mana e il mana viene a mancare per l'attacco successivo. Musk passa davanti a un bottino prezioso senza raccoglierlo e trascina e rilascia altri oggetti nel suo inventario, il che è poco pratico e richiede molto tempo. I giocatori più esperti potrebbero utilizzare un filtro per il bottino e raccogliere gli oggetti con la semplice pressione di un pulsante.

Musk non riconosce gli oggetti importanti, non usa le funzioni per risparmiare tempo e commette errori inutili in combattimento: sono tutti segnali che indicano che ha trascorso solo poche ore nel gioco e che non ha dimestichezza con l'interfaccia. L'utente Paolini_18 commenta su YouTube: "Questo è paragonabile al settimo miglior pilota del mondo che non sa usare la frizione di un'auto - sì, è così assurdo."

Condivisione dell'account per un personaggio di alto livello

Nello stream, Musk presenta anche l'equipaggiamento del suo personaggio. È modesto: il suo equipaggiamento potrebbe essere migliorato, ma nel complesso è abbastanza buono. Spiega anche perché non è del tutto soddisfatto. Al livello 90+, indossa un equipaggiamento il cui livello minimo è significativamente più basso. Uno dei suoi anelli, ad esempio, richiede solo il livello 48, ma il livello minimo non dice nulla sulla qualità degli oggetti.

Giustifica il suo equipaggiamento "migliorabile" dicendo che è molto difficile trovare un equipaggiamento migliore in Hardcore. Ma il personaggio di Musk indossa oggetti che possono essere ottenuti solo dai boss più difficili del livello di difficoltà più alto.

Oltre al tempo necessario, la mancanza di conoscenza dell'equipaggiamento da parte di Musk suggerisce anche che non ha giocato personalmente con il suo personaggio. L'intero streaming sembra che stia accedendo all'account di un altro giocatore, contrariamente a quanto dichiarato. Anche Asmongold, uno dei più grandi streamer di Twitch al mondo, dubita del successo di Musk nel gioco. Il motivo per cui il proprietario di Tesla, che per il resto ha molti risultati degni di nota nella sua vita, stia facendo questo rimane un mistero.

Musk sarebbe anche un professionista di Diablo 4

Qualche mese fa, durante un podcast con Joe Rogan, Musk ha risposto affermativamente quando gli è stato chiesto se fosse uno dei 20 migliori giocatori di "Diablo 4" al mondo

Musk si riferiva alla classifica helltides.com, nella quale è effettivamente in cima con il suo personaggio "Elon Musk". A quanto pare ha completato un dungeon speciale in pochissimo tempo. Tuttavia, questa classifica non è un elenco ufficiale e i giocatori devono inviare i loro risultati da soli. Ciò significa che solo una minima parte di tutti i successi viene elencata qui. Coloro che non hanno inviato i loro tempi migliori non sono elencati.

Su X, ex Twitter, Musk ha postato una registrazione di uno dei suoi speed run di "Diablo 4". In effetti è bravo. Tuttavia, viene criticato per l'utilizzo di una classe particolarmente forte e per aver sfruttato dei bug per ottenere più danni.

Quello che non può essere criticato è il personaggio "Elden Ring" di Musk, non ottimale. Musk aveva espresso più volte il suo entusiasmo per il gioco, ma non aveva dichiarato di essere un giocatore di punta. Gli screenshot precedenti della costruzione del suo personaggio rivelano che è un "giocatore occasionale" perché non sfrutta appieno le capacità del suo personaggio.