Edge 60 Neo e Moto G06 Power: Motorola presenta i suoi nuovi smartphone

Motorola sta ampliando la sua gamma di smartphone di fascia media e presenta due nuovi modelli entry-level, uno dei quali ha una batteria dannatamente grande.

Motorola ha presentato tre nuovi smartphone all'IFA di Berlino. L'Edge 60 Neo completa la gamma di dispositivi di fascia media e il Moto G06 la gamma di smartphone entry-level. Con il Moto G06 Power, c'è anche una variante con una batteria enorme.

Moto G06 Power: 7000 mAh per 28 ore di riproduzione video

Il Moto G06 Power ha una batteria da 7000 mAh, ma non è insolitamente grande. Secondo Motorola, la batteria dovrebbe durare 28 ore di riproduzione video. Sembra allettante. Tuttavia, lo smartphone si ricarica solo con un massimo di 18 watt. Quindi devi aspettarti tempi di ricarica più lunghi. Il Moto G06 ricarica la sua batteria da 5200 mAh con soli dieci watt.

Il Moto G06 Power non è ingombrante nonostante la sua grande batteria.

Le altre caratteristiche dei due smartphone entry-level sono identiche. Hanno un display LCD da 6,88 pollici con una sola risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 hertz. La luminosità massima è bassa, pari a 600 nit. Il display è protetto dal vecchio Gorilla Glass 3 e l'intero involucro è protetto dagli spruzzi d'acqua secondo la normativa IP64.

C'è una fotocamera da 50 megapixel sul retro e una da 8 megapixel sul davanti per i selfie. Il processore utilizzato è l'Helios G81 Extreme di Mediatek. È supportato da quattro o otto gigabyte di RAM. La memoria interna è di 64, 128 o 256 gigabyte e può essere espansa con una scheda microSD.

Il display di Moto G06 e G06 Power è decisamente grande.

Motorola fornisce i Moto G06 e G06 Power con Android 15. Tuttavia, il produttore non fornisce alcuna informazione sulla durata degli aggiornamenti software. Gemini funziona come assistente AI sugli smartphone economici. Sono anche gli smartphone più economici - che io sappia - con la funzione di ricerca Circle-to-Search.

Varianti di colore del Moto G06.

Entrambi gli smartphone saranno presto disponibili. I prezzi di vendita consigliati partono da 129 franchi/euro per il Moto G06 e 139 franchi/euro per il Moto G06 Power.

Ancora più scelta nella fascia media

Al prezzo di 399 franchi, il Motorola Edge 60 Neo è decisamente più costoso, ma anche meglio equipaggiato. Si colloca tra il Edge 60 e il Edge 60 Pro. E rende ancora più compatta l'offerta di smartphone di fascia media del produttore.

Un display più piccolo rispetto al Moto G06.

Con il suo display da 6,36 pollici, è soprattutto leggermente più piccolo degli altri due modelli. 120 Hertz, 3000 nits e Gorilla Glass 7i sono altre caratteristiche del display OLED. L'intero smartphone è impermeabile IP68.

All'interno lavora il Dimensity 7400 e, a seconda della variante, il processore è supportato da otto o dodici gigabyte di RAM. Lo spazio di archiviazione dei dati è di 256 o 512 gigabyte e non può essere espanso con una scheda di memoria.

Varianti di colore del Motorola Edge 60 Neo.

Sul retro dell'Edge 60 Neo sono presenti tre fotocamere: una principale da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con una lunghezza focale tre volte superiore a quella della fotocamera principale. La fotocamera frontale consente di scattare selfie con una risoluzione massima di 32 megapixel.

La batteria dell'Edge 60 Neo ha una capacità di 5000 mAh e si ricarica fino a 68 watt via cavo. È possibile ricaricare fino a 15 watt in modalità wireless.

L'Edge 60 Neo può essere caricato via cavo o in modalità wireless.

L'Edge 60 Neo supporta anche il Circle-to-Search. Gemini è disponibile come assistente AI, ma puoi anche scegliere Microsoft Copilot o Perplexity. Tra le altre cose, Moto AI è progettato per migliorare le foto e aiutare con suggerimenti o riassunti. La funzione «Next Move» riconosce il contenuto dello schermo e suggerisce i passi successivi in base ad esso, ad esempio per una ricetta. Android 15 viene eseguito su Edge 60 Neo e Motorola ha aggiornato i modelli Edge per tre anni.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

