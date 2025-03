Novità e trend 21

Economico e ben equipaggiato: La Poco F7 Ultra scuote gli smartphone di punta

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2025

Xiaomi ha presentato due nuovi smartphone Poco. L'F7 Ultra e l'F7 Pro sono i più costosi tra i modelli low-cost.

Il sub-brand Poco di Xiaomi è sinonimo di un interessante rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, il nuovo Poco F7 Ultra non solo si colloca nella gamma degli attuali smartphone di punta in termini di caratteristiche, ma anche in termini di prezzo. Al contrario, il Poco F7 Ultra compete con i modelli dello scorso anno.

Poco F7 Ultra con caratteristiche migliori

Entrambi i Poco F7 utilizzano lo stesso display AMOLED da 6,67 pollici. Ha una risoluzione di 3200 × 1400 pixel (526 ppi), una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e una luminosità fino a 1800 nit. Con i contenuti HDR di punta, in alcuni punti raggiunge addirittura i 3200 nit. Le differenze iniziano con la protezione del display: Xiaomi utilizza il Poco Shield Glass per l'F7 Ultra. Per l'F7 Pro viene utilizzato il Gorilla Glass 7i.

Il Poco F7 Ultra è disponibile in nero e giallo.

Fonte: Poco

Il Poco F7 Ultra ha anche un chipset più potente e, nonostante l'identica fotocamera principale, un sistema di fotocamere migliore con risoluzioni più elevate e un teleobiettivo, che manca nell'F7 Pro. Il fatto che la batteria dell'F7 Ultra abbia una capacità inferiore, ma sia più veloce e possa essere ricaricata anche in modalità wireless, non è proprio il massimo.

Entrambi gli smartphone sono impermeabili IP68 per 30 minuti a 1,5 metri di profondità. Android 15 e l'interfaccia utente HyperOS 2 di Xiaomi sono installati ex-novo. Il Poco F7 riceve quattro anni di aggiornamenti Android e sei anni di patch di sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Non posso ancora dire con esattezza quando i Poco F7 Ultra e F7 Pro saranno disponibili presso Galaxus e Digitec. I miei colleghi si stanno adoperando per ottenere i dispositivi e in passato la cosa si è sempre risolta rapidamente. Aggiungerò qui i dispositivi non appena saranno disponibili.

Il Poco F7 Pro è disponibile in nero, blu e argento.

Fonte: Poco

I prezzi di vendita consigliati sono disponibili solo per la Germania. Il Poco F7 Ultra con 12 gigabyte (GB) di RAM e 256 GB di memoria dovrebbe costare 749,90 euro. Con 16 e 512 GB, il prezzo sale a 799,90 euro. Questo lo colloca nella fascia di prezzo attuale del Galaxy S25 di Samsung.

Il Poco F7 Pro con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria costa 599,90 euro. Per avere 512 GB di spazio di archiviazione si pagherà 50 euro in più.

Immagine di copertina: Poco

