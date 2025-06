Novità e trend 33 31

Ecco perché non c'è nessuna prova di "Death Stranding 2" da parte nostra.

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 24.6.2025

Continua la seconda parte dell'avventura post-apocalittica del postino. Purtroppo non possiamo fornire una prova perché abbiamo ricevuto il codice solo con poco preavviso.

A differenza del primo capitolo, il consenso della critica su «Death Stranding 2» è maggiore. La maggior parte degli autori è entusiasta dell'ultima opera di Kojima Productions. Sul sito aggregatore di recensioni Opencritic, ha una valutazione media di 89 percento, su Metacritic anche 90. Ci sarebbe piaciuto anche condividere con te la nostra opinione su come il postino Sam Porter combatte ancora una volta attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici.

Riceviamo i codici per la maggior parte delle prove di gioco in anticipo - anche da Sony, che ha rilasciato «Death Stranding 2». In questo caso, sorprendentemente, non siamo stati presi in considerazione per il campionamento in anticipo. Abbiamo ricevuto il codice solo lunedì, in coincidenza con la fine dell'embargo sulle recensioni.

Avrei voluto dirti se il duello di chitarra con l'antagonista Higgs «fa a pezzi» oppure no.

Fonte: Kojima Productions

Una prova separata è quindi probabilmente obsoleta. «Death Stranding 2» richiede ben 50 ore per essere completato, ma può arrivare anche a 100. Come gli altri recensori, anche noi avremmo bisogno di diverse settimane per farlo. Pertanto, una nostra prova effettuata a metà luglio non è più rilevante. Per quanto riguarda «Death Strandig 2» non abbiamo ancora deciso se intervenire o meno. Prima dovremo giocarci a lungo. Spero che tu lo capisca.

Siamo sempre aperti a suggerimenti sul modo in cui dovremmo riferire di un gioco in questi casi. E perché non scrivi nella colonna dei commenti quanto ti piace il gioco? A partire da oggi, è già giocabile con l'edizione Premium.

