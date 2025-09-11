Novità e trend 5 0

Ecco i nuovi giochi PS Plus per gli abbonamenti Extra e Premium di settembre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.9.2025

A partire da metà settembre, otto titoli saranno aggiunti all'offerta di PlayStation Plus: dallo spettacolo del wrestling di "WWE 2K25" alla strategia tattica di "Persona 5 Tactica" e alle esperienze di sopravvivenza come "Green Hell" e "Crow Country".

Sony ha svelato i nuovi giochi del catalogo PlayStation Plus di settembre 2025. Dal 16 settembre, gli abbonati ai livelli Extra e Premium avranno accesso a una serie di nuovi titoli. La lista copre un'ampia gamma di generi, dalla strategia a turni al survival horror, dall'azione di wrestling a un classico della PS2.

Quali sono i livelli disponibili nell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Legacy of Kain: Defiance»

Quando: 16 settembre

Dove: PS4, PS5

Con «Legacy of Kain: Defiance», torna un classico dell'era PS2. Questo gioco di azione e avventura continua la saga di Kain e Raziel, due figure centrali della mitologia vampiresca di Nosgoth. Per la prima volta, puoi controllare direttamente entrambi i personaggi e utilizzare le loro diverse abilità: Kain con la forza sovrumana e la telecinesi, Raziel con la sua agilità spettrale.

In termini di contenuti, il gioco continua la complessa narrazione della serie e offre un fantasy oscuro con un sottofondo filosofico. Per quanto riguarda il gameplay, puoi aspettarti un mix di combattimenti, enigmi ed esplorazione.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«WWE 2K25»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5 / PS4

Anno: 2025



«WWE 2K25» è l'ultimo capitolo della simulazione di wrestling di 2K Sports ed è incentrato sulla storia della cosiddetta Bloodline Dynasty: una fazione centrale dell'universo WWE degli ultimi anni. La campagna ti permette di rigiocare i momenti chiave di questa storyline e offre sia incontri storici che scenari alternativi. Roman Reigns, gli Usos e altri membri della famiglia Anoa'i sono al centro dell'attenzione.

Il gioco presenta un roster ampliato con superstar e leggende attuali. Anche la campagna MyRise è stata rivista: Vesti i panni di una Superstar emergente che si fa strada nella divisione NXT per cambiare la WWE dall'interno. Nel corso di questo processo, incontrerai volti familiari, prenderai decisioni che avranno conseguenze e vivrai una storia che si basa più che mai sugli spettacoli televisivi.

Per gli appassionati di wrestling, si tratta di un pacchetto completo e aggiornato che ti regalerà ore di azione sul ring virtuale.

Recensione Nuovo spin-off, vecchi problemi: "WWE 2K25 alla prova di Kim Muntinga

«Persona 5: Tactica»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5 / PS4

Anno: 2023



I Phantom Thieves sono tornati: questa volta non in un classico JRPG, ma in uno spin-off di strategia. «Persona 5: Tactica» traduce lo stile della serie in un sistema di battaglia a griglia in cui pianificare gli attacchi, sfruttare le sinergie e adottare un approccio tattico con i poteri speciali.

In termini di contenuti, sei immerso in un mondo parallelo caratterizzato da una dittatura militare e da argomenti socialmente critici. Nonostante il nuovo gameplay, il look rimane inconfondibile: colorato e giocoso. I fan della serie principale scopriranno personaggi familiari, mentre i nuovi arrivati avranno a disposizione un punto di ingresso accessibile e tatticamente impegnativo.

Recensione «Persona 5 Tactica» è un gioco di ruolo tattico decente, ma niente di più di Kevin Hofer

«Inferno Verde»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5 / PS4

Anno: 2018



È umido, l'aria è appiccicosa e gli insetti ronzano incessantemente: è così che inizia «Green Hell». Il gioco di sopravvivenza ti mette di fronte ai pericoli della foresta amazzonica. Per sopravvivere è necessario foraggiare, fare bricolage e costruire rifugi.

Ma la sfida non si esaurisce con le necessità fisiche: L'isolamento, le malattie e la pressione psicologica fanno parte del gioco tanto quanto gli animali velenosi o le tribù ostili. Ogni decisione può avere delle conseguenze, che si tratti della scelta del cibo o della costruzione di un falò. «Green Hell» si propone come uno scenario di sopravvivenza realistico che si basa su una tensione costante.

«Fate/Samurai Remnant»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5 / PS4

Anno: 2023



Con «Fate/Samurai Remnant» puoi aspettarti un RPG d'azione che combina un'atmosfera storica giapponese con la fantasia. Nel periodo Edo, ti immergi nel «Rituale della Luna Crescente», una battaglia per il potere e l'immortalità. Il tuo eroe è affiancato da servitori leggendari che gli conferiscono poteri soprannaturali.

Il gameplay combina un'azione frenetica con elementi di gioco di ruolo come lo sviluppo del personaggio e il supporto tattico. Graficamente, il gioco si distingue per i suoi fondali dettagliati che combinano l'architettura storica con effetti fantastici.

«The Invincible»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5

Anno: 2023



«The Invincible» è basato sull'omonimo romanzo dell'autore polacco Stanisław Lem e porta su PlayStation una narrazione fantascientifica. Nei panni di un astronauta, esplori l'inospitale pianeta Regis III dopo che il tuo equipaggio è scomparso senza lasciare traccia.

Al posto dei combattimenti, il gioco si concentra sull'esplorazione, sul dialogo e sulle decisioni che danno forma al corso della storia. Il tuo personaggio indaga sulle rovine di civiltà aliene e si confronta con domande filosofiche sulla tecnologia, la coscienza e l'umanità.

Ottimamente, «The Invincible» si presenta in un dettagliato stile retro-futuristico che ricorda fortemente la fantascienza degli anni Cinquanta. Il titolo si propone come un'avventura narrativa in cui la storia è al centro dell'attenzione.

«Crown Country»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5 / PS4

Anno: 2024



«Crown Country» è un survival horror che richiama volutamente l'atmosfera dei classici rappresentanti del genere degli anni '90. L'ambientazione è un parco di divertimenti abbandonato che potrai esplorare come giocatore. Corridoi bui, enigmi e incontri inaspettati caratterizzano l'esperienza di gioco. Invece di una costante attività di gioco, il gioco non è mai stato così semplice.

Al posto dell'azione costante, il titolo si concentra sull'orrore psicologico e sulla sensazione di costante incertezza. Le immagini combinano la tecnologia moderna con elementi retrò, creando un mix tra il familiare e il nuovo. In termini di contenuti, l'attenzione si concentra sull'esplorazione e sulla scoperta della misteriosa storia di fondo del parco. I combattimenti sono ridotti, le risorse sono scarse - proprio come nei survival horror del passato.

«Conscript»

Quando: 16 settembre

Dove: PS5

Anno: 2020



Le trincee della Prima Guerra Mondiale sono un'ambientazione insolita per un survival horror - «Conscript» ne fa un uso coerente. Vesti i panni di un soldato francese che lotta per la sopravvivenza tra nebbia, sporcizia e distruzione. Al posto dell'equipaggiamento moderno, dominano le scarse munizioni, il combattimento ravvicinato e la costante minaccia dell'ambiente.

Il gameplay si basa sui classici del genere: porte chiuse a chiave, enigmi e giochi di prestigio con risorse scarse. Il tutto è enfatizzato da un'ambientazione opprimente che rende tangibili la privazione e la disperazione. «Conscript» si concentra meno sui momenti di shock e più su un'atmosfera densa e spietata.

