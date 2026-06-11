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Ecco i nuovi giochi PS Plus di giugno 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2026

Sony aggiungerà otto titoli al suo catalogo di giochi nel giugno 2026. La selezione spazia da "Final Fantasy XVI" e "Sonic X Shadow Generations" a "Kingdom Come: Deliverance", "Farming Simulator 25" e il classico della PS2 "Gitaroo Man".

Il mese di giugno inizia nel catalogo Playstation Plus con una domanda che solo i videogiochi possono fare: Preferiresti combattere degli eikon simili a quelli di un dio, dissodare una risaia o salvare un amico in una seconda realtà oggi?

Gli otto nuovi titoli appariranno nel catalogo Playstation Plus a partire dal 16 giugno. «Gitaroo Man» è l'unica novità per l'abbonamento Premium. Gli altri giochi sono disponibili per gli abbonati Extra e Premium.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Gitaroo Man» (2001)

Quando: 16 giugno

Dove: PS4, PS5

Genere: Simulazione di calcio / gioco di sport

*Tipo di gioco: Singleplayer



«Gitaroo Man» è un gioco ritmico dell'era PS2 e ancora oggi è un titolo di culto idiosincratico. Vesti i panni di U-1, un ragazzo insicuro che diventa un eroe grazie a una chitarra leggendaria. Il gioco racconta questa storia in modo stridente, colorato e volutamente sopra le righe. La musica non è un semplice accompagnamento, ma è la meccanica di combattimento centrale.

Nei duelli, segui le linee ritmiche, premi i pulsanti al momento giusto e difenditi dagli attacchi musicali. Ogni scontro funziona come una canzone con una propria drammaturgia. A volte giochi in modo aggressivo, a volte schivi, a volte resisti per i passaggi più lunghi. Di conseguenza, «Gitaroo Man» combina reazione, tempismo e messa in scena in un modo che sembra ancora oggi insolito.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Final Fantasy XVI» (2023)

Quando: 16 giugno

Dove: PS5

Genere: Gioco di ruolo d'azione

*Tipo di gioco: Singleplayer



«Final Fantasy XVI» racconta una storia dark fantasy piena di lotte di potere, tradimenti e perdite personali. Al centro c'è Clive Rosfield, che cerca la sua strada nel mondo di Valisthea tra imperi ostili, intrighi politici e le potenti forze degli Eikon. Il gioco si concentra molto di più sull'azione rispetto ai precedenti capitoli della serie. Puoi controllare Clive direttamente, schivare gli attacchi, contrastare i nemici e combinare i colpi di spada con le abilità soprannaturali.

La messa in scena è una delle più belle del mondo.

La messa in scena è uno dei maggiori punti di forza del gioco. «Final Fantasy XVI» pensa spesso alle battaglie come a dei climax drammatici, non come a dei semplici ostacoli ludici. Le battaglie con gli Eikon, in particolare, sembrano grandi, rumorose e volutamente esagerate. Allo stesso tempo, la narrazione del gioco rimane chiara. Non si esplora un mondo completamente aperto, ma si segue una storia fortemente orchestrata con missioni secondarie, momenti più tranquilli e molte cutscenes.

«Sonic X Shadow Generations» (2024)

Quando: 16 giugno

Dove: PS4, PS5

Genere: Azione platform

*Tipo di gioco: Singleplayer



«Sonic X Shadow Generations» combina una versione rivista di «Sonic Generations» con una nuova campagna incentrata su Shadow. Il principio di base rimane classico: corri ad alta velocità attraverso piste colorate, salta le voragini, raccogli gli anelli e cerca la linea più pulita attraverso i livelli. Passaggi laterali in 2D si alternano a moderne sezioni in 3D.

La parte di «Sonic» vive di nostalgia e riconoscimento. Molti brani riprendono luoghi familiari della storia della serie e li traducono in un formato più veloce e fluido. La parte Shadow apporta un tono più cupo e le proprie abilità al gioco. Non solo Shadow si muove in modo diverso, ma la sua campagna si concentra maggiormente sul suo passato e sul conflitto con Destino Nero.

«Kingdom Come: Deliverance» (2018)

Quando: 16 giugno

Dove: PS4, PS5

Genere: Gioco di ruolo open world

*Tipo di gioco: Singleplayer



«Kingdom Come: Deliverance» ti porta in Boemia all'inizio del XV secolo. Vesti i panni di Henry, il figlio di un fabbro, che viene coinvolto in un conflitto politico e militare dopo un attacco al suo villaggio. Il gioco rinuncia agli elementi fantasy e privilegia invece l'ambientazione storica. Non c'è magia, non ci sono mostri e non ci sono poteri eroici sovrumani.

E' proprio per questo che il gioco non ha bisogno di elementi fantasy.

E' proprio per questo che il mondo è diverso da molti giochi di ruolo. Heinrich non inizia come un combattente addestrato, ma come un giovane con abilità limitate. Deve imparare a combattere, esercitarsi nella lettura, costruirsi una reputazione e confrontarsi con le regole sociali del mondo di gioco. Il tuo abbigliamento, il tuo aspetto e le tue decisioni influenzeranno il modo in cui gli altri personaggi reagiranno nei tuoi confronti.

Le battaglie richiedono anche pazienza. Non devi limitarti a colpire selvaggiamente gli avversari, ma devi prestare attenzione alla direzione, alla distanza, alla resistenza e al tempismo. Il gioco penalizza rapidamente gli errori.

«Life is Strange: Double Exposure» (2024)

Quando: 16 giugno

Dove: PS5

Genere: Gioco di avventura narrativa

*Tipo di gioco: Singleplayer



«Life is Strange: Double Exposure» inizia con un omicidio, due realtà e un'eroina che non riesce a liberarsi del suo passato. Max Caulfield ora lavora come fotografa all'Università di Caledon. Quando la sua amica Safi viene trovata morta, Max cerca di utilizzare i suoi vecchi poteri. Ma invece di tornare indietro nel tempo, apre la porta a una seconda realtà in cui Safi è ancora viva.

Il risultato è un tranquillo romanzo di formazione.

Il risultato è un tranquillo caso di mistero con un nucleo emotivo. Indaghi nei luoghi, parli con gli studenti e il personale dell'università e passi da una versione all'altra dello stesso mondo. Gli indizi di una realtà ti aiutano a fare progressi nell'altra. Allo stesso tempo, il gioco pone la questione di quanto Max possa spingersi oltre per salvare qualcuno.

«Farming Simulator 25» (2024)

Quando: 16 giugno

Dove: PS5

Genere: Simulazione

*Tipo di gioco: Singleplayer & Multiplayer



«Farming Simulator 25» trasforma l'agricoltura in una routine prevedibile. Devi coltivare i campi, acquistare macchinari, allevare animali, costruire catene di produzione ed espandere la tua fattoria passo dopo passo. Il progresso non si ottiene con svolte spettacolari, ma con processi migliori. Un nuovo trattore, un campo più grande o una linea di produzione aggiuntiva cambiano direttamente il modo in cui organizzi la tua giornata lavorativa.

La puntata del 2025 espande la serie includendo nuove colture come il riso e gli spinaci. Ci sono anche nuove regioni, tra cui una mappa influenzata dall'Asia orientale, paesaggi nordamericani e ambienti dell'Europa centrale. Il parco macchine è composto da più di 400 macchine di oltre 150 produttori. Tutto ciò può sembrare tecnico all'inizio, ma fa parte del fascino del gioco. Ogni macchina svolge un compito specifico, ogni investimento ha conseguenze pratiche.

Da solo, il gioco funziona come una simulazione economica calma e quasi meditativa. In multiplayer, diventa un progetto agricolo comune in cui i compiti sono distribuiti e diversi giocatori lavorano in parallelo.

«Blades of Fire» (2025)

Quando: 16 giugno

Dove: PS5

Genere: Azione-Avventura

*Tipo di gioco: Singleplayer



«Blades of Fire» si concentra su combattimenti pesanti, armi artigianali e un mondo fantasy oscuro. Vesti i panni di Aran de Lira, un guerriero in un regno in cui il metallo si trasforma in pietra. Le armi sono rare e preziose. Il gioco rende questo aspetto non solo un dettaglio narrativo, ma un sistema centrale: sei tu stesso a forgiare le tue armi e a determinare il loro comportamento in battaglia.

Questo cambia il modo in cui le armi vengono forgiate.

Questo cambia il modo di vedere l'equipaggiamento. Una spada non è solo un numero con un danno maggiore, ma uno strumento con peso, portata e caratteristiche. Sei tu a decidere quale forma si adatta al tuo stile e come attaccare gli avversari con essa. I combattimenti sono volutamente ponderosi e fisici. Ogni colpo ha bisogno di tempismo, ogni mossa sbagliata può metterti in pericolo.

«Black Desert» (2017)

Quando: 16 giugno

Dove: PS5

Genere: MMORPG / gioco di ruolo online

*Tipo di gioco: Multiplayer



«Black Desert» è un gioco di ruolo online con un grande mondo aperto e molti sistemi paralleli. Crei un personaggio, scegli una classe e ti fai strada tra battaglie, missioni, attività di gilda e abilità di vita. Il sistema di combattimento si svolge in tempo reale ed è molto più diretto rispetto a quello di molti MMORPG classici. Invece di attivare solo le abilità dalle barre, ti muovi attivamente, combini gli attacchi e reagisci ai nemici.

Oltre alle battaglie, il gioco ti offre anche una serie di abilità che ti permettono di ottenere un'esperienza di gioco.

Oltre alle battaglie, il gioco offre molte attività al di fuori dei percorsi principali. Puoi commerciare, pescare, cucinare, raccogliere, praticare l'alchimia, allevare cavalli o unirti a una gilda.

Immagine di copertina: Square Enix

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